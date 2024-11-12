Wednesday, 13 November 2024 07:28 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


نادي البحرين يعين الجهاز الفني لفريق السلة‎

11/12/2024 7:20:09 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١٣ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

عين‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬نادي‭ ‬البحرين‭ ‬الجهاز‭ ‬الفني‭ ‬للفريق‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬بقيادة‭ ‬المدرب‭ ‬الوطني‭ ‬يوسف‭ ‬المهيزع‭ ‬ويساعده‭ ‬الكابتن‭ ‬طه‭ ‬حسن‭ ‬للموسم‭ ‬الرياضي‭ ‬2024‭-‬2025،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬تم‭ ‬الاتفاق‭ ‬مع‭ ‬محمد‭ ‬الملا‭ ‬ليكون‭ ‬إداريا‭ ‬للفريق‭.‬

كما‭ ‬تعاقد‭ ‬الفريق‭ ‬مع‭ ‬اللاعبين‭ ‬هاشم‭ ‬السيد‭ ‬وطلال‭ ‬الظاعن،‭ ‬وبدأت‭ ‬تدريبات‭ ‬الفريق‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء‭ ‬على‭ ‬صالة‭ ‬التدريبات‭ ‬بالنادي‭.‬

MENAFN12112024000055011008ID1108879391

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث