الشباب يفرض التعادل على الريان

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬أحمد‭ ‬توفيق الأربعاء ١٣ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

فرض‭ ‬فريق‭ ‬الشباب‭ ‬ممثل‭ ‬كرة‭ ‬اليد‭ ‬البحرينية‭ ‬التعادل‭ ‬على‭ ‬نظيره‭ ‬فريق‭ ‬الريان‭ ‬القطري‭ ‬مستضيف‭ ‬البطولة‭ ‬بنتيجة‭ (‬29/29‭)‬،‭ ‬في‭ ‬مستهل‭ ‬مشواره‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬الآسيوية‭ ‬للأندية‭ ‬أبطال‭ ‬الدوري،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬جمعتهما‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء‭ ‬على‭ ‬صالة‭ ‬الدحيل‭ ‬الرياضية‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬القطرية‭ ‬الدوحة‭ ‬لحساب‭ ‬مباريات‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى‭.‬

وانتهى‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬بتقدم‭ ‬الريان‭ ‬القطري‭ ‬بنتيجة‭ (‬17/13‭)‬،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬ممثل‭ ‬الوطن‭ ‬تمكن‭ ‬من‭ ‬العودة‭ ‬وتعديل‭ ‬النتيجة‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬اللقاء‭.‬

وبالعودة‭ ‬إلى‭ ‬المجريات‭ ‬فقد‭ ‬تأخر‭ ‬الشبابيون‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬نتيجة‭ ‬التأخر‭ ‬في‭ ‬الدخول‭ ‬إلى‭ ‬أجواء‭ ‬المباراة،‭ ‬ما‭ ‬تسبب‭ ‬بكثرة‭ ‬الأخطاء‭ ‬الدفاعية،‭ ‬بينما‭ ‬استغل‭ ‬الريان‭ ‬الهجوم‭ ‬المرتد‭ ‬السريع‭ ‬ليتقدم‭ ‬بفارق‭ ‬4‭ ‬أهداف‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬الشوط‭.‬

وفي‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬تمكن‭ ‬الشباب‭ ‬من‭ ‬العودة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬ملاحقة‭ ‬الريان‭ ‬في‭ ‬النتيجة،‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬قلص‭ ‬الفارق‭ ‬بهدف‭ ‬واحد،‭ ‬وحصل‭ ‬في‭ ‬النهاية‭ ‬على‭ ‬ضربة‭ ‬جزاء‭ ‬سجل‭ ‬منها‭ ‬اللاعب‭ ‬صادق‭ ‬علي‭ ‬هدف‭ ‬التعديل‭ ‬لتنتهي‭ ‬المواجهة‭ ‬بنتيجة‭ ‬إيجابية‭ ‬بين‭ ‬الفريقين‭.‬