لبنان.. غارات إسرائيلية تقتل 11 شخصا وتستهدف منزلا يقطنه نازحون

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

في‭ ‬المقابل،‭ ‬أعلن‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬أنه‭ ‬قصف‭ ‬قاعدة‭ ‬جوية‭ ‬اسرائيلية‭ ‬جنوب‭ ‬تل‭ ‬أبيب‭ ‬بصواريخ‭ ‬‮«‬نوعية‮»‬‭ ‬بعد‭ ‬سلسلة‭ ‬غارات‭ ‬استهدفت‭ ‬الضاحية‭ ‬الجنوبية‭ ‬لبيروت‭. ‬

وأعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬اللبنانية‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬أن‭ ‬‮«‬غارة‭ ‬العدو‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬على‭ ‬بعلشمية‭ ‬أدت‭ ‬في‭ ‬حصيلة‭ ‬أولية‭ ‬إلى‭ ‬سقوط‭ ‬خمسة‭ ‬شهداء‭ ‬وإصابة‭ ‬اثنين‭ ‬بجروح‮»‬‭.

‬وتقع‭ ‬قرية‭ ‬بعلشمية‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬عالية‭ ‬الجبلية‭ ‬شرق‭ ‬بيروت،‭ ‬والتي‭ ‬بقيت‭ ‬في‭ ‬منأى‭ ‬غالبا‭ ‬عن‭ ‬الاستهداف‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬التصعيد‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬وحزب‭ ‬الله‭. ‬وتستضيف‭ ‬عالية‭ ‬نازحين‭ ‬فروا‭ ‬من‭ ‬مناطق‭ ‬تعدّ‭ ‬معاقل‭ ‬للحزب‭ ‬وتتعرض‭ ‬لقصف‭ ‬مكثف‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان‭ ‬وشرقه‭ ‬والضاحية‭ ‬الجنوبية‭. ‬

وأفاد‭ ‬مصدر‭ ‬أمني‭ ‬بأن‭ ‬غارة‭ ‬بعلشمية‭ ‬‮«‬استهدفت‭ ‬منزلا‭... ‬يقطنه‭ ‬نازحون‭ ‬من‭ ‬بينهم‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬النساء‭ ‬والأطفال‮»‬‭. ‬

وأتت‭ ‬غارة‭ ‬أمس‭ ‬غداة‭ ‬ضربة‭ ‬دامية‭ ‬طالت‭ ‬منزلا‭ ‬تقطنه‭ ‬عائلة‭ ‬نازحة‭ ‬كذلك‭ ‬في‭ ‬أقصى‭ ‬شمال‭ ‬لبنان،‭ ‬ما‭ ‬أسفر‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬ثمانية‭ ‬أشخاص،‭ ‬وفق‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭. ‬

‭ ‬وشهد‭ ‬أمس‭ ‬سلسلة‭ ‬غارات‭ ‬إسرائيلية‭ ‬استهدفت‭ ‬ضاحية‭ ‬بيروت‭ ‬الجنوبية‭ ‬بعد‭ ‬تعليمات‭ ‬أصدرها‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬لإخلاء‭ ‬أربعة‭ ‬أحياء‭ ‬فيها‭. ‬

وأفادت‭ ‬الوكالة‭ ‬الوطنية‭ ‬بوقوع‭ ‬13‭ ‬غارة‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬على‭ ‬الضاحية‭ ‬أمس‭. ‬

وغادر‭ ‬معظم‭ ‬سكان‭ ‬الضاحية‭ ‬منازلهم‭ ‬بعد‭ ‬تصعيد‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬سبتمبر‭. ‬وسمعت‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬أصوات‭ ‬إطلاق‭ ‬نار‭ ‬كثيف‭ ‬في‭ ‬الهواء‭ ‬بهدف‭ ‬التنبيه‭ ‬من‭ ‬بقي‭ ‬إلى‭ ‬ضرورة‭ ‬الإخلاء،‭ ‬وفقا‭ ‬لشهود‭. ‬

وفي‭ ‬بيان‭ ‬لاحق،‭ ‬أعلن‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬أن‭ ‬ضرباته‭ ‬طالت‭ ‬‮«‬أهدافا‮»‬‭ ‬لحزب‭ ‬الله‭ ‬في‭ ‬الضاحية‭ ‬الجنوبية،‭ ‬شملت‭ ‬‮«‬مراكز‭ ‬قيادة،‭ ‬مواقع‭ ‬إنتاج‭ ‬الأسلحة،‭ ‬وبنية‭ ‬تحتية‭ ‬إضافية‭ ‬تابعة‭ ‬لحزب‭ ‬الله‮»‬‭. ‬

وبعد‭ ‬الغارات‭ ‬على‭ ‬الضاحية،‭ ‬أعلن‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬أن‭ ‬مقاتليه‭ ‬استهدفوا‭ ‬‮«‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬04‭:‬45‭ ‬من‭ ‬عصر‭ ‬اليوم‭ ‬الثلاثاء‭... ‬قاعدة‭ ‬تل‭ ‬نوف‭ ‬الجويّة‭ ‬جنوب‭ ‬تل‭ ‬أبيب،‭ ‬بصلية‭ ‬من‭ ‬الصواريخ‭ ‬النوعية‮»‬‭. ‬

وأتى‭ ‬بيان‭ ‬الحزب‭ ‬بعدما‭ ‬أفاد‭ ‬الجيش‭ ‬الاسرائيلي‭ ‬عن‭ ‬سماع‭ ‬صفارات‭ ‬الإنذار‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬عدة‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬اسرائيل‭ ‬واعتراضه‭ ‬مقذوفات‭ ‬أطلقت‭ ‬من‭ ‬لبنان‭. ‬

كذلك‭ ‬أفاد‭ ‬الحزب‭ ‬في‭ ‬بيانات‭ ‬متتالية‭ ‬أمس‭ ‬عن‭ ‬استهداف‭ ‬تجمّعات‭ ‬لجنود‭ ‬اسرائيليين‭ ‬ومناطق‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬اسرائيل‭.

‬

واعلنت‭ ‬خدمة‭ ‬الإسعاف‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬أمس‭ ‬مقتل‭ ‬شخصين‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬نهاريا‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬إسرائيل‭ ‬بعد‭ ‬إطلاق‭ ‬مقذوفات‭ ‬من‭ ‬لبنان‭.‬