وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني تشارك في افتتاح معرض ومؤتمر سيتي سكيب الرياض

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) شاركت آمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني في افتتاح النسخة الثانية لمؤتمر ومعرض سيتي سكيب الرياض، والذي تستضيفه المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 11 وحتى 14 نوفمبر الجاري تحت شعار (مستقبل الحياة)، برعاية وزارة البلديات والإسكان وبالشراكة مع الهيئة العامة للعقار السعودية.
وصرحت الوزيرة آمنة الرميحي على هامش الافتتاح بأن وزارة الإسكان والتخطيط العمراني تحرص على المشاركة في مثل هذه الاستحقاقات العقارية والإسكانية الهامة، في إطار الحرص على تعزيز التعاون المشترك، وتبادل التجارب والمشاريع والمبادرات الإسكانية الناجحة، بما ينعكس
على تعزيز وإثراء الخطط والسياسات الإسكانية.
وأشارت الوزيرة إلى أن القاسم المشترك في مشاركات دول مجلس التعاون بصفة خاصة في مثل هذه المعارض والمؤتمرات الهامة، هو استعراض السياسات والخطط الإسكانية القائمة على إشراك القطاع الخاص في توفير الخدمات الإسكانية للمواطنين، منوهة إلى أن مملكة البحرين تحرص من خلال مشاركتها في معرض سيتي سكيب الرياض على استعراض فرص المشاركة في تنفيذ المشاريع المدرجة في برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية، والتي تعمل الوزارة على التوسع في توفيرها بمحافظات المملكة.
وأكدت الوزيرة أن مبادرات الشراكة مع القطاع الخاص تعد السبيل نحو استدامة توفير الخدمات الإسكانية للمواطنين على المدى البعيد، وتقليص المدد الزمنية للاستفادة من الخدمة الإسكانية، في ظل ما يتمتع به القطاع الخاص من خبرات وإمكانيات وموارد تؤهله للقيام بهذا الدور في مشاركة الحكومة جهودها لتوفير خدمات السكن الاجتماعي للمواطنين.
وتقدمت الوزيرة الرميحي بالتهنئة إلى ماجد بن عبد الله الحقيل وزير البلديات والإسكان، وإلى الهيئة العامة للعقار السعودية، لنجاح المملكة في استضافة هذا الحدث العالمي، وما يتضمنه المعرض والمؤتمر من زخم كبير على صعيد المشاريع المعروضة، وأوراق العمل والتجارب التي يتم مناقشتها في جلسات المؤتمر.
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