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القوات المسلحة تنفذ إنزالا جويا لمساعدات إنسانية وإغاثية على قطاع غزة

11/12/2024 2:55:00 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

نفذت القوات المسلحة الأردنية اليوم الثلاثاء، إنزالا جويا جديدا لمساعدات إنسانية وإغاثية على جنوب قطاع غزة من خلال طائرة نوع C130 تابعة لسلاح الجو الملكي.


واشتمل الإنزال الذي نُفذ بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية على مساعدات إنسانية وإغاثية لمساندة الأهل في قطاع غزة جراء الظروف الصعبة التي يمر بها القطاع ولتحسين الأوضاع الإنسانية هناك.


وأكدت القوات المسلحة الأردنية أنها مستمرة بإرسال المساعدات الإنسانية والطبية والإغاثية من خلال الإنزالات الجوية والقوافل البرية، لمساعدة الأهل والتخفيف من تداعيات الحرب الدائرة في القطاع.


يشار إلى أن مجموع الإنزالات الجوية الأردنية بلغ 123 إنزالا و266 إنزالا جويا بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة.

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