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ميلانشون: ما يحدث في غزة“إبادة جماعية يحتج عليها كل ضمير إنساني”

11/12/2024 4:19:16 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) باريس / PNN - اعتبر الزعيم اليساري الفرنسي جان ليك ميلانشون أن ما يحصل في قطاع غزة هو“إبادة جماعية”. ذلك خلال حضوره لمراسم إحياء الهدنة التي أنهت القتال في الحرب العالمية الأولى، والتي أقيمت الإثنين في مدينة Gentioux-Pigerolles بمنطقة Creuse الفرنسية، ا


اغتنم زعيم حزب“فرنسا الأبية”، المناسبة التي شهدت رفع الأعلام الفلسطينية وشعار“فلسطين حرة” بين الجمهور، للحديث عن الحرب في أوكرانيا ولبنان، وبالطبع في غزة، حيث قال:“في الوقت الذي نتحدث فيه، يتعرض آلاف النساء والرجال والأطفال في غزة ولبنان لوابل من القنابل بشكل جماعي”.

واعتبر“أننا أمام إبادة جماعية يحتج عليها كل ضمير إنساني بمجرد علمه بها، باستثناء أولئك الذين اختاروا البحث في مكان آخر وقت المجازر”.

كما شدد ميلانشون على أن وقت الدبلوماسية والسلام قد حان، ويجب تجنب المزيد من تمديد الحرب.

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