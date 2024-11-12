الاحتلال يداهم منازل أسرى محررين في أريحا

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت مخيمي عقبة جبر، وعين السلطان، وداهمت عددا من منازل المواطنين والأسرى المحررين وحطمت محتويات هذه المنازل واعتدت على قاطنيها وأجرت عمليات تحقيق ميدانية معهم.

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