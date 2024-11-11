الحكومة: تقييد حصول غير البحرينيين على رخصة قيادة يخالف المواثيق الدولية
التاريخ
11/11/2024 7:22:14 PM
(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
رفضت الحكومة مشروع قانون بإضافة مادة جديدة إلى قانون المرور والتي تحدد اللائحة التنفيذية للقانون الضوابط والشروط الخاصة بحصول غير البحرينيين على رخصة قيادة، مؤكدة عدم الحاجة إلى مشروع القانون لتحقق أهدافه، موضحا أن مشروع القانون يهدف إلى الحد من زيادة نسبة السيارات التي يحوزها الأجانب مما أدى من وجهة نظر مقدمي المقترح إلى ازدحام مروري شديد، وارتأوا للتخفيف منه تفويض اللائحة التنفيذية لقانون المرور بتحديد الضوابط الخاصة بحصول غير المواطنين على رخصة، وهذه الغاية متحققة بالفعل لأن اللائحة التنفيذية الحالية وضعت الشروط الواجب توافرها فيمن يحصل على رخص القيادة سواء كان من المواطنين أو المقيمين.
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