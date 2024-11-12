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نتنياهو يدفع لتشكيل لجنة تحقيق خاصة في إخفاقات 7 أكتوبر

11/12/2024 4:19:12 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الداخل المحتل / PNN - دفع رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، لتشكيل لجنة تحقيق "خاصة" في إخفاقات 7 أكتوبر، بهدف الامتناع عن تشكيل لجنة تحقيق رسمية، التي يطالب بها جمهور واسع في إسرائيل، منذ بداية الحرب على غزة.

ويشارك في دفع تشكيل لجنة تحقيق "خاصة" أعضاء كنيست من حزب الليكود ومسؤولون في مكتب نتنياهو، من خلال تكليف عضو كنيست بطرح مشروع قانون شخصي بخصوص تشكيلها، وذلك بهدف منح نتنياهو إمكانية للسيطرة على عمل لجنة كهذه، وفق ما ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" اليوم، الثلاثاء.

ونقلت الصحيفة عن مصادر ضالعة في خطة تشكيل لجنة تحقيق "خاصة"، قولها إن المقترح يقضي بأن تتألف اللجنة من قاض ومندوبين عن الجيش الإسرائيلي ومندوبين عن عائلات الرهائن والقتلى الإسرائيليين في 7 أكتوبر، وأن يتم تعيين أعضاء اللجنة بالاتفاق بين الائتلاف والمعارضة.

وأوضحت الصحيفة أن الهدف من تشكيل لجنة كهذه هو الالتفاف على القانون من خلال منع القائم بأعمال رئيس المحكمة العليا، القاضي يتسحاق عَميت، من تعيين أعضاء لجنة تحقيق رسمية، بموجب القانون، وذلك بسبب انعدام الثقة الكبير بين الحكومة وجهاز القضاء عامة وعَميت خاصة، بادعاء أنه معارض للحكومة وقد يعين أشخاصا "منحازين" في عضوية لجنة تحقيق رسمية.

وقال وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، الشهر الماضي، إنه "ليس لدي قطرة ثقة بالمحكمة ولست مستعدا لأن يرأس لجنة التحقيق أشخاص يتوجدون في حالة تناقض مصالح بالغ، كهؤلاء الذين نعلم بمواقفهم تجاه الحكومة واستنتاجاتهم معروفة مسبقا".

وعقب رئيس كتلة "المعسكر الوطني"، بيني غانتس، قائلا إن "الكارثة الأكبر التي حدثت لنا منذ قيام الدولة لا يمكن أن تنتهي بلجنة زينة (أي تجميلية)، ولا في أي سياق جديد آخر هدفه الهروب من المسؤولية. يا نتنياهو، كفى اختلاقات، وكفى مماطلة. وكمن ترأست الجهاز (الأمني)، فإن تشكيل لجنة تحقيق رسمية لكارثة أكتوبر هو واجبك الأخلاقي تجاه القتلى والعائلات الثكلى والجرحى والمخطوفين تجاع الشعب كله".

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