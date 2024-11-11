تفاعل جماهيري مع جولة 3×3 العالمية في نيوم

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٢ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

نيوم‭ -(‬واس‭): ‬شهدت‭ ‬بطولة‭ ‬نيوم‭ ‬للألعاب‭ ‬الشاطئية،‭ ‬ختام‭ ‬فعاليات‭ ‬‮«‬الجولة‭ ‬العالمية‭ ‬فيبا‭ ‬3×3‭

‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬نيوم‭ ‬2024‮»‬،‭ ‬حيث‭ ‬توّج‭ ‬فريق‭ ‬‮«‬ميامي‮»‬‭ ‬بلقب‭ ‬الرجال،‭ ‬وفريق‭ ‬‮«‬الزلاق‮»‬‭ ‬البحريني‭ ‬بلقب‭ ‬السيدات،‭ ‬في‭ ‬منافسات‭ ‬استقطبت‭ ‬حشودًا‭ ‬جماهيرية‭ ‬كبيرة‭ ‬إلى‭ ‬مركز‭ ‬فعاليات‭ ‬الألعاب‭ ‬الشاطئية‭.‬

وشارك‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬16‭ ‬فريقًا،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬فرق‭ ‬رجال‭ ‬عادت‭ ‬للمشاركة‭ ‬مثل‭ ‬‮«‬أمستردام‮»‬‭ ‬و«هانغتشو‮»‬‭ ‬و«بلانغ‮»‬،‭ ‬كما‭ ‬شارك‭ ‬في‭ ‬الحدث‭ ‬نجوم‭ ‬أولمبيون‭ ‬بارزون،‭ ‬مثل‭: ‬وورثي‭ ‬دي‭ ‬يونغ،‭ ‬وديلان‭ ‬ترافيس،‭ ‬وفرانك‭ ‬سيغويلا،‭ ‬ما‭ ‬عزز‭ ‬الأجواء‭ ‬التنافسية‭ ‬وأسهم‭ ‬في‭ ‬رفع‭ ‬مستوى‭ ‬الأداء‭.‬

‭ ‬وتميزت‭ ‬البطولة‭ ‬بمشاركة‭ ‬4‭ ‬فرق‭ ‬سعودية‭ ‬للرجال،‭ ‬هي‭: ‬‮«‬العلا‮»‬،‭ ‬و«الدمام‮»‬،‭ ‬و«جدة‮»‬،‭ ‬و«مكة‮»‬،‭ ‬التي‭ ‬أضافت‭ ‬أجواء‭ ‬حماسية‭ ‬إلى‭ ‬هذا‭ ‬التحدي‭ ‬الدولي‭ ‬المثير،‭ ‬ما‭ ‬زاد‭ ‬من‭ ‬جاذبيته‭ ‬وأضفى‭ ‬بُعدًا‭ ‬محليًا‭ ‬مميزًا‭ ‬على‭ ‬الجولة‭.‬

وشهدت‭ ‬البطولة‭ ‬حضورًا‭ ‬مميزًا‭ ‬من‭ ‬فريقين‭ ‬سعوديين‭ ‬للسيدات،‭ ‬هما‭ ‬فريقا‭ ‬‮«‬الرياض‮»‬‭ ‬و«جدة‮»‬‭.‬

وقالت‭ ‬رئيسة‭ ‬قطاع‭ ‬الرياضة‭ ‬في‭ ‬نيوم،‭ ‬جان‭ ‬باترسون‭: ‬‮«‬منذ‭ ‬انطلاق‭ ‬بطولة‭ ‬نيوم‭ ‬للألعاب‭ ‬الشاطئية‭ ‬عام‭ ‬2022،‭ ‬تطورت‭ ‬منافسات‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ (‬فيبا‭ ‬3×3‭)‬،‭ ‬بداية‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ (‬سوبر‭ ‬كويست‭)‬،‭ ‬إلى‭ ‬بطولة‭ (‬تشالنجر‭) ‬العام‭ ‬الماضي،‭ ‬ووصلت‭ ‬اليوم‭ ‬إلى‭ (‬الجولة‭ ‬العالمية‭)‬،‭ ‬التي‭ ‬تشكل‭ ‬رأس‭ ‬هرم‭ ‬منافسات‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬3×3،‭ ‬وهذا‭ ‬التطور‭ ‬يعكس‭ ‬التزام‭ ‬نيوم‭ ‬باستضافة‭ ‬الفعاليات‭ ‬الرياضية‭ ‬العالمية،‭ ‬وبناء‭ ‬مجتمع‭ ‬صحي‭ ‬وحيوي‭ ‬من‭ ‬المتابعين‭ ‬والمهتمين‭ ‬برياضة‭ ‬كرة‭ ‬السلة‮»‬‭.‬

‭ ‬وتتواصل‭ ‬فعاليات‭ ‬بطولة‭ ‬نيوم‭ ‬للألعاب‭ ‬الشاطئية‭ ‬مع‭ ‬‮«‬نيوم‭ ‬ماسترز‭ ‬لرياضة‭ ‬التسلق‮»‬،‭ ‬التي‭ ‬ستنطلق‭ ‬بدءًا‭ ‬من‭ ‬اليوم‭ ‬وتستمر‭ ‬ثلاثة‭ ‬أيام،‭ ‬وهي‭ ‬مسابقة‭ ‬لتسلق‭ ‬الصخور‭ ‬يتنافس‭ ‬فيها‭ ‬93‭ ‬من‭ ‬أفضل‭ ‬رياضيي‭ ‬التسلق‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬في‭ ‬منافستي‭ ‬‮«‬التسلق‭ ‬السريع‮»‬‭ ‬و«تسلق‭ ‬الصخور‮»‬،‭ ‬وسط‭ ‬المناظر‭ ‬الجبلية‭ ‬الخلابة‭ ‬لنيوم‭.‬

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