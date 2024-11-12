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اعتماد نادي الخالدية عضوا عادياعـلـي بن خلـيــفة يتـرأس عمــومــية اتحــــاد الكــرة

11/12/2024 7:20:09 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١٣ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

أشاد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬الشيخ‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬بالدعم‭ ‬اللامحدود‭ ‬والرعاية‭ ‬الكريمة‭ ‬التي‭ ‬تحظى‭ ‬بها‭ ‬الكرة‭ ‬البحريني‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬عاهل‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬ودعم‭ ‬واهتمام‭ ‬الحكومة‭ ‬الموقرة‭ ‬برئاسة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬لدى‭ ‬ترؤس‭ ‬اجتماع‭ ‬الجمعية‭ ‬العمومية‭ ‬العادي‭ ‬للاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬2024،‭ ‬والذي‭ ‬عقد‭ ‬الإثنين‭ ‬الماضي،‭ ‬بتقنية‭ ‬الاتصال‭ ‬المرئي‭ ‬عن‭ ‬بعد‭ ‬بحضور‭ ‬الأندية‭ ‬الأعضاء‭ ‬بالاتحاد،‭ ‬وممثلي‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭.‬

وألقى‭ ‬الشيخ‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬كلمة‭ ‬رحب‭ ‬فيها‭ ‬بالحضور،‭ ‬وأعرب‭ ‬عن‭ ‬الشكر‭ ‬والتقدير‭ ‬إلى‭ ‬ممثل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬وشؤون‭ ‬الشباب‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬على‭ ‬دعمه‭ ‬الكبير‭ ‬والمتواصل‭ ‬لأنشطة‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬أن‭ ‬دعم‭ ‬سموه‭ ‬ساهم‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬ورئيس‭ ‬في‭ ‬الارتقاء‭ ‬بعمل‭ ‬الاتحاد‭ ‬على‭ ‬الأصعدة‭ ‬المختلفة،‭ ‬وفي‭ ‬مقدمتها‭ ‬الإنجازات‭ ‬الرائدة‭ ‬التي‭ ‬حققها‭ ‬الاتحاد‭ ‬إداريًا‭ ‬وفنيًا‭.‬

كما‭ ‬أعرب‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬للجهود‭ ‬التي‭ ‬يبذلها‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ودعم‭ ‬سموه‭ ‬المستمر‭ ‬للاتحادات‭ ‬الرياضية،‭ ‬والذي‭ ‬ساهم‭ ‬في‭ ‬دفع‭ ‬عجلة‭ ‬التطور‭ ‬لديها‭ ‬نحو‭ ‬تحقيق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬المكتسبات‭ ‬والإنجازات‭.‬

وأثنى‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬على‭ ‬التعاون‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬أبدته‭ ‬الأندية‭ ‬أعضاء‭ ‬الجمعية‭ ‬العمومية،‭ ‬إذ‭ ‬ساهم‭ ‬هذا‭ ‬التكاتف‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬عمل‭ ‬ناجح‭ ‬على‭ ‬المقاييس‭ ‬كافة‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬إقامة‭ ‬الاجتماع‭ ‬العادي‭ ‬للجمعية‭ ‬العمومية‭ ‬في‭ ‬الفضاء‭ ‬الإلكتروني‭ ‬جاء‭ ‬ضمن‭ ‬إطار‭ ‬الحرص‭ ‬على‭ ‬استمرار‭ ‬نجاح‭ ‬عمل‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬وذلك‭ ‬انطلاقًا‭ ‬من‭ ‬جهود‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬وتوجيهات‭ ‬المجلس‭ ‬للإدارة‭ ‬التنفيذية‭ ‬بالاتحاد‭ ‬بضرورة‭ ‬التحضير‭ ‬والإعداد‭ ‬المثاليين‭ ‬للاجتماع؛‭ ‬للخروج‭ ‬بنتائج‭ ‬إيجابية‭ ‬وقرارات‭ ‬تساهم‭ ‬في‭ ‬الصالح‭ ‬العام‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬البحرينية‭ ‬بما‭ ‬يضمن‭ ‬السير‭ ‬على‭ ‬خط‭ ‬التطوير‭ ‬المنشود،‭ ‬مقدمًا‭ ‬شكره‭ ‬للأندية‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬المقترحات‭ ‬التطويرية‭ ‬كافة،‭ ‬ومؤكدًا‭ ‬أن‭ ‬باب‭ ‬الاتحاد‭ ‬مفتوح‭ ‬دائمًا‭ ‬لمناقشة‭ ‬الخطط‭ ‬والبرامج‭ ‬الكفيلة‭ ‬بالارتقاء‭ ‬بالمستويات‭ ‬الفنية‭ ‬والإدارية؛‭ ‬وذلك‭ ‬تحقيقًا‭ ‬للأداء‭ ‬المؤسسي‭ ‬المتكامل‭ ‬الذي‭ ‬ينتهجه‭ ‬الاتحاد‭ ‬عبر‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬والإدارة‭ ‬التنفيذية‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬اللجان‭ ‬العاملة‭.‬

واعتمدت‭ ‬الجمعية‭ ‬العمومية‭ ‬للاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬التقارير‭ ‬المالية‭ ‬والإدارية‭ ‬للاتحاد،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ميزانية‭ ‬العام‭ ‬2024،‭ ‬علاوة‭ ‬على‭ ‬اعتماد‭ ‬نادي‭ ‬الخالدية‭ ‬كعضو‭ ‬عادي‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭. ‬وناقش‭ ‬المجتمعون‭ ‬المقترحات‭ ‬التي‭ ‬تقدم‭ ‬بها‭ ‬نادي‭ ‬المحرق،‭ ‬واتفق‭ ‬المجتمعون‭ ‬على‭ ‬تحويلها‭ ‬للجان‭ ‬المعنية‭ ‬بالاتحاد‭ ‬لدراستها،‭ ‬وبيان‭ ‬مدى‭ ‬إمكانية‭ ‬تطبيقها‭ ‬سواء‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬الحالي‭ ‬أو‭ ‬المواسم‭ ‬المقبلة‭.‬

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