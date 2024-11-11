الجامعة الخليجية تحتفل بالنسخة الثالثة من اليوم العالمي للمحاسبة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وتتضمن‭ ‬الفعالية‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الأنشطة‭ ‬المتنوعة،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬جلسات‭ ‬نقاشية‭ ‬يشارك‭ ‬فيها‭ ‬نخبة‭ ‬من‭ ‬الخبراء‭ ‬لاستعراض‭ ‬أحدث‭ ‬الاتجاهات‭ ‬في‭ ‬مجالي‭ ‬المحاسبة‭ ‬والإدارة‭ ‬المالية،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬السبل‭ ‬التي‭ ‬تساهم‭ ‬بها‭ ‬المحاسبة‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬الاستدامة‭ ‬المؤسسية‭ ‬وتحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭. ‬كما‭ ‬سيقدم‭ ‬طلبة‭ ‬الجامعة‭ ‬الخليجية‭ ‬عرضاً‭ ‬مسرحيّاً‭ ‬يبرز‭ ‬دور‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬الحديثة‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬عمليات‭ ‬التدقيق‭. ‬

وتتماشى‭ ‬هذه‭ ‬الفعالية‭ ‬مع‭ ‬رؤية‭ ‬البحرين‭ ‬2030‭ ‬التي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬اقتصاد‭ ‬مزدهر‭ ‬ومستدام،‭ ‬حيث‭ ‬تسعى‭ ‬الجامعة‭ ‬الخليجية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬برامجها‭ ‬وفعالياتها‭ ‬إلى‭ ‬دعم‭ ‬هذه‭ ‬الرؤية‭ ‬عبر‭ ‬تأهيل‭ ‬محاسبين‭ ‬يتمتعون‭ ‬بالمهارات‭ ‬اللازمة‭ ‬للمساهمة‭ ‬في‭ ‬التحول‭ ‬نحو‭ ‬اقتصاد‭ ‬قائم‭ ‬على‭ ‬المعرفة‭. ‬وتهدف‭ ‬الجامعة‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬القدرات‭ ‬المالية‭ ‬والمحاسبية‭ ‬للطلبة‭ ‬بما‭ ‬يتوافق‭ ‬مع‭ ‬المتطلبات‭ ‬المستقبلية،‭ ‬وتوجيههم‭ ‬نحو‭ ‬تحقيق‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬المستدامة‭ ‬في‭ ‬المملكة‭.‬

وفي‭ ‬هذا‭ ‬السياق،‭ ‬عبّر‭ ‬البروفيسور‭ ‬الدكتور‭ ‬مهند‭ ‬المشهداني،‭ ‬رئيس‭ ‬الجامعة‭ ‬الخليجية،‭ ‬عن‭ ‬فخره‭ ‬بتنظيم‭ ‬هذه‭ ‬الفعالية،‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬نحتفي‭ ‬اليوم‭ ‬بأفراد‭ ‬يساهمون‭ ‬بشكل‭ ‬يومي‭ ‬في‭ ‬رفع‭ ‬كفاءة‭ ‬الشركات‭ ‬ودعم‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني‭. ‬نؤمن‭ ‬بأن‭ ‬المحاسبة‭ ‬هي‭ ‬إحدى‭ ‬ركائز‭ ‬رؤية‭ ‬البحرين‭ ‬الاقتصادية‭ ‬2030،‭ ‬ونسعى‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬الفعالية‭ ‬إلى‭ ‬إبراز‭ ‬دور‭ ‬المحاسبين‭ ‬كعوامل‭ ‬أساسية‭ ‬في‭ ‬نجاح‭ ‬المؤسسات‭ ‬وتحقيق‭ ‬الاستدامة‮»‬‭.‬

وأشار‭ ‬الدكتور‭ ‬محمود‭ ‬الزغول،‭ ‬عميد‭ ‬كلية‭ ‬العلوم‭ ‬الإدارية‭ ‬والمالية،‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬الحدث‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬تجسد‭ ‬هذه‭ ‬الفعالية‭ ‬التزام‭ ‬الجامعة‭ ‬بتطوير‭ ‬قدرات‭ ‬طلبتها‭ ‬وتفعيل‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬قطاع‭ ‬المال‭ ‬والأعمال،‭ ‬ما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬إعداد‭ ‬جيل‭ ‬جديد‭ ‬من‭ ‬المحاسبين‭ ‬الذين‭ ‬يدعمون‭ ‬الاستدامة‭ ‬المالية‭ ‬ويساهمون‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬في‭ ‬المملكة‮»‬‭.‬

فيما‭ ‬أفاد‭ ‬الدكتور‭ ‬مجيب‭ ‬العبسي،‭ ‬رئيس‭ ‬قسم‭ ‬المحاسبة‭ ‬والتمويل،‭ ‬أن‭ ‬الفعالية‭ ‬تعتبر‭ ‬منصة‭ ‬فريدة‭ ‬لتعزيز‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬الأكاديميين‭ ‬والخبراء‭ ‬من‭ ‬قطاع‭ ‬المحاسبة‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬وخارجها،‭ ‬حيث‭ ‬سيحظى‭ ‬الحدث‭ ‬برعاية‭ ‬جمعية‭ ‬المحاسبين‭ ‬والمراجعين‭ ‬البحرينية،‭ ‬وبحضور‭ ‬وفد‭ ‬من‭ ‬جمعية‭ ‬المحاسبين‭ ‬والمراجعين‭ ‬الكويتية‭. ‬وأضاف‭: ‬‮«‬توفر‭ ‬الفعالية‭ ‬فرصة‭ ‬للطلبة‭ ‬للتعرف‭ ‬على‭ ‬أفضل‭ ‬الممارسات‭ ‬العالمية‭ ‬في‭ ‬مجالي‭ ‬المحاسبة‭ ‬والتدقيق،‭ ‬كما‭ ‬تمثل‭ ‬منصة‭ ‬لتعزيز‭ ‬الشراكة‭ ‬مع‭ ‬المؤسسات‭ ‬المختلفة‭ ‬وتكريم‭ ‬الكفاءات‭ ‬المحاسبية‭ ‬تقديراً‭ ‬لدورها‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الشفافية‭ ‬المالية‭ ‬والاستدامة‮»‬‭.‬