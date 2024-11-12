الشباب يفرض التعادل على الريان

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتب: أحمد توفيق
الأربعاء ١٣ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
فرض فريق الشباب ممثل كرة اليد البحرينية التعادل على نظيره فريق الريان القطري مستضيف البطولة بنتيجة (29/29)، في مستهل مشواره في البطولة الآسيوية للأندية أبطال الدوري، وذلك في المباراة التي جمعتهما أمس الثلاثاء على صالة الدحيل الرياضية في العاصمة القطرية الدوحة لحساب مباريات المجموعة الأولى.
وانتهى الشوط الأول بتقدم الريان القطري بنتيجة (17/13)، إلا أن ممثل الوطن تمكن من العودة وتعديل النتيجة في نهاية اللقاء.
وبالعودة إلى المجريات فقد تأخر الشبابيون في الشوط الأول نتيجة التأخر في الدخول إلى أجواء المباراة، ما تسبب بكثرة الأخطاء الدفاعية، بينما استغل الريان الهجوم المرتد السريع ليتقدم بفارق 4 أهداف في نهاية الشوط.
وفي الشوط الثاني تمكن الشباب من العودة من خلال ملاحقة الريان في النتيجة، إلى أن قلص الفارق بهدف واحد، وحصل في النهاية على ضربة جزاء سجل منها اللاعب صادق علي هدف التعديل لتنتهي المواجهة بنتيجة إيجابية بين الفريقين.
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