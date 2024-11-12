قــطــر... تــعــديـــل وزاري يـشـمـل ســت حـقـائــب

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ١٣ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
الدوحة - (د ب أ): أصدر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمرا بتعديل تشكيل مجلس الوزراء، أمس، تضمن تغييرات في حقيبة الدفاع ورئاسة الديوان الأميري وجهاز أمن الدولة.
ووفق وكالة الأنباء القطرية (قنا)، نص الأمر على
تعيين الشيخ سعود بن عبدالرحمن بن حسن بن علي آل ثاني نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للدولة لشؤون الدفاع، مشيرة إلى أن التعديل شمل خمسة وزراء آخرين.
وتضمن التعديل تعيين بثينة بنت علي الجبر النعيمي وزيرا للتنمية الاجتماعية والأسرة، ولولوة بنت راشد بن محمد الخاطر وزيرا للتربية والتعليم والتعليم العالي، ومنصور بن إبراهيم بن سعد آل محمود وزيرا للصحة العامة، وفيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني وزيرا للتجارة والصناعة، والشيخ محمد بن عبدالله بن محمد آل ثاني وزيرا للمواصلات.
وأدى الوزراء الذين شملهم الأمر الأميري اليمين القانونية بالديوان الأميري صباح أمس بحضور الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير والشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية.
كما أصدر أمير قطر أمرا أميريا بتعيين عبدالله بن محمد بن مبارك الخليفي رئيسا للديوان الأميري، ومريم بنت علي بن ناصر المسند وزيرا للدولة للتعاون الدولي بوزارة الخارجية.
كما أصدر أمير قطر أمرا أميريا بتعيين خلفان بن علي بن خلفان البطي الكعبي رئيسا لجهاز أمن الدولة، ومحمد سيف سعيد السويدي رئيسا تنفيذيا لجهاز قطر للاستثمار.
كما أصدر أمير قطر قرارا أميريا بتشكيل مجلس إدارة اللجنة العليا للمشاريع والإرث، وتعيين مدير عام لمؤسسة حمد الطبية.
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