سفارة الجزائر لدى البحرين تقيم حفل استقبال بمناسبة الذكرى السبعين لاندلاع ثورة الفاتح نوفمبر 1954 المجيدة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أقامت سفارة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى مملكة البحرين حفل استقبال بمناسبة الذكرى السبعين لاندلاع ثورة الفاتح نوفمبر 1954 المجيدة، وذلك بحضور الدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن وزيرة الصحة، والدكتور عيسى بن ناصر النعيمي وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية والإدارية، وعدد من رؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى مملكة البحرين.
وقد أعرب وكيل الوزارة عن خالص التهاني والتبريكات بهذه المناسبة، مشيدًا بالروابط المتميزة التي تجمع البلدين الشقيقين في مختلف المجالات والحرص المتبادل على تعزيز مسارات التعاون في مختلف المجالات وتوطيدها.
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