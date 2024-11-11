تفاعل جماهيري مع جولة 3×3 العالمية في نيوم

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ١٢ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
نيوم -(واس): شهدت بطولة نيوم للألعاب الشاطئية، ختام فعاليات «الجولة العالمية فيبا 3×3
لكرة السلة نيوم 2024»، حيث توّج فريق «ميامي» بلقب الرجال، وفريق «الزلاق» البحريني بلقب السيدات، في منافسات استقطبت حشودًا جماهيرية كبيرة إلى مركز فعاليات الألعاب الشاطئية.
وشارك في الجولة هذا العام 16 فريقًا، بما في ذلك فرق رجال عادت للمشاركة مثل «أمستردام» و«هانغتشو» و«بلانغ»، كما شارك في الحدث نجوم أولمبيون بارزون، مثل: وورثي دي يونغ، وديلان ترافيس، وفرانك سيغويلا، ما عزز الأجواء التنافسية وأسهم في رفع مستوى الأداء.
وتميزت البطولة بمشاركة 4 فرق سعودية للرجال، هي: «العلا»، و«الدمام»، و«جدة»، و«مكة»، التي أضافت أجواء حماسية إلى هذا التحدي الدولي المثير، ما زاد من جاذبيته وأضفى بُعدًا محليًا مميزًا على الجولة.
وشهدت البطولة حضورًا مميزًا من فريقين سعوديين للسيدات، هما فريقا «الرياض» و«جدة».
وقالت رئيسة قطاع الرياضة في نيوم، جان باترسون: «منذ انطلاق بطولة نيوم للألعاب الشاطئية عام 2022، تطورت منافسات كرة السلة (فيبا 3×3)، بداية من بطولة (سوبر كويست)، إلى بطولة (تشالنجر) العام الماضي، ووصلت اليوم إلى (الجولة العالمية)، التي تشكل رأس هرم منافسات كرة السلة 3×3، وهذا التطور يعكس التزام نيوم باستضافة الفعاليات الرياضية العالمية، وبناء مجتمع صحي وحيوي من المتابعين والمهتمين برياضة كرة السلة».
وتتواصل فعاليات بطولة نيوم للألعاب الشاطئية مع «نيوم ماسترز لرياضة التسلق»، التي ستنطلق بدءًا من اليوم وتستمر ثلاثة أيام، وهي مسابقة لتسلق الصخور يتنافس فيها 93 من أفضل رياضيي التسلق في العالم، في منافستي «التسلق السريع» و«تسلق الصخور»، وسط المناظر الجبلية الخلابة لنيوم.
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