بوريل: تصريحات سموتريتش بشأن ضم الضفة تقوض القانون الدولي وتهدد حل الدولتين

MENAFN - Palestine News ) بروكسل / PNN - أدان الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، تصريحات المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، بأن 2025 سيكون "عام ضم" الضفة الغربية المحتلة.

وقال بوريل في منشور على حسابه في منصة "إكس"، اليوم الثلاثاء، إنه "يدين بشكل لا لبس فيه" تصريحات الوزير الإسرائيلي، التي

تقوض القانون الدولي وتنتهك حقوق الفلسطينيين وتهدد إمكانية حل الدولتين".

وكان سموتريتش تعهد في كلمة ألقاها خلال ترؤسه، أمس الإثنين، اجتماعا لحزب "الصهيونية الدينية" في الكنيست الإسرائيلية، بأن يكون 2025 عام السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية.