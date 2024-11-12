اليوم بدء التجارب الرسمية للمشاركينوصول المنتخبات العربية للمشاركة بالبطولة الأولى للشراع للفتيات

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ١٣ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
بدأت المنتخبات العربية بالوصول إلى مملكة البحرين للمشاركة في البطولة العربية الأولى للبنات للشراع والتي ينظمها الاتحاد البحريني للرياضات البحرين بإشراف الاتحاد العربي للشراع من 12 لغاية 16 نوفمبر 2024 برعاية الشيخة الدكتورة حصة بنت خالد آل خليفة عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية رئيسة لجنة تكافؤ الفرص بين الجنسين في المجال الرياضي على ساحل بلاج الجزائر.
وكان المنتخب العماني أول الواصلين وتبعه الوفد الجزائري على أن تصل باقي الوفود العربية تباعا على مدار يوم أمس الثلاثاء حيث كانت لجنة الضيافة في استقبال الوفود بمطار البحرين الدولي لتسهيل كافة إجراءات وصولهم ونقلهم إلى مقر إقامتهم بفندق رمادا ستي سنتر.
وبهذه المناسبة رحب أمين سر الاتحاد البحريني للرياضات البحرية ورئيس لجنة السباقات سمير شويطر بالوفود العربية المشاركة في البطولة العربية الأولى للشراع للبنات والتي تقام بتوجيه من الشيخ خليفة بن عبدالله آل خليفة رئيس الاتحاد البحريني للرياضات البحرية رئيس الاتحاد العربي للشراع في إطار حرصه المستمر على التطوير والتحديث المستمر وسعيه نحو تعزيز حضور المرأة العربية في رياضة الشراع.
وأضاف شويطر: تحتضن مملكة البحرين البطولة العربية الأولى للبنات للشراع، في حدث رياضي مميز يعزز دور المرأة في الرياضة العربية ويشجع على المشاركة النسائية في رياضة الشراع... وإننا نبذل كافة جهودنا من أجل استقبال الضيوف على أكمل وجه والعمل على إنهاء كافة الترتيبات بما يليق بسمعة ومكانة البحرين في تنظيم كبرى الأحداث الرياضية.
وأعرب شويطر عن تقديره العميق للجهات المختصة التي قدمت الدعم والرعاية اللازمة لإنجاح هذا الحدث، حيث ستسهم جميع تلك الجهود المشتركة في تحقيق بيئة تنافسية مميزة للاعبات من مختلف الدول العربية، مما يضع البحرين في موقع ريادي في تنظيم الفعاليات الرياضية الإقليمية، معربا عن شكري وامتناني لسعادة الشيخة الدكتورة حصة بنت خالد آل خليفة على رعايتها للحدث.
وأكد شويطر أن اليوم الأربعاء سيشهد التدريبات الرسمية لجميع المنتخبات المشاركة كما ستتم عملية التسجيل وعقد اجتماع للمدربين متمنيا لكافة المنتخبات العربية المشاركة التوفيق والنجاح.
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