الجامعة الخليجية تحتفل بالنسخة الثالثة من اليوم العالمي للمحاسبة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
تستعد الجامعة الخليجية لتنظيم النسخة الثالثة من فعالية «اليوم العالمي للمحاسبة» يوم 13 أكتوبر 2024، بهدف تكريم المحاسبين والمراجعين والمديرين الماليين على دورهم المحوري في تعزيز كفاءة المؤسسات بشكل عام ودعم الاقتصاد الوطني بشكل خاص، تحت شعار «المحاسبة والتدقيق: ركيزة النجاح الاقتصادي». وتأتي هذه الفعالية لتسليط الضوء على أهمية دور المحاسبة في تحقيق الاستدامة المالية وتعزيز أداء المؤسسات.
وتتضمن الفعالية مجموعة من الأنشطة المتنوعة، إلى جانب جلسات نقاشية يشارك فيها نخبة من الخبراء لاستعراض أحدث الاتجاهات في مجالي المحاسبة والإدارة المالية، بما في ذلك السبل التي تساهم بها المحاسبة في دعم الاستدامة المؤسسية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. كما سيقدم طلبة الجامعة الخليجية عرضاً مسرحيّاً يبرز دور التكنولوجيا الحديثة في تعزيز عمليات التدقيق.
وتتماشى هذه الفعالية مع رؤية البحرين 2030 التي تهدف إلى تحقيق اقتصاد مزدهر ومستدام، حيث تسعى الجامعة الخليجية من خلال برامجها وفعالياتها إلى دعم هذه الرؤية عبر تأهيل محاسبين يتمتعون بالمهارات اللازمة للمساهمة في التحول نحو اقتصاد قائم على المعرفة. وتهدف الجامعة إلى تعزيز القدرات المالية والمحاسبية للطلبة بما يتوافق مع المتطلبات المستقبلية، وتوجيههم نحو تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في المملكة.
وفي هذا السياق، عبّر البروفيسور الدكتور مهند المشهداني، رئيس الجامعة الخليجية، عن فخره بتنظيم هذه الفعالية، قائلاً: «نحتفي اليوم بأفراد يساهمون بشكل يومي في رفع كفاءة الشركات ودعم الاقتصاد الوطني. نؤمن بأن المحاسبة هي إحدى ركائز رؤية البحرين الاقتصادية 2030، ونسعى من خلال هذه الفعالية إلى إبراز دور المحاسبين كعوامل أساسية في نجاح المؤسسات وتحقيق الاستدامة».
وأشار الدكتور محمود الزغول، عميد كلية العلوم الإدارية والمالية، إلى أهمية الحدث قائلاً: «تجسد هذه الفعالية التزام الجامعة بتطوير قدرات طلبتها وتفعيل التعاون مع قطاع المال والأعمال، ما يسهم في إعداد جيل جديد من المحاسبين الذين يدعمون الاستدامة المالية ويساهمون في تحقيق التنمية المستدامة في المملكة».
فيما أفاد الدكتور مجيب العبسي، رئيس قسم المحاسبة والتمويل، أن الفعالية تعتبر منصة فريدة لتعزيز العلاقات بين الأكاديميين والخبراء من قطاع المحاسبة في البحرين وخارجها، حيث سيحظى الحدث برعاية جمعية المحاسبين والمراجعين البحرينية، وبحضور وفد من جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية. وأضاف: «توفر الفعالية فرصة للطلبة للتعرف على أفضل الممارسات العالمية في مجالي المحاسبة والتدقيق، كما تمثل منصة لتعزيز الشراكة مع المؤسسات المختلفة وتكريم الكفاءات المحاسبية تقديراً لدورها في تحقيق الشفافية المالية والاستدامة».
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