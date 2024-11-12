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قــطــر... تــعــديـــل وزاري يـشـمـل ســت حـقـائــب

11/12/2024 7:20:20 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١٣ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

الدوحة‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬أصدر‭ ‬أمير‭ ‬قطر‭ ‬الشيخ‭ ‬تميم‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬ثاني‭ ‬أمرا‭ ‬بتعديل‭ ‬تشكيل‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬أمس،‭ ‬تضمن‭ ‬تغييرات‭ ‬في‭ ‬حقيبة‭ ‬الدفاع‭ ‬ورئاسة‭ ‬الديوان‭ ‬الأميري‭ ‬وجهاز‭ ‬أمن‭ ‬الدولة‭.
‬ووفق‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬القطرية‭ (‬قنا‭)‬،‭ ‬نص‭ ‬الأمر‭ ‬على
تعيين‭ ‬الشيخ‭ ‬سعود‭ ‬بن‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬بن‭ ‬حسن‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬آل‭ ‬ثاني‭ ‬نائبا‭ ‬لرئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬ووزيرا‭ ‬للدولة‭ ‬لشؤون‭ ‬الدفاع،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬التعديل‭ ‬شمل‭ ‬خمسة‭ ‬وزراء‭ ‬آخرين‭.
‬وتضمن‭ ‬التعديل‭ ‬تعيين‭ ‬بثينة‭ ‬بنت‭ ‬علي‭ ‬الجبر‭ ‬النعيمي‭ ‬وزيرا‭ ‬للتنمية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬والأسرة،‭ ‬ولولوة‭ ‬بنت‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬الخاطر‭ ‬وزيرا‭ ‬للتربية‭ ‬والتعليم‭ ‬والتعليم‭ ‬العالي،‭ ‬ومنصور‭ ‬بن‭ ‬إبراهيم‭ ‬بن‭ ‬سعد‭ ‬آل‭ ‬محمود‭ ‬وزيرا‭ ‬للصحة‭ ‬العامة،‭ ‬وفيصل‭ ‬بن‭ ‬ثاني‭ ‬بن‭ ‬فيصل‭ ‬آل‭ ‬ثاني‭ ‬وزيرا‭ ‬للتجارة‭ ‬والصناعة،‭ ‬والشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬ثاني‭ ‬وزيرا‭ ‬للمواصلات‭.
‬وأدى‭ ‬الوزراء‭ ‬الذين‭ ‬شملهم‭ ‬الأمر‭ ‬الأميري‭ ‬اليمين‭ ‬القانونية‭ ‬بالديوان‭ ‬الأميري‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭ ‬بحضور‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬ثاني‭ ‬نائب‭ ‬الأمير‭ ‬والشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬بن‭ ‬جاسم‭ ‬آل‭ ‬ثاني‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭.
‬كما‭ ‬أصدر‭ ‬أمير‭ ‬قطر‭ ‬أمرا‭ ‬أميريا‭ ‬بتعيين‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬الخليفي‭ ‬رئيسا‭ ‬للديوان‭ ‬الأميري،‭ ‬ومريم‭ ‬بنت‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬ناصر‭ ‬المسند‭ ‬وزيرا‭ ‬للدولة‭ ‬للتعاون‭ ‬الدولي‭ ‬بوزارة‭ ‬الخارجية‭.
‬كما‭ ‬أصدر‭ ‬أمير‭ ‬قطر‭ ‬أمرا‭ ‬أميريا‭ ‬بتعيين‭ ‬خلفان‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬خلفان‭ ‬البطي‭ ‬الكعبي‭ ‬رئيسا‭ ‬لجهاز‭ ‬أمن‭ ‬الدولة،‭ ‬ومحمد‭ ‬سيف‭ ‬سعيد‭ ‬السويدي‭ ‬رئيسا‭ ‬تنفيذيا‭ ‬لجهاز‭ ‬قطر‭ ‬للاستثمار‭.
‬كما‭ ‬أصدر‭ ‬أمير‭ ‬قطر‭ ‬قرارا‭ ‬أميريا‭ ‬بتشكيل‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬اللجنة‭ ‬العليا‭ ‬للمشاريع‭ ‬والإرث،‭ ‬وتعيين‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬لمؤسسة‭ ‬حمد‭ ‬الطبية‭.‬

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