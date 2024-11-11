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اعتماد 8 مؤسسات تعليمية و49 برنامجًا أكاديميًا

11/11/2024 2:41:32 PM
(MENAFN- Al Watan) اعتمدت هيئة تقويم التعليم والتدريب، ممثلة بالمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي ((اعتماد))، 8 مؤسسات تعليمية و49 برنامجًا أكاديميًا للربع الرابع من عام 2024م، وكذلك حولت اعتماد مؤسسة تعليمية و10 برامج أكاديمية من اعتماد ((مشروط)) إلى اعتماد ((كامل))، بينما لم تعتمد 9 برامج أكاديمية.
وعلى مستوى المؤسسات التعليمية، حصلت جامعة الملك سعود، وجامعة الملك فيصل، وجامعة الفيصل، وجامعة الأعمال والتكنولوجيا، وجامعة عفت، وجامعة دار الحكمة على الاعتماد الكامل، وحصلت كلية الغد للعلوم الطبية التطبيقية بالرياض وكلية جدة العالمية، على الاعتماد المشروط، كما حول المركز اعتماد جامعة شقراء من الاعتماد المشروط إلى الاعتماد الكامل.
أما على مستوى البرامج الأكاديمية، فقد حصل برنامج ماجستير الإدارة التربوية في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة على الاعتماد الكامل، وحصل برنامجا البكالوريوس في الصحافة، والاتصال التسويقي، وبرنامجا الماجستير في الأزياء، والإدارة التربوية، وبرنامج الدكتوراه في الملابس والنسيج في جامعة الملك عبدالعزيز على الاعتماد الكامل.
وحصلت برامج البكالوريوس في الاجتماع، وإدارة الموارد البشرية، واللغة الإنجليزية، وإدارة ونظم المعلومات، والمحاسبة، وإدارة الخدمات الصحية والمستشفيات، والرياضيات بمقر رابغ، والأحياء الدقيقة بمقر رابغ، والكيمياء بمقر رابغ، وبرنامج الماجستير في الغذاء والتغذية على الاعتماد المشروط في نفس الجامعة.
أما في جامعة الملك فيصل، فقد حصل برنامج بكالوريوس الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية على الاعتماد الكامل، بينما حصل كل من بكالوريوس طب وجراحة الفم والأسنان، وبكالوريوس علوم المياه، وماجستير إدارة الأعمال على الاعتماد المشروط، وحصلت جامعة الملك خالد على الاعتماد الكامل لبرنامج ماجستير التربية المهني في تقنيات التعليم، وحصل برنامج الماجستير في التاريخ على الاعتماد المشروط، وحصلت جامعة القصيم على الاعتماد الكامل لكل من بكالوريوس إدارة الأعمال، وبكالوريوس الطب والجراحة، وبكالوريوس المعلوماتية الصحية بالبكيرية، وحصل على الاعتماد المشروط بكالوريوس التمويل، وماجستير إدارة الأعمال وماجستير التمويل.
كما حصلت جامعة الطائف على الاعتماد المشروط لبرنامجي البكالوريوس في الفيزياء، والكيمياء، وفي جامعة حائل؛ حصل برنامج بكالوريوس نظم المعلومات الإدارية، وبكالوريوس علوم المختبرات الطبية على الاعتماد المشروط، وحصلت جامعة الحدود الشمالية على الاعتماد المشروط لبرامج البكالوريوس في المحاسبة، والتسويق، والتمويل، والتغذية الإكلينيكية، وعلوم الحاسب بمقر رفحاء، ونظم المعلومات بمقر رفحاء، وتقنية المعلومات بمقر رفحاء أيضا.
وفي جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، حصل كل من بكالوريوس الخدمات الطبية الطارئة في مقر الجامعة بالرياض، وبكالوريوس التغذية الإكلينيكية في مقر الجامعة في الأحساء، وبكالوريوس التغذية الإكلينيكية في مقر الجامعة في جدة على الاعتماد الكامل، كما حصل كل من بكالوريوس العلاج الوظيفي في مقر الجامعة بالأحساء، وبكالوريوس تقنية التخدير بمقر الجامعة بالرياض، وماجستير القبالة على الاعتماد المشروط، وحصل برنامج بكالوريوس طب وجراحة الأسنان بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل على الاعتماد الكامل، كما حصل برنامج بكالوريوس علوم المختبرات الطبية بجامعة شقراء في الدوادمي على الاعتماد المشروط، وحصلت الجامعة السعودية الإلكترونية على الاعتماد المشروط لبرنامجها بكالوريوس الصحة العامة، كما حصل برنامج بكالوريوس التمريض في جامعة رياض العلم على الاعتماد المشروط.
كما حول اعتماد كل من بكالوريوس علم النفس -الأخصائي النفسي بجامعة الملك سعود، وبكالوريوس الأحياء الدقيقة، وبكالوريوس علم الحيوان، وبكالوريوس علم النبات بجامعة الملك عبدالعزيز، وبكالوريوس طب وجراحة الأسنان بجامعة الطائف، وبكالوريوس التغذية الإكلينيكية بجامعة جازان، وبكالوريوس الهندسة المدنية بجامعة نجران، وبكالوريوس العلوم الإشعاعية بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، وبكالوريوس علوم المختبرات الطبية بكلية فقيه للعلوم الطبية، وبكالوريوس الخدمات الطبية الطارئة بكلية الأمير سلطان العسكرية للعلوم الصحية من الاعتماد المشروط إلى الاعتماد الكامل.
وأكدت الهيئة أن الحصول على الاعتماد الأكاديمي من مركز ((اعتماد)) التابع لها، يتطلب إعداد المؤسسة التعليمية أو البرنامج الأكاديمي تقارير دراسة تقويم ذاتية دقيقة وشاملة لكل أوجه الأنشطة العلمية والإدارية والخدمية، وغيرها لتحديد مستويات الجودة لديها استنادًا إلى معايير الاعتماد المعدّة من قِبل المركز، وأن تخضع المؤسسة التعليمية أو البرنامج الأكاديمي لتقويم خارجي من قبل فريق تقويم مستقل؛ للتحقق من نتائج دراسة التقويم الذاتية، والحكم على مستويات جودة الأداء وفقًا لمعايير المركز.
كما يتعين قبل البدء بالعمليات المشار إليها أعلاه استيفاء المؤسسة التعليمية أو البرنامج الأكاديمي لمتطلبات محددة تتعلق بالعناصر الرئيسة في معايير ضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي، إضافة إلى استيفاء المؤسسة التعليمية للمسوغات النظامية لممارسة عملها.

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