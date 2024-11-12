ميلانشون: ما يحدث في غزة“إبادة جماعية يحتج عليها كل ضمير إنساني”

(MENAFN
- Palestine News Network
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باريس / PNN - اعتبر الزعيم اليساري الفرنسي جان ليك ميلانشون أن ما يحصل في قطاع غزة هو“إبادة جماعية”. ذلك خلال حضوره لمراسم إحياء الهدنة التي أنهت القتال في الحرب العالمية الأولى، والتي أقيمت الإثنين في مدينة Gentioux-Pigerolles بمنطقة Creuse الفرنسية، ا
اغتنم زعيم حزب“فرنسا الأبية”، المناسبة التي شهدت رفع الأعلام الفلسطينية وشعار“فلسطين حرة” بين الجمهور، للحديث عن الحرب في أوكرانيا ولبنان، وبالطبع في غزة، حيث قال:“في الوقت الذي نتحدث فيه، يتعرض آلاف النساء والرجال والأطفال في غزة ولبنان لوابل من القنابل بشكل جماعي”.
واعتبر“أننا أمام إبادة جماعية يحتج عليها كل ضمير إنساني بمجرد علمه بها، باستثناء أولئك الذين اختاروا البحث في مكان آخر وقت المجازر”.
كما شدد ميلانشون على أن وقت الدبلوماسية والسلام قد حان، ويجب تجنب المزيد من تمديد الحرب.
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