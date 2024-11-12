اعتماد نادي الخالدية عضوا عادياعـلـي بن خلـيــفة يتـرأس عمــومــية اتحــــاد الكــرة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ١٣ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
أشاد رئيس مجلس إدارة الاتحاد البحريني لكرة القدم الشيخ علي بن خليفة بن أحمد آل خليفة، بالدعم اللامحدود والرعاية الكريمة التي تحظى بها الكرة البحريني من قبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم، ودعم واهتمام الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
جاء ذلك لدى ترؤس اجتماع الجمعية العمومية العادي للاتحاد البحريني لكرة القدم 2024، والذي عقد الإثنين الماضي، بتقنية الاتصال المرئي عن بعد بحضور الأندية الأعضاء بالاتحاد، وممثلي الجهات المعنية.
وألقى الشيخ علي بن خليفة بن أحمد آل خليفة، كلمة رحب فيها بالحضور، وأعرب عن الشكر والتقدير إلى ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، على دعمه الكبير والمتواصل لأنشطة الاتحاد البحريني لكرة القدم، مؤكدًا أن دعم سموه ساهم بشكل كبير ورئيس في الارتقاء بعمل الاتحاد على الأصعدة المختلفة، وفي مقدمتها الإنجازات الرائدة التي حققها الاتحاد إداريًا وفنيًا.
كما أعرب عن شكره وتقديره للجهود التي يبذلها النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، ودعم سموه المستمر للاتحادات الرياضية، والذي ساهم في دفع عجلة التطور لديها نحو تحقيق المزيد من المكتسبات والإنجازات.
وأثنى رئيس مجلس إدارة الاتحاد البحريني لكرة القدم على التعاون الكبير الذي أبدته الأندية أعضاء الجمعية العمومية، إذ ساهم هذا التكاتف في تقديم عمل ناجح على المقاييس كافة.
وأشار إلى أن إقامة الاجتماع العادي للجمعية العمومية في الفضاء الإلكتروني جاء ضمن إطار الحرص على استمرار نجاح عمل الاتحاد البحريني لكرة القدم، وذلك انطلاقًا من جهود أعضاء مجلس إدارة الاتحاد البحريني لكرة القدم وتوجيهات المجلس للإدارة التنفيذية بالاتحاد بضرورة التحضير والإعداد المثاليين للاجتماع؛ للخروج بنتائج إيجابية وقرارات تساهم في الصالح العام لكرة القدم البحرينية بما يضمن السير على خط التطوير المنشود، مقدمًا شكره للأندية على تقديم المقترحات التطويرية كافة، ومؤكدًا أن باب الاتحاد مفتوح دائمًا لمناقشة الخطط والبرامج الكفيلة بالارتقاء بالمستويات الفنية والإدارية؛ وذلك تحقيقًا للأداء المؤسسي المتكامل الذي ينتهجه الاتحاد عبر مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بالإضافة إلى اللجان العاملة.
واعتمدت الجمعية العمومية للاتحاد البحريني لكرة القدم التقارير المالية والإدارية للاتحاد، بالإضافة إلى ميزانية العام 2024، علاوة على اعتماد نادي الخالدية كعضو عادي في الاتحاد. وناقش المجتمعون المقترحات التي تقدم بها نادي المحرق، واتفق المجتمعون على تحويلها للجان المعنية بالاتحاد لدراستها، وبيان مدى إمكانية تطبيقها سواء في الموسم الحالي أو المواسم المقبلة.
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