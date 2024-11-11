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سفارة الجزائر لدى البحرين تقيم حفل استقبال بمناسبة الذكرى السبعين لاندلاع ثورة الفاتح نوفمبر 1954 المجيدة

11/11/2024 7:22:09 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أقامت‭ ‬سفارة‭ ‬الجمهورية‭ ‬الجزائرية‭ ‬الديمقراطية‭ ‬الشعبية‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬حفل‭ ‬استقبال‭ ‬بمناسبة‭ ‬الذكرى‭ ‬السبعين‭ ‬لاندلاع‭ ‬ثورة‭ ‬الفاتح‭ ‬نوفمبر‭ ‬1954‭ ‬المجيدة،‭ ‬وذلك‭ ‬بحضور‭ ‬الدكتورة‭ ‬جليلة‭ ‬بنت‭ ‬السيد‭ ‬جواد‭ ‬حسن‭ ‬وزيرة‭ ‬الصحة،‭ ‬والدكتور‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬ناصر‭ ‬النعيمي‭ ‬وكيل‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬للشؤون‭ ‬القنصلية‭ ‬والإدارية،‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬رؤساء‭ ‬البعثات‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬المعتمدة‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

وقد‭ ‬أعرب‭ ‬وكيل‭ ‬الوزارة‭ ‬عن‭ ‬خالص‭ ‬التهاني‭ ‬والتبريكات‭ ‬بهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬مشيدًا‭ ‬بالروابط‭ ‬المتميزة‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭ ‬والحرص‭ ‬المتبادل‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬مسارات‭ ‬التعاون‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭ ‬وتوطيدها‭.‬

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