السعودية: حل الدولتين هو السبيل الأوحد لتحقيق حل عادل ودائم يرسخ السلام في المنطقة

MENAFN - Palestine News ) الرياض/PNN- قال الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، إن انعقاد القمة العربية والإسلامية غير العادية في الرياض، يعكس رغبة الدول العربية والإسلامية الصادقة في مواصلة الجهود الرامية إلى تهدئة الأوضاع في المنطقة، والعمل على خفض التصعيد، ووقف الانتهاكات التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي، وتخفيف القيود على المساعدات الإنسانية، ودعم حل الدولتين كخيار وحيد لتحقيق سلام عادل ودائم في المنطقة.



وأضاف وزير الخارجية السعودي خلال المؤتمر الصحفي للقمة، أن القمة تناولت سبل تعزيز التعاون العربي والإسلامي المشترك، والتنسيق مع المجتمع الدولي لوقف إطلاق النار والحد من توسع نطاق الصراع، والتقليل من التهديد المتزايد الذي يشكله العدوان العسكري الإسرائيلي على الأمن الإقليمي والدولي.



وأشار إلى أن المسؤولية تقع على المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل للتوقف عن ممارساتها، بما في ذلك منع وصول أموال الضرائب الفلسطينية إلى السلطة الوطنية الفلسطينية، مؤكداً أن السعودية والدول العربية والإسلامية ستواصل دعم السلطة الوطنية الفلسطينية، مشيرا لقدرتها على إدارة الوضع في الضفة الغربية وغزة.