تراجع الزوار أبرز تحديات القطاع السياحي

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
محمد أبو الغنم
عمان- ركز التقرير الربعي الثالث الصادر عن البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي (2023-2025)، ضمن محور السياحة على التحديات التي تواجه القطاع.
وجاء في التقرير الذي اطلعت عليه "الغد"، أن القطاع السياحي ما يزال يواجه تحديات بسبب الأوضاع الراهنة في المنطقة، إذ نخفض عدد زوار المملكة إلى نهاية أيلول (سبتمبر) الماضي، بنسبة 7 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مع انخفاض الدخل
السياحي للفترة نفسها، بنسبة 4.2 % مقارنـة مـع الفتـرة نفسها مـن العـام الماضـي.
وكانت نسبة الانخفاض الكبرى في عدد الزوار من السياح الأجانب، مما أدى إلى تأثر المناطق التي تعتمد على السياح الأجانب مثل، البترا، العقبة وادي رم ومادبا، كما تأثرت الأنشطة السياحية التي تعتمد على السياح الأجانب مثل، مكاتب السياحة والفنادق.
وتراجع عدد زوار البترا بنسبة 64 % ما أدى إلى تدني الإيراد العام، وبلغ معدل إشغال الغرف الفندقية 10 % مقارنة مع 44 % للفترة نفسها من العام الماضي، كما بلغ عدد إغلاقات الفنادق في لواء البترا نحو (23) من أصل (84) إغلاقا وعدد الغرف المغلقة (848) غرفة من أصل (3,742) غرفة فندقية.
وتراجع عدد القادمين على متن الطيران منخفض التكاليف المنتظم والمتعاقد معه بنسبة تقريبية51 % منذ بداية العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من العـام الماضي، حيث بلغ عدد الركاب القادمين إلى عمان على متن رحلات شركات الطيران منخفض التكاليف 38 ألف راكب خلال الربع الثالث من العام الحالي، بنسبة 64 % أقل مقارنة يالفترة نفسها من العام الماضي، علما أنه تم تشغيل 10 خطوط بـدلا من 19 خطا مـن قبل 3 شركات بـدلا مـن 4 شركات.
وكشف التقرير، أن من التحديات التي تواجه القطاع، إيقاف جميع رحلات شركة يونايتد ايرلاينز الأميركية (Airlines United) من واشنطن، إلى عمان منذ شهر آب (أغسطس) الماضي.
وتم تأجيل توقيع اتفاقية مع شركة طيران الجزيرة لتسيير رحلات من الكويت إلى مدينة العقبة للموسم الشتوي، للعام 2024-2025.
وأشار التقرير، إلى أنه ما تزال عمليات جميع شركات الطيران منخفض التكاليف إلـى العقبة متوقفة منذ بداية العام ما عدا شركة طيران ويزاير (Wizzair) من أبو ظبي التي شكلت تراجعا بنسبة 5.5 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
ومن التحديات التي كشف عنها التقرير، تأجيل إطلاق التذاكر الإلكترونية حتى نهاية العام.
وأظهر التقرير، أن من تحديات القطاع التأخر في إجراءات طرح عطاء عدد مــن المتاحف لأمور تتعلق بتوافق التصاميم مع المتطلبات الفنية.
ومن التحديات إيجاد آلية لضمان استمرارية عمل جمعية درب الأردن، لتحقيق الاستدامة المالية وتطوير البيئة المحيطة بها.
MENAFN11112024000072011014ID1108873542
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.