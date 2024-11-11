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لليوم الثالث.. تجدد الغارات الأميركية البريطانية على مناطق الحوثيين

11/11/2024 11:29:03 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



جددت المقاتلات الأميركية والبريطانية، اليوم الثلاثاء، قصف المحافظات اليمنية الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي.
وجاءت تلك الغارات، لليوم الثالث على التوالي، عقب غارات مماثلة شنتها في اليومين السابقين، في كل من محافظات صنعاء والحديدة شمالي غرب البلاد، وكذا محافظة صعدة الواقعة أقصى الشمال، ومحافظة عمران المحاذية لها.

وذكرت مصادر يمنية أن المعلومات الأولية تُشير إلى وقوع 4 غارات متتالية، على أهداف عسكرية تابعة للحوثيين، إلى الجنوب من محافظة الحديدة المُطلّة على سواحل البحر الأحمر.

وأشارت المصادر، إلى أن هناك "تحليقًا مستمرًا للطائرات الحربية، في سماء الحديدة، أعقبت تنفيذ الغارات الجوية"، فيما سُمع كذلك تحليق مكثف للطائرات الحربية في أجواء محافظة صنعاء.

وتداول ناشطون يمنيون، صورًا ومقاطع مرئية، قالوا إنها من الغارات التي جرى تنفيذها فجر اليوم، على مدينة الحديدة.

وفي غضون ذلك، ذكرت تقارير إعلامية أن الغارات الجوية استهدفت منصة إطلاق صواريخ في مدينة الدريهمي، جنوبي الحديدة.

وتستمد محافظة الحديدة، أهميتها، من أنها تطلّ بشكل مباشر على ضفاف البحر الأحمر، فيما تستعملها جماعة الحوثي كنقطة انطلاق لصواريخها ومسيّراتها، التي تستهدف من خلالها سفن الشحن التجارية المتعلقة بالاحتلال الإسرائيلي، منذ شهر تشرين الثاني/ نوفمبر من العام الماضي.

ومنذ شهر كانون الثاني/ يناير الماضي، تقود الولايات المتحدة وبريطانيا تحالفًا دوليًا "للحدّ من هجمات وتهديدات الحوثيين للملاحة الدولية".

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