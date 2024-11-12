الاحتلال يداهم منازل أسرى محررين في أريحا

الاحتلال يداهم منازل أسرى محررين في أريحا
التاريخ
11/12/2024 4:19:15 AM
(MENAFN
- Palestine News Network
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أريحا / PNN - داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مخيمي عقبة جبر وعين السلطان في أريحا، واقتحمت منازل أسرى محررين.
وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت مخيمي عقبة جبر، وعين السلطان، وداهمت عددا من منازل المواطنين والأسرى المحررين وحطمت محتويات هذه المنازل واعتدت على قاطنيها وأجرت عمليات تحقيق ميدانية معهم.
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