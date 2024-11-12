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اليوم بدء التجارب الرسمية للمشاركينوصول المنتخبات العربية للمشاركة بالبطولة الأولى للشراع للفتيات

11/12/2024 7:20:08 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١٣ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

بدأت‭ ‬المنتخبات‭ ‬العربية‭ ‬بالوصول‭ ‬إلى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬العربية‭ ‬الأولى‭ ‬للبنات‭ ‬للشراع‭ ‬والتي‭ ‬ينظمها‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للرياضات‭ ‬البحرين‭ ‬بإشراف‭ ‬الاتحاد‭ ‬العربي‭ ‬للشراع‭ ‬من‭ ‬12‭ ‬لغاية‭ ‬16‭ ‬نوفمبر‭ ‬2024‭ ‬برعاية‭ ‬الشيخة‭ ‬الدكتورة‭ ‬حصة‭ ‬بنت‭ ‬خالد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬رئيسة‭ ‬لجنة‭ ‬تكافؤ‭ ‬الفرص‭ ‬بين‭ ‬الجنسين‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الرياضي‭ ‬على‭ ‬ساحل‭ ‬بلاج‭ ‬الجزائر‭.‬

وكان‭ ‬المنتخب‭ ‬العماني‭ ‬أول‭ ‬الواصلين‭ ‬وتبعه‭ ‬الوفد‭ ‬الجزائري‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تصل‭ ‬باقي‭ ‬الوفود‭ ‬العربية‭ ‬تباعا‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء‭ ‬حيث‭ ‬كانت‭ ‬لجنة‭ ‬الضيافة‭ ‬في‭ ‬استقبال‭ ‬الوفود‭ ‬بمطار‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬لتسهيل‭ ‬كافة‭ ‬إجراءات‭ ‬وصولهم‭ ‬ونقلهم‭ ‬إلى‭ ‬مقر‭ ‬إقامتهم‭ ‬بفندق‭ ‬رمادا‭ ‬ستي‭ ‬سنتر‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬رحب‭ ‬أمين‭ ‬سر‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للرياضات‭ ‬البحرية‭ ‬ورئيس‭ ‬لجنة‭ ‬السباقات‭ ‬سمير‭ ‬شويطر‭ ‬بالوفود‭ ‬العربية‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬العربية‭ ‬الأولى‭ ‬للشراع‭ ‬للبنات‭ ‬والتي‭ ‬تقام‭ ‬بتوجيه‭ ‬من‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للرياضات‭ ‬البحرية‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬العربي‭ ‬للشراع‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬حرصه‭ ‬المستمر‭ ‬على‭ ‬التطوير‭ ‬والتحديث‭ ‬المستمر‭ ‬وسعيه‭ ‬نحو‭ ‬تعزيز‭ ‬حضور‭ ‬المرأة‭ ‬العربية‭ ‬في‭ ‬رياضة‭ ‬الشراع‭.‬

وأضاف‭ ‬شويطر‭: ‬تحتضن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬البطولة‭ ‬العربية‭ ‬الأولى‭ ‬للبنات‭ ‬للشراع،‭ ‬في‭ ‬حدث‭ ‬رياضي‭ ‬مميز‭ ‬يعزز‭ ‬دور‭ ‬المرأة‭ ‬في‭ ‬الرياضة‭ ‬العربية‭ ‬ويشجع‭ ‬على‭ ‬المشاركة‭ ‬النسائية‭ ‬في‭ ‬رياضة‭ ‬الشراع‭... ‬وإننا‭ ‬نبذل‭ ‬كافة‭ ‬جهودنا‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬استقبال‭ ‬الضيوف‭ ‬على‭ ‬أكمل‭ ‬وجه‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬إنهاء‭ ‬كافة‭ ‬الترتيبات‭ ‬بما‭ ‬يليق‭ ‬بسمعة‭ ‬ومكانة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬كبرى‭ ‬الأحداث‭ ‬الرياضية‭.‬

‭ ‬وأعرب‭ ‬شويطر‭ ‬عن‭ ‬تقديره‭ ‬العميق‭ ‬للجهات‭ ‬المختصة‭ ‬التي‭ ‬قدمت‭ ‬الدعم‭ ‬والرعاية‭ ‬اللازمة‭ ‬لإنجاح‭ ‬هذا‭ ‬الحدث،‭ ‬حيث‭ ‬ستسهم‭ ‬جميع‭ ‬تلك‭ ‬الجهود‭ ‬المشتركة‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬بيئة‭ ‬تنافسية‭ ‬مميزة‭ ‬للاعبات‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬الدول‭ ‬العربية،‭ ‬مما‭ ‬يضع‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬موقع‭ ‬ريادي‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬الفعاليات‭ ‬الرياضية‭ ‬الإقليمية،‭ ‬معربا‭ ‬عن‭ ‬شكري‭ ‬وامتناني‭ ‬لسعادة‭ ‬الشيخة‭ ‬الدكتورة‭ ‬حصة‭ ‬بنت‭ ‬خالد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬على‭ ‬رعايتها‭ ‬للحدث‭.‬

وأكد‭ ‬شويطر‭ ‬أن‭ ‬اليوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬سيشهد‭ ‬التدريبات‭ ‬الرسمية‭ ‬لجميع‭ ‬المنتخبات‭ ‬المشاركة‭ ‬كما‭ ‬ستتم‭ ‬عملية‭ ‬التسجيل‭ ‬وعقد‭ ‬اجتماع‭ ‬للمدربين‭ ‬متمنيا‭ ‬لكافة‭ ‬المنتخبات‭ ‬العربية‭ ‬المشاركة‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭.‬

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