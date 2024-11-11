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المنتخب السعودي يواصل تدريباته في ملبورن

11/11/2024 7:21:48 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٢ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

ملبورن‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬واصل‭ ‬المنتخب‭ ‬السعودي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬أمس‭ ‬الإثنين‭ ‬تدريباته‭ ‬في‭ ‬معسكره‭ ‬الذي‭ ‬يقام‭ ‬حاليا‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬ملبورن‭ ‬الأسترالية‭.‬

ويستعد‭ ‬الأخضر‭ ‬لمواجهة‭ ‬منتخب‭ ‬أستراليا‭ ‬مساء‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬المقبل‭ ‬على‭ ‬ستاد‭ ‬ريكتانجولار‭ ‬ملبورن،‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬الجولة‭ ‬الخامسة‭ ‬من‭ ‬التصفيات‭ ‬الآسيوية‭ ‬المؤهلة‭ ‬لكأس‭ ‬العالم‭ ‬2026‭ .‬

وأجرى‭ ‬اللاعبون‭ ‬مساء‭ ‬أمس‭ ‬حصة‭ ‬تدريبية‭ ‬تحت‭ ‬إشراف‭ ‬المدير‭ ‬الفني‭ ‬إيري‭ ‬رينارد،‭ ‬بدأت‭ ‬بتمارين‭ ‬الإحماء‭ ‬ثم‭ ‬تمرين‭ ‬الاستحواذ‭ ‬ثم‭ ‬مباريات‭ ‬مصغرة،‭ ‬بعدها‭ ‬طبق‭ ‬المدرب‭ ‬الفرنسي‭ ‬تمارين‭ ‬تكتيكية‭ ‬متنوعة‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يجري‭ ‬تقسيمة‭ ‬من‭ ‬مجموعتين‭ ‬بطول‭ ‬الملعب‭.‬

من‭ ‬جهة‭ ‬أخرى،‭ ‬يواصل‭ ‬المنتخب‭ ‬السعودي‭ ‬تحضيراته‭ ‬اليوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬بحصة‭ ‬تدريبية‭ ‬مغلقة‭.‬




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