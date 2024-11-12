الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب يعلن عن اختياره توم هومان

(MENAFN
) أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب
عن اختياره توم هومان، المدير السابق المؤقت لوكالة الهجرة والجمارك, لقيادة أمن الحدود في إدارته القادمة, ويعرف هومان بموقفه المتشدد تجاه الهجرة، وقد ترأس وكالة ICE خلال ولاية ترامب الأولى، حيث أشرف على سياسات مثيرة للجدل، بما في ذلك فصل نحو 4000 طفل مهاجر عن عائلاتهم.
كما أعلن ترامب عن تعيين هومان عبر منصته "تروث سوشيال"، ووصفه بأنه "قيصر الحدود" مع تسليط الضوء على خبرته في إدارة حدود الولايات المتحدة, وأكد أن هومان سيكون مسؤولاً عن ترحيل وإعادة المهاجرين غير النظاميين، وهو جزء أساسي من أجندة ترامب في مجال الهجرة، التي تشمل أيضًا تعزيز الأمن على الحدود الجنوبية والشمالية، بالإضافة إلى تأمين الأمن البحري والجوي, وكان تعيين هومان متوقعًا على نطاق واسع بسبب وعد ترامب بإطلاق أكبر حملة ترحيل في تاريخ الولايات المتحدة, وأعرب ترامب عن ثقته الكبيرة في قدرة هومان على القيادة، واصفًا عمله بأنه "تأخر طويلاً"، مضيفًا أن هذا المنصب لا يتطلب موافقة مجلس الشيوخ.
وفي مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز"، أوضح هومان أنه بينما لن يكون الجيش مشاركًا في عمليات الترحيل، فإن وكالة ICE ستنفذ العمليات بطريقة مستهدفة وإنسانية، بالاعتماد على العملاء ذوي الخبرة, وفي وقت سابق من هذا العام، عبّر هومان في مؤتمر حكام الولايات عن إحباطه من تصوير وسائل الإعلام لجهود الترحيل على أنها عمليات ترحيل جماعي.
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