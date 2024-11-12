الغارات الجوية الإسرائيلية على غزة تستمر بشدة

(MENAFN
) استمرت الغارات الجوية الإسرائيلية على غزة بشدة، مما أسفر عن مقتل العشرات من الفلسطينيين وإصابة العديد آخرين في اليوم 403 من العدوان, ووفقًا للمصادر الطبية التي نقلتها قناة الجزيرة، تم قتل ما لا يقل عن 39 فلسطينيًا في قصف
إسرائيلي منذ الساعات الأولى من صباح يوم الاثنين, واستهدفت الغارات عدة مناطق في قطاع غزة، بما في ذلك منطقة المواصي التي تأوي آلاف النازحين غرب خان يونس في جنوب القطاع، حيث قُتل ثمانية فلسطينيين, كما أصيب عدد آخر من الفلسطينيين جراء القصف الإسرائيلي على مقهى إنترنت غرب خان يونس.
كما شنت القوات الإسرائيلية عدة غارات على حي تل الهوى في جنوب غرب مدينة غزة، وشنّت غارات جوية على المنطقة الصناعية غرب المدينة, وفي حي الزيتون جنوب غزة، فتحت قوات الاحتلال الإسرائيلي النار على المنازل الفلسطينية، مما ساهم في تدمير واسع النطاق, وفي شمال غزة، حيث يفرض الاحتلال حصارًا بريًا وجويًا قاسيًا منذ أكثر من شهر، تزداد الأوضاع سوءًا, ووصف مسؤول صحي فلسطيني الأزمة الحالية في مستشفى كمال عدوان بأنها "كابوس يومي" بسبب النقص الحاد في الطاقم الطبي والإمدادات الأساسية, وأوضح مدير المستشفى حسام أبو صافية أن الطواقم الطبية تعمل تحت ضغط هائل، حيث يتم تحديد الأولويات بسبب نقص المتخصصين والمعدات الجراحية.
ولقد حال الحصار المفروض على شمال غزة دون دخول المساعدات الطبية والفرق الطبية، مما فاقم الكارثة الإنسانية, وأشار أبو صافية إلى أن المستشفى، الذي يعاني من قصف مستمر، يواجه تهديدات إضافية من الطائرات الإسرائيلية المسيرة التي استهدفت المنشأة، مما تسبب في حالة من الذعر بين المرضى وعائلاتهم، خصوصًا النساء والأطفال, وفي يوم الاثنين، أصاب القصف الإسرائيلي مدخل الاستقبال والطوارئ في المستشفى، مما أسفر عن إصابة ثلاثة من العاملين بالمستشفى، أحدهم أصيب إصابة بالغة وتم نقله إلى العناية المركزة.
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