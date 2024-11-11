المنتخب السعودي يواصل تدريباته في ملبورن

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ١٢ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
ملبورن - (د ب أ): واصل المنتخب السعودي لكرة القدم أمس الإثنين تدريباته في معسكره الذي يقام حاليا في مدينة ملبورن الأسترالية.
ويستعد الأخضر لمواجهة منتخب أستراليا مساء يوم الخميس المقبل على ستاد ريكتانجولار ملبورن، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026 .
وأجرى اللاعبون مساء أمس حصة تدريبية تحت إشراف المدير الفني إيري رينارد، بدأت بتمارين الإحماء ثم تمرين الاستحواذ ثم مباريات مصغرة، بعدها طبق المدرب الفرنسي تمارين تكتيكية متنوعة قبل أن يجري تقسيمة من مجموعتين بطول الملعب.
من جهة أخرى، يواصل المنتخب السعودي تحضيراته اليوم الثلاثاء بحصة تدريبية مغلقة.
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