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الاحتلال يداهم منازل أسرى محررين في أريحا

11/12/2024 4:19:15 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) أريحا / PNN - داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مخيمي عقبة جبر وعين السلطان في أريحا، واقتحمت منازل أسرى محررين.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت مخيمي عقبة جبر، وعين السلطان، وداهمت عددا من منازل المواطنين والأسرى المحررين وحطمت محتويات هذه المنازل واعتدت على قاطنيها وأجرت عمليات تحقيق ميدانية معهم.

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