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الحكومة: تقييد حصول غير البحرينيين على رخصة قيادة يخالف المواثيق الدولية

11/11/2024 7:22:14 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) رفضت‭ ‬الحكومة‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬بإضافة‭ ‬مادة‭ ‬جديدة‭ ‬إلى‭ ‬قانون‭ ‬المرور‭ ‬والتي‭ ‬تحدد‭ ‬اللائحة‭ ‬التنفيذية‭ ‬للقانون‭ ‬الضوابط‭ ‬والشروط‭ ‬الخاصة‭ ‬بحصول‭ ‬غير‭ ‬البحرينيين‭ ‬على‭ ‬رخصة‭ ‬قيادة،‭ ‬مؤكدة‭ ‬عدم‭ ‬الحاجة‭ ‬إلى‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬لتحقق‭ ‬أهدافه،‭ ‬موضحا‭ ‬أن‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬الحد‭ ‬من‭ ‬زيادة‭ ‬نسبة‭ ‬السيارات‭ ‬التي‭ ‬يحوزها‭ ‬الأجانب‭ ‬مما‭ ‬أدى‭ ‬من‭ ‬وجهة‭ ‬نظر‭ ‬مقدمي‭ ‬المقترح‭ ‬إلى‭ ‬ازدحام‭ ‬مروري‭ ‬شديد،‭ ‬وارتأوا‭ ‬للتخفيف‭ ‬منه‭ ‬تفويض‭ ‬اللائحة‭ ‬التنفيذية‭ ‬لقانون‭ ‬المرور‭ ‬بتحديد‭ ‬الضوابط‭ ‬الخاصة‭ ‬بحصول‭ ‬غير‭ ‬المواطنين‭ ‬على‭ ‬رخصة،‭ ‬وهذه‭ ‬الغاية‭ ‬متحققة‭ ‬بالفعل‭ ‬لأن‭ ‬اللائحة‭ ‬التنفيذية‭ ‬الحالية‭ ‬وضعت‭ ‬الشروط‭ ‬الواجب‭ ‬توافرها‭ ‬فيمن‭ ‬يحصل‭ ‬على‭ ‬رخص‭ ‬القيادة‭ ‬سواء‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬المواطنين‭ ‬أو‭ ‬المقيمين‭.‬

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