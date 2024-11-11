معرض (سيتي سكيب) العالمي في يومه الأول: إطلاق مشاريع واتفاقيات تتجاوز 47 مليار دولار

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الرياض - 11 - 11 (كونا) -- أعلن وزير
البلديات والإسكان السعودي ماجد الحقيل اليوم الاثنين عن إطلاق العديد من المشاريع والاتفاقيات الاستراتيجية بقيمة تتجاوز 180 مليار ريال سعودي (نحو 48 مليار دولار).
وقال الحقيل في كلمة له خلال افتتاح معرض (سيتي سكيب) العالمي الذي انطلقت فعالياته اليوم ويستمر أربعة أيام تحت شعار (مستقبل الحياة) إن هذا الارتفاع الكبير يعكس النمو المتسارع الذي يشهده القطاع العقاري السعودي إذ أسهم في خلق بيئة استثمارية عقارية جاذبة لبناء مستقبل عقاري مستدام.
وذكر ان عدد المطورين العقاريين المحليين المشاركين في هذه النسخة من المعرض تضاعف ليصل إلى أكثر من 100 مطور فيما بلغ عدد المطورين العقاريين العالميين 69 مشيرا إلى أن هذا الارتفاع أتى مدفوعا بنمو مطرد للصفقات العقارية التي تجاوزت قيمتها منذ مطلع العام الحالي 630 مليار ريال (91ر167 مليار دولار).
وأشار إلى أن القطاع العقاري حظي باهتمام كبير في جانب التنظيمات والتشريعات إذ تم إصدار أكثر من 20 تشريعا من الهيئة العامة للعقار لتنظيم القطاع العقاري وقد أسفرت هذه التشريعات عن اعتماد أكثر من 60 ألف وسيط عقاري.
وشهد المعرض انطلاق (روشن هاكثون) بمشاركة 100 متنافس من 12 دولة بهدف إيجاد تنافس عالمي لابتكار حلول نوعية في القطاع كما بدأ تحدي الابتكار الذي يجمع أكثر من 60 شركة ناشئة تتسابق لعرض أفكارها ومشاريعها لخلق مستقبل أكثر ذكاء وابتكارا.
وتأتي استضافة المملكة لمعرض (سيتي سكيب) العالمي للمرة الثانية تأكيدا على مكانتها وأهميتها بوصفها نموذجا رائدا في التنمية العمرانية المستدامة والابتكار والتطوير العقاري للارتقاء بجودة الحياة السكنية وبناء مستقبل الحياة المزدهر. (النهاية)
ع ش / ر ج
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