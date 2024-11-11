((بلومبيرغ)): طرح ((لولو للتجزئة)) يسلط الأضواء على أباطرة الأعمال الهنود في الإمارات

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ووصل‭ ‬يوسف‭ ‬علي‭ ‬إلى‭ ‬الإمارات‭ ‬عندما‭ ‬كان‭ ‬مراهقاً‭ ‬عام‭ ‬1973،‭ ‬حينها‭ ‬كان‭ ‬عدد‭ ‬سكان‭ ‬البلاد‭ ‬لا‭ ‬يتجاوز‭ ‬نصف‭ ‬مليون‭ ‬نسمة‭. ‬

وافتتح‭ ‬أول‭ ‬متجر‭ ‬بقالة‭ ‬له‭ ‬بأبوظبي‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬التالي،‭ ‬قبل‭ ‬الشروع‭ ‬في‭ ‬موجة‭ ‬توسع‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬الطفرة‭ ‬النفطية‭ ‬التي‭ ‬استمرت‭ ‬عقودا‭. ‬

وتُوجت‭ ‬مسيرة‭ ‬يوسف‭ ‬علي‭ ‬هذا‭ ‬الشهر‭ ‬بطرح‭ ‬‮«‬لولو‭ ‬للتجزئة‭ ‬القابضة‮»‬‭ ‬البالغة‭ ‬قيمتها‭ ‬1‭.‬72‭ ‬مليار‭ ‬دولار،‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬رفع‭ ‬صافي‭ ‬ثروته‭ ‬إلى‭ ‬7‭.‬1‭ ‬مليارات‭ ‬دولار،‭ ‬ما‭ ‬عزز‭ ‬مكانته‭ ‬كثاني‭ ‬أغنى‭ ‬شخص‭ ‬بالقطاع‭ ‬الخاص‭ ‬في‭ ‬البلاد،‭ ‬وفقاً‭ ‬لمؤشر‭ ‬بلومبيرغ‭ ‬للمليارديرات‭.‬

وعلي‭ ‬يوسف،‭ ‬الذي‭ ‬سيبلغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬69‭ ‬عاماً‭ ‬في‭ ‬15‭ ‬نوفمبر،‭ ‬بعد‭ ‬يوم‭ ‬من‭ ‬بدء‭ ‬تداول‭ ‬أسهم‭ ‬‮«‬لولو‮»‬،‭ ‬ينتمي‭ ‬إلى‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬كبار‭ ‬رجال‭ ‬الأعمال‭ ‬القادمين‭ ‬من‭ ‬الهند‭ ‬الذين‭ ‬اكتشفوا‭ ‬مكامن‭ ‬فرص‭ ‬في‭ ‬الإمارات‭ ‬بقطاعات‭ ‬تشمل‭ ‬العقارات‭ ‬والرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬والتعليم‭. ‬

من‭ ‬بينهم‭ ‬آزاد‭ ‬موبين‭ ‬من‭ ‬‮«‬آستر‭ ‬دي‭ ‬إم‭ ‬هيلث‭ ‬كير‮»‬‭ ‬ ‭(‬ Aster ‭ ‬ DM ‭ ‬ Healthcare ‭)‬ ،‭ ‬ورافي‭ ‬بيلاي‭ ‬من‭ ‬‮«‬آر‭ ‬بي‭ ‬غروب‮»‬‭ ‬ ‭(‬ RP ‭ ‬ Group ‭)‬ ،‭ ‬ورضوان‭ ‬ساجان‭ ‬من‭ ‬‮«‬دانوب‭ ‬بروبرتيز‮»‬ ‭ (‬ Danube ‭ ‬ Properties ‭)‬ ‭. ‬

وأضاف‭ ‬التقرير‭: ‬‮«‬جميعهم‭ ‬كانوا‭ ‬من‭ ‬رواد‭ ‬الأعمال‭ ‬المؤسسين‭ ‬الذين‭ ‬انتقلوا‭ ‬إلى‭ ‬الامارات‭ ‬لتحقيق‭ ‬ثرواتهم‮»‬،‭ ‬وفق‭ ‬فيسواناثان‭ ‬شانكار‭ ‬المدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬السابق‭ ‬في‭ ‬‮«‬ستاندرد‭ ‬تشارترد‮»‬‭ ‬ومؤسس‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬غيتواي‭ ‬بارتنرز‮»‬،‭ ‬مضيفاً‭: ‬‮«‬هم‭ ‬ماهرون‭ ‬في‭ ‬التواصل،‭ ‬ولديهم‭ ‬مهارات‭ ‬استثنائية‭ ‬في‭ ‬تحديد‭ ‬وتلبية‭ ‬طلبات‭ ‬المستهلكين‭ ‬الأساسية‮»‬‭.‬

وتقدم‭ ‬‮«‬لولو‭ ‬للتجزئة‮»‬‭ ‬خدماتها‭ ‬الآن‭ ‬لأكثر‭ ‬من‭ ‬نصف‭ ‬مليون‭ ‬متسوق‭ ‬يومياً‭ ‬عبر‭ ‬240‭ ‬متجراً‭ ‬في‭ ‬6‭ ‬دول،‭ ‬وحققت‭ ‬أرباحاً‭ ‬قدرها‭ ‬192‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭. ‬

وهي‭ ‬تدير‭ ‬إحدى‭ ‬أكبر‭ ‬سلاسل‭ ‬محال‭ ‬السوبر‭ ‬ماركت‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وتوظف‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬50‭ ‬ألف‭ ‬شخص‭.‬

وعندما‭ ‬بدأت‭ ‬الشركة‭ ‬طرحها‭ ‬العام‭ ‬الأولي‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬اشترى‭ ‬المستثمرون‭ ‬جميع‭ ‬الأسهم‭ ‬المعروضة‭ ‬في‭ ‬غضون‭ ‬دقائق،‭ ‬علماً‭ ‬أن‭ ‬إدراج‭ ‬الشركات‭ ‬غير‭ ‬المرتبطة‭ ‬بقطاع‭ ‬الطاقة‭ ‬في‭ ‬أسواق‭ ‬المال‭ ‬يُعدُّ‭ ‬أمراً‭ ‬نادراً‭ ‬نسبياً‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬حيث‭ ‬تميل‭ ‬الأسهم‭ ‬المرتبطة‭ ‬بالنفط‭ ‬إلى‭ ‬تصدر‭ ‬المشهد‭.‬

ورغم‭ ‬كل‭ ‬النجاح‭ ‬الذي‭ ‬حققه‭ ‬أباطرة‭ ‬الأعمال‭ ‬الهنود‭ ‬فإنه‭ ‬كانت‭ ‬هناك‭ ‬عثرات‭ ‬في‭ ‬مسيرتهم؛‭ ‬فعلى‭ ‬سبيل‭ ‬المثال‭ ‬تعرضت‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬إن‭ ‬إم‭ ‬سي‭ ‬هيلث‮»‬‭ ‬ ‭(‬ NMC ‭ ‬ Health ‭)‬ ،‭ ‬التي‭ ‬أسسها‭ ‬بافاغوثو‭ ‬راغورام‭ ‬شيتي،‭ ‬لفضيحة‭ ‬ديون‭ ‬مخفية‭ ‬بقيمة‭ ‬تفوق‭ ‬4‭ ‬مليارات‭ ‬دولار‭. ‬