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معرض (سيتي سكيب) العالمي في يومه الأول: إطلاق مشاريع واتفاقيات تتجاوز 47 مليار دولار

11/11/2024 11:32:13 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 11 - 11 (كونا) -- أعلن وزير البلديات والإسكان السعودي ماجد الحقيل اليوم الاثنين عن إطلاق العديد من المشاريع والاتفاقيات الاستراتيجية بقيمة تتجاوز 180 مليار ريال سعودي (نحو 48 مليار دولار).
وقال الحقيل في كلمة له خلال افتتاح معرض (سيتي سكيب) العالمي الذي انطلقت فعالياته اليوم ويستمر أربعة أيام تحت شعار (مستقبل الحياة) إن هذا الارتفاع الكبير يعكس النمو المتسارع الذي يشهده القطاع العقاري السعودي إذ أسهم في خلق بيئة استثمارية عقارية جاذبة لبناء مستقبل عقاري مستدام.
وذكر ان عدد المطورين العقاريين المحليين المشاركين في هذه النسخة من المعرض تضاعف ليصل إلى أكثر من 100 مطور فيما بلغ عدد المطورين العقاريين العالميين 69 مشيرا إلى أن هذا الارتفاع أتى مدفوعا بنمو مطرد للصفقات العقارية التي تجاوزت قيمتها منذ مطلع العام الحالي 630 مليار ريال (91ر167 مليار دولار).
وأشار إلى أن القطاع العقاري حظي باهتمام كبير في جانب التنظيمات والتشريعات إذ تم إصدار أكثر من 20 تشريعا من الهيئة العامة للعقار لتنظيم القطاع العقاري وقد أسفرت هذه التشريعات عن اعتماد أكثر من 60 ألف وسيط عقاري.
وشهد المعرض انطلاق (روشن هاكثون) بمشاركة 100 متنافس من 12 دولة بهدف إيجاد تنافس عالمي لابتكار حلول نوعية في القطاع كما بدأ تحدي الابتكار الذي يجمع أكثر من 60 شركة ناشئة تتسابق لعرض أفكارها ومشاريعها لخلق مستقبل أكثر ذكاء وابتكارا.
وتأتي استضافة المملكة لمعرض (سيتي سكيب) العالمي للمرة الثانية تأكيدا على مكانتها وأهميتها بوصفها نموذجا رائدا في التنمية العمرانية المستدامة والابتكار والتطوير العقاري للارتقاء بجودة الحياة السكنية وبناء مستقبل الحياة المزدهر. (النهاية)

ع ش / ر ج



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