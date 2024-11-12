نادي البحرين يعين الجهاز الفني لفريق السلة‎

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ١٣ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
عين مجلس إدارة نادي البحرين الجهاز الفني للفريق الأول لكرة السلة بقيادة المدرب الوطني يوسف المهيزع ويساعده الكابتن طه حسن للموسم الرياضي 2024-2025، في حين تم الاتفاق مع محمد الملا ليكون إداريا للفريق.
كما تعاقد الفريق مع اللاعبين هاشم السيد وطلال الظاعن، وبدأت تدريبات الفريق أمس الثلاثاء على صالة التدريبات بالنادي.
MENAFN12112024000055011008ID1108879391
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.