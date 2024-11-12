لبنان.. غارات إسرائيلية تقتل 11 شخصا وتستهدف منزلا يقطنه نازحون

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
بيروت - الوكالات: قتل 11 شخصا في غارات اسرائيلية على لبنان أمس بينهم خمسة على الأقل في ضربة استهدفت قرية تقع شرق بيروت، حسبما أفادت وزارة الصحة اللبنانية، في وقت أكّد مصدر أمني لفرانس برس أن هذه الضربة طالت منزلا يقطنه نازحون.
في المقابل، أعلن حزب الله أنه قصف قاعدة جوية اسرائيلية جنوب تل أبيب بصواريخ «نوعية» بعد سلسلة غارات استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت.
وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية في بيان أن «غارة العدو الإسرائيلي على بعلشمية أدت في حصيلة أولية إلى سقوط خمسة شهداء وإصابة اثنين بجروح».
وتقع قرية بعلشمية في منطقة عالية الجبلية شرق بيروت، والتي بقيت في منأى غالبا عن الاستهداف منذ بدء التصعيد بين إسرائيل وحزب الله. وتستضيف عالية نازحين فروا من مناطق تعدّ معاقل للحزب وتتعرض لقصف مكثف في جنوب لبنان وشرقه والضاحية الجنوبية.
وأفاد مصدر أمني بأن غارة بعلشمية «استهدفت منزلا... يقطنه نازحون من بينهم عدد من النساء والأطفال».
وأتت غارة أمس غداة ضربة دامية طالت منزلا تقطنه عائلة نازحة كذلك في أقصى شمال لبنان، ما أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص، وفق وزارة الصحة.
وشهد أمس سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت ضاحية بيروت الجنوبية بعد تعليمات أصدرها الجيش الإسرائيلي لإخلاء أربعة أحياء فيها.
وأفادت الوكالة الوطنية بوقوع 13 غارة على الأقل على الضاحية أمس.
وغادر معظم سكان الضاحية منازلهم بعد تصعيد الحرب في سبتمبر. وسمعت في المنطقة أصوات إطلاق نار كثيف في الهواء بهدف التنبيه من بقي إلى ضرورة الإخلاء، وفقا لشهود.
وفي بيان لاحق، أعلن الجيش الإسرائيلي أن ضرباته طالت «أهدافا» لحزب الله في الضاحية الجنوبية، شملت «مراكز قيادة، مواقع إنتاج الأسلحة، وبنية تحتية إضافية تابعة لحزب الله».
وبعد الغارات على الضاحية، أعلن حزب الله أن مقاتليه استهدفوا «عند الساعة 04:45 من عصر اليوم الثلاثاء... قاعدة تل نوف الجويّة جنوب تل أبيب، بصلية من الصواريخ النوعية».
وأتى بيان الحزب بعدما أفاد الجيش الاسرائيلي عن سماع صفارات الإنذار في مناطق عدة في وسط اسرائيل واعتراضه مقذوفات أطلقت من لبنان.
كذلك أفاد الحزب في بيانات متتالية أمس عن استهداف تجمّعات لجنود اسرائيليين ومناطق في شمال اسرائيل.
واعلنت خدمة الإسعاف الإسرائيلية أمس مقتل شخصين في مدينة نهاريا في شمال إسرائيل بعد إطلاق مقذوفات من لبنان.
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