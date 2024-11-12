وزير الدفاع الإسرائيلي: منشآت إيران النووية أكـثـر عـرضــة مـن أي وقــت مـضـى للضـربات

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١٣ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

قال‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬الجديد‭: ‬إن‭ ‬إيران‭ ‬‮«‬أكثر‭ ‬عرضة‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬وقت‭ ‬مضى‭ ‬لضربات‭ ‬على‭ ‬منشآتها‭ ‬النووية‮»‬‭.‬

وجاء‭ ‬في‭ ‬منشور‭ ‬للوزير‭ ‬يسرائيل‭ ‬كاتس‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬إكس‭ ‬‮«‬لدينا‭ ‬الفرصة‭ ‬لتحقيق‭ ‬هدفنا‭ ‬الأكثر‭ ‬أهمية‭: ‬إحباط‭ ‬وإزالة‭ ‬الخطر‭ ‬الوجودي‭ ‬الذي‭ ‬يتهدد‭ ‬دولة‭ ‬إسرائيل‮»‬‭.‬

واجتمع‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬يسرائيل‭ ‬كاتس‭ ‬أمس‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬مع‭ ‬منتدى‭ ‬هيئة‭ ‬الأركان‭ ‬العامة‭ ‬برئاسة‭ ‬رئيس‭ ‬أركان‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬هرتسي‭ ‬هاليفي‭.‬

وقال‭ ‬كاتس‭: ‬إن‭ ‬‮«‬إيران‭ ‬معرضة‭ ‬اليوم‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬وقت‭ ‬مضى‭ ‬لخطر‭ ‬تعرض‭ ‬منشآتها‭ ‬النووية‭ ‬للضرر‮»‬،‭ ‬وفقا‭ ‬لصحيفة‭ ‬يديعوت‭ ‬أحرنوت‭ ‬الإسرائيلية‭.‬

ووفقا‭ ‬لوزير‭ ‬الدفاع‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬فإن‭ ‬إسرائيل‭ ‬‮«‬لن‭ ‬توافق‭ ‬على‭ ‬أي‭ ‬ترتيب‭ ‬لا‭ ‬يضمن‭ ‬حقها‭ ‬في‭ ‬منع‭ ‬الإرهاب‭ ‬بمفردها،‭ ‬أو‭ ‬لا‭ ‬يتوافق‭ ‬مع‭ ‬تحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬حربها‭ ‬في‭ ‬لبنان،‭ ‬وهي‭ ‬نزع‭ ‬سلاح‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬وانسحابه‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬وراء‭ ‬نهر‭ ‬الليطاني‭ ‬والعودة‭ ‬الآمنة‭ ‬لسكان‭ ‬شمال‭ ‬إسرائيل‭ ‬إلى‭ ‬منازلهم‮»‬‭.‬

ودعا‭ ‬كاتس‭ ‬إلى‭ ‬توجيه‭ ‬ضربة‭ ‬إلى‭ ‬المنشآت‭ ‬النووية‭ ‬الإيرانية‭.‬

ونقلت‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬تايمز‭ ‬أوف‭ ‬إسرائيل‮»‬‭ ‬عن‭ ‬كاتس‭ ‬قوله‭ ‬‮«‬هناك‭ ‬إمكانية‭ ‬لتحقيق‭ ‬الهدف‭ ‬الأكثر‭ ‬أهمية،‭ ‬وهو‭ ‬إحباط‭ ‬ورفع‭ ‬خطر‭ ‬الإبادة‭ ‬الذي‭ ‬يحيط‭ ‬بإسرائيل‮»‬‭.‬

وشغل‭ ‬كاتس‭ ‬في‭ ‬السابق‭ ‬منصب‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية،‭ ‬قبل‭ ‬توليه‭ ‬حقيبة‭ ‬الدفاع‭ ‬بعد‭ ‬إقالة‭ ‬سلفه‭ ‬يوآف‭ ‬غالانت‭.‬