مستعمرون يشقون طريقا استعماريا ويعتدون على 3 مواطنين شرق بيت لحم
التاريخ
11/12/2024 4:19:14 AM
(MENAFN
- Palestine News Network
)
بيت لحم/PNN- شق مستعمرون، اليوم الثلاثاء، طريقا استعمارية شرق مدينة بيت لحم.
وأفاد رئيس مجلس قروي المنيا زايد كوازبة، بأن مجموعة من المستعمرين اقتحموا قرية المنيا برفقة معدات وجرافات لشق طريق استعماري، يربط بين برية تقوع وبرية المنيا، واحتجزوا ثلاثة مواطنين واعتدوا عليهم بالضرب، عرف منهم المواطن سمير عابد شلالدة.
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