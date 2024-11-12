حركة حماس تدعو إلى اتخاذ إجراءات سريعة بعد البيان الختامي للقمة العربية والإسلامية الاستثنائية

(MENAFN
) دعت حركة حماس إلى اتخاذ إجراءات سريعة بعد البيان الختامي للقمة العربية والإسلامية الاستثنائية التي عقدت في الرياض, وأكدت الحركة على ضرورة تكاتف العالمين العربي والإسلامي لوقف العدوان الإسرائيلي، ورفع الحصار عن غزة، وتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة للشعب الفلسطيني, وفي بيانها، شددت حماس على أن الشعب الفلسطيني يتوقع تدابير ملموسة لوقف العنف المستمر، وتخفيف معاناته، وكسر الحصار الخانق المفروض على غزة, كما أعادت التأكيد على أهمية دعم صمود الشعب الفلسطيني في نضاله من أجل العدالة والحرية.
كما أبرز البيان النقاط الرئيسية التي تم التأكيد عليها في قرارات القمة، والتي تضمنت دعوات لمجلس الأمن الدولي لتحمل مسؤولياته في محاسبة إسرائيل على هجماتها ضد غزة ولبنان، وحظر بيع الأسلحة لإسرائيل، وتعليق مشاركتها في الأمم المتحدة بسبب انتهاكاتها المستمرة للقانون الدولي, إضافة إلى ذلك، أكدت القمة على حق الفلسطينيين في إقامة دولة مستقلة عاصمتها القدس، ودعت إلى اتخاذ خطوات عملية عاجلة لوقف العمليات العسكرية الإسرائيلية وانتهاكاتها للقانون الدولي, وطالبت حماس الدول العربية والإسلامية باتخاذ إجراءات حاسمة لتنفيذ قرارات القمة، في وقت تواصل فيه إسرائيل عدوانها متحدية القوانين والشرعية الدولية.
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