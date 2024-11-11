Tuesday, 12 November 2024 04:05 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الجامعة الخليجية تحتفل بالنسخة الثالثة من اليوم العالمي للمحاسبة

11/11/2024 7:08:24 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تستعد‭ ‬الجامعة‭ ‬الخليجية‭ ‬لتنظيم‭ ‬النسخة‭ ‬الثالثة‭ ‬من‭ ‬فعالية‭ ‬‮«‬اليوم‭ ‬العالمي‭ ‬للمحاسبة‮»‬‭ ‬يوم‭ ‬13‭ ‬أكتوبر‭ ‬2024،‭ ‬بهدف‭ ‬تكريم‭ ‬المحاسبين‭ ‬والمراجعين‭ ‬والمديرين‭ ‬الماليين‭ ‬على‭ ‬دورهم‭ ‬المحوري‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬كفاءة‭ ‬المؤسسات‭ ‬بشكل‭ ‬عام‭ ‬ودعم‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬بشكل‭ ‬خاص،‭ ‬تحت‭ ‬شعار‭ ‬‮«‬المحاسبة‭ ‬والتدقيق‭: ‬ركيزة‭ ‬النجاح‭ ‬الاقتصادي‮»‬‭. ‬وتأتي‭ ‬هذه‭ ‬الفعالية‭ ‬لتسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬دور‭ ‬المحاسبة‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الاستدامة‭ ‬المالية‭ ‬وتعزيز‭ ‬أداء‭ ‬المؤسسات‭.‬

وتتضمن‭ ‬الفعالية‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الأنشطة‭ ‬المتنوعة،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬جلسات‭ ‬نقاشية‭ ‬يشارك‭ ‬فيها‭ ‬نخبة‭ ‬من‭ ‬الخبراء‭ ‬لاستعراض‭ ‬أحدث‭ ‬الاتجاهات‭ ‬في‭ ‬مجالي‭ ‬المحاسبة‭ ‬والإدارة‭ ‬المالية،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬السبل‭ ‬التي‭ ‬تساهم‭ ‬بها‭ ‬المحاسبة‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬الاستدامة‭ ‬المؤسسية‭ ‬وتحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭. ‬كما‭ ‬سيقدم‭ ‬طلبة‭ ‬الجامعة‭ ‬الخليجية‭ ‬عرضاً‭ ‬مسرحيّاً‭ ‬يبرز‭ ‬دور‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬الحديثة‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬عمليات‭ ‬التدقيق‭. ‬

وتتماشى‭ ‬هذه‭ ‬الفعالية‭ ‬مع‭ ‬رؤية‭ ‬البحرين‭ ‬2030‭ ‬التي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬اقتصاد‭ ‬مزدهر‭ ‬ومستدام،‭ ‬حيث‭ ‬تسعى‭ ‬الجامعة‭ ‬الخليجية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬برامجها‭ ‬وفعالياتها‭ ‬إلى‭ ‬دعم‭ ‬هذه‭ ‬الرؤية‭ ‬عبر‭ ‬تأهيل‭ ‬محاسبين‭ ‬يتمتعون‭ ‬بالمهارات‭ ‬اللازمة‭ ‬للمساهمة‭ ‬في‭ ‬التحول‭ ‬نحو‭ ‬اقتصاد‭ ‬قائم‭ ‬على‭ ‬المعرفة‭. ‬وتهدف‭ ‬الجامعة‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬القدرات‭ ‬المالية‭ ‬والمحاسبية‭ ‬للطلبة‭ ‬بما‭ ‬يتوافق‭ ‬مع‭ ‬المتطلبات‭ ‬المستقبلية،‭ ‬وتوجيههم‭ ‬نحو‭ ‬تحقيق‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬المستدامة‭ ‬في‭ ‬المملكة‭.‬

وفي‭ ‬هذا‭ ‬السياق،‭ ‬عبّر‭ ‬البروفيسور‭ ‬الدكتور‭ ‬مهند‭ ‬المشهداني،‭ ‬رئيس‭ ‬الجامعة‭ ‬الخليجية،‭ ‬عن‭ ‬فخره‭ ‬بتنظيم‭ ‬هذه‭ ‬الفعالية،‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬نحتفي‭ ‬اليوم‭ ‬بأفراد‭ ‬يساهمون‭ ‬بشكل‭ ‬يومي‭ ‬في‭ ‬رفع‭ ‬كفاءة‭ ‬الشركات‭ ‬ودعم‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني‭. ‬نؤمن‭ ‬بأن‭ ‬المحاسبة‭ ‬هي‭ ‬إحدى‭ ‬ركائز‭ ‬رؤية‭ ‬البحرين‭ ‬الاقتصادية‭ ‬2030،‭ ‬ونسعى‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬الفعالية‭ ‬إلى‭ ‬إبراز‭ ‬دور‭ ‬المحاسبين‭ ‬كعوامل‭ ‬أساسية‭ ‬في‭ ‬نجاح‭ ‬المؤسسات‭ ‬وتحقيق‭ ‬الاستدامة‮»‬‭.‬

وأشار‭ ‬الدكتور‭ ‬محمود‭ ‬الزغول،‭ ‬عميد‭ ‬كلية‭ ‬العلوم‭ ‬الإدارية‭ ‬والمالية،‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬الحدث‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬تجسد‭ ‬هذه‭ ‬الفعالية‭ ‬التزام‭ ‬الجامعة‭ ‬بتطوير‭ ‬قدرات‭ ‬طلبتها‭ ‬وتفعيل‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬قطاع‭ ‬المال‭ ‬والأعمال،‭ ‬ما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬إعداد‭ ‬جيل‭ ‬جديد‭ ‬من‭ ‬المحاسبين‭ ‬الذين‭ ‬يدعمون‭ ‬الاستدامة‭ ‬المالية‭ ‬ويساهمون‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬في‭ ‬المملكة‮»‬‭.‬

فيما‭ ‬أفاد‭ ‬الدكتور‭ ‬مجيب‭ ‬العبسي،‭ ‬رئيس‭ ‬قسم‭ ‬المحاسبة‭ ‬والتمويل،‭ ‬أن‭ ‬الفعالية‭ ‬تعتبر‭ ‬منصة‭ ‬فريدة‭ ‬لتعزيز‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬الأكاديميين‭ ‬والخبراء‭ ‬من‭ ‬قطاع‭ ‬المحاسبة‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬وخارجها،‭ ‬حيث‭ ‬سيحظى‭ ‬الحدث‭ ‬برعاية‭ ‬جمعية‭ ‬المحاسبين‭ ‬والمراجعين‭ ‬البحرينية،‭ ‬وبحضور‭ ‬وفد‭ ‬من‭ ‬جمعية‭ ‬المحاسبين‭ ‬والمراجعين‭ ‬الكويتية‭. ‬وأضاف‭: ‬‮«‬توفر‭ ‬الفعالية‭ ‬فرصة‭ ‬للطلبة‭ ‬للتعرف‭ ‬على‭ ‬أفضل‭ ‬الممارسات‭ ‬العالمية‭ ‬في‭ ‬مجالي‭ ‬المحاسبة‭ ‬والتدقيق،‭ ‬كما‭ ‬تمثل‭ ‬منصة‭ ‬لتعزيز‭ ‬الشراكة‭ ‬مع‭ ‬المؤسسات‭ ‬المختلفة‭ ‬وتكريم‭ ‬الكفاءات‭ ‬المحاسبية‭ ‬تقديراً‭ ‬لدورها‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الشفافية‭ ‬المالية‭ ‬والاستدامة‮»‬‭.‬

MENAFN11112024000055011008ID1108874069

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث