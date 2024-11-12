بوريل: تصريحات سموتريتش بشأن ضم الضفة تقوض القانون الدولي وتهدد حل الدولتين

(MENAFN
- Palestine News Network
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بروكسل / PNN - أدان الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، تصريحات وزير
المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، بأن 2025 سيكون "عام ضم" الضفة الغربية المحتلة.
وقال بوريل في منشور على حسابه في منصة "إكس"، اليوم الثلاثاء، إنه "يدين بشكل لا لبس فيه" تصريحات الوزير الإسرائيلي، التي
تقوض القانون الدولي وتنتهك حقوق الفلسطينيين وتهدد إمكانية حل الدولتين".
وكان سموتريتش تعهد في كلمة ألقاها خلال ترؤسه، أمس الإثنين، اجتماعا لحزب "الصهيونية الدينية" في الكنيست الإسرائيلية، بأن يكون 2025 عام السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية.
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