وزير الدفاع الإسرائيلي: منشآت إيران النووية أكـثـر عـرضــة مـن أي وقــت مـضـى للضـربات

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ١٣ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
قال وزير الدفاع الإسرائيلي الجديد: إن إيران «أكثر عرضة من أي وقت مضى لضربات على منشآتها النووية».
وجاء في منشور للوزير يسرائيل كاتس على منصة إكس «لدينا الفرصة لتحقيق هدفنا الأكثر أهمية: إحباط وإزالة الخطر الوجودي الذي يتهدد دولة إسرائيل».
واجتمع وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أمس لأول مرة مع منتدى هيئة الأركان العامة برئاسة رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي.
وقال كاتس: إن «إيران معرضة اليوم أكثر من أي وقت مضى لخطر تعرض منشآتها النووية للضرر»، وفقا لصحيفة يديعوت أحرنوت الإسرائيلية.
ووفقا لوزير الدفاع الإسرائيلي فإن إسرائيل «لن توافق على أي ترتيب لا يضمن حقها في منع الإرهاب بمفردها، أو لا يتوافق مع تحقيق أهداف حربها في لبنان، وهي نزع سلاح حزب الله وانسحابه إلى ما وراء نهر الليطاني والعودة الآمنة لسكان شمال إسرائيل إلى منازلهم».
ودعا كاتس إلى توجيه ضربة إلى المنشآت النووية الإيرانية.
ونقلت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» عن كاتس قوله «هناك إمكانية لتحقيق الهدف الأكثر أهمية، وهو إحباط ورفع خطر الإبادة الذي يحيط بإسرائيل».
وشغل كاتس في السابق منصب وزير الخارجية، قبل توليه حقيبة الدفاع بعد إقالة سلفه يوآف غالانت.
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