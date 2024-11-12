نادي البحرين يعين الجهاز الفني لفريق السلة‎

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١٣ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

عين‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬نادي‭ ‬البحرين‭ ‬الجهاز‭ ‬الفني‭ ‬للفريق‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬بقيادة‭ ‬المدرب‭ ‬الوطني‭ ‬يوسف‭ ‬المهيزع‭ ‬ويساعده‭ ‬الكابتن‭ ‬طه‭ ‬حسن‭ ‬للموسم‭ ‬الرياضي‭ ‬2024‭-‬2025،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬تم‭ ‬الاتفاق‭ ‬مع‭ ‬محمد‭ ‬الملا‭ ‬ليكون‭ ‬إداريا‭ ‬للفريق‭.‬

كما‭ ‬تعاقد‭ ‬الفريق‭ ‬مع‭ ‬اللاعبين‭ ‬هاشم‭ ‬السيد‭ ‬وطلال‭ ‬الظاعن،‭ ‬وبدأت‭ ‬تدريبات‭ ‬الفريق‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء‭ ‬على‭ ‬صالة‭ ‬التدريبات‭ ‬بالنادي‭.‬