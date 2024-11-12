شهيدان ومصابون في استهداف الاحتلال خيام نازحين غرب دير البلح

MENAFN - Palestine News ) غزة /PNN- استشهد مواطنان وأصيب آخرون، مساء اليوم الثلاثاء، في للاحتلال الإسرائيلي على دير البلح، وسط قطاع غزة.

وأفاد مراسلنا بأن طائرات الاحتلال استهدفت خياما للنازحين غرب دير البلح، ما أدى إلى استشهاد مواطنين اثنين، وإصابة آخرين، جرى نقلهم إلى شهداء الأقصى.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 43,665 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 103,076 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.