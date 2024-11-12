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وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني تشارك في افتتاح معرض ومؤتمر سيتي سكيب الرياض

11/12/2024 5:08:57 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) شاركت آمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني في افتتاح النسخة الثانية لمؤتمر ومعرض سيتي سكيب الرياض، والذي تستضيفه المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 11 وحتى 14 نوفمبر الجاري تحت شعار (مستقبل الحياة)، برعاية وزارة البلديات والإسكان وبالشراكة مع الهيئة العامة للعقار السعودية.
وصرحت الوزيرة آمنة الرميحي على هامش الافتتاح بأن وزارة الإسكان والتخطيط العمراني تحرص على المشاركة في مثل هذه الاستحقاقات العقارية والإسكانية الهامة، في إطار الحرص على تعزيز التعاون المشترك، وتبادل التجارب والمشاريع والمبادرات الإسكانية الناجحة، بما ينعكس
على تعزيز وإثراء الخطط والسياسات الإسكانية.
وأشارت الوزيرة إلى أن القاسم المشترك في مشاركات دول مجلس التعاون بصفة خاصة في مثل هذه المعارض والمؤتمرات الهامة، هو استعراض السياسات والخطط الإسكانية القائمة على إشراك القطاع الخاص في توفير الخدمات الإسكانية للمواطنين، منوهة إلى أن مملكة البحرين تحرص من خلال مشاركتها في معرض سيتي سكيب الرياض على استعراض فرص المشاركة في تنفيذ المشاريع المدرجة في برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية، والتي تعمل الوزارة على التوسع في توفيرها بمحافظات المملكة.
وأكدت الوزيرة أن مبادرات الشراكة مع القطاع الخاص تعد السبيل نحو استدامة توفير الخدمات الإسكانية للمواطنين على المدى البعيد، وتقليص المدد الزمنية للاستفادة من الخدمة الإسكانية، في ظل ما يتمتع به القطاع الخاص من خبرات وإمكانيات وموارد تؤهله للقيام بهذا الدور في مشاركة الحكومة جهودها لتوفير خدمات السكن الاجتماعي للمواطنين.
وتقدمت الوزيرة الرميحي بالتهنئة إلى ماجد بن عبد الله الحقيل وزير البلديات والإسكان، وإلى الهيئة العامة للعقار السعودية، لنجاح المملكة في استضافة هذا الحدث العالمي، وما يتضمنه المعرض والمؤتمر من زخم كبير على صعيد المشاريع المعروضة، وأوراق العمل والتجارب التي يتم مناقشتها في جلسات المؤتمر.

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