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تراجع الزوار أبرز تحديات القطاع السياحي

11/11/2024 2:40:40 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
محمد أبو الغنم






عمان- ركز التقرير الربعي الثالث الصادر عن البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي (2023-2025)، ضمن محور السياحة على التحديات التي تواجه القطاع.
وجاء في التقرير الذي اطلعت عليه "الغد"، أن القطاع السياحي ما يزال يواجه تحديات بسبب الأوضاع الراهنة في المنطقة، إذ نخفض عدد زوار المملكة إلى نهاية أيلول (سبتمبر) الماضي، بنسبة 7 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مع انخفاض الدخل السياحي للفترة نفسها، بنسبة 4.2 % مقارنـة مـع الفتـرة نفسها مـن العـام الماضـي.
وكانت نسبة الانخفاض الكبرى في عدد الزوار من السياح الأجانب، مما أدى إلى تأثر المناطق التي تعتمد على السياح الأجانب مثل، البترا، العقبة وادي رم ومادبا، كما تأثرت الأنشطة السياحية التي تعتمد على السياح الأجانب مثل، مكاتب السياحة والفنادق.
وتراجع عدد زوار البترا بنسبة 64 % ما أدى إلى تدني الإيراد العام، وبلغ معدل إشغال الغرف الفندقية 10 % مقارنة مع 44 % للفترة نفسها من العام الماضي، كما بلغ عدد إغلاقات الفنادق في لواء البترا نحو (23) من أصل (84) إغلاقا وعدد الغرف المغلقة (848) غرفة من أصل (3,742) غرفة فندقية.
وتراجع عدد القادمين على متن الطيران منخفض التكاليف المنتظم والمتعاقد معه بنسبة تقريبية51 % منذ بداية العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من العـام الماضي، حيث بلغ عدد الركاب القادمين إلى عمان على متن رحلات شركات الطيران منخفض التكاليف 38 ألف راكب خلال الربع الثالث من العام الحالي، بنسبة 64 % أقل مقارنة يالفترة نفسها من العام الماضي، علما أنه تم تشغيل 10 خطوط بـدلا من 19 خطا مـن قبل 3 شركات بـدلا مـن 4 شركات.
وكشف التقرير، أن من التحديات التي تواجه القطاع، إيقاف جميع رحلات شركة يونايتد ايرلاينز الأميركية (Airlines United) من واشنطن، إلى عمان منذ شهر آب (أغسطس) الماضي.
وتم تأجيل توقيع اتفاقية مع شركة طيران الجزيرة لتسيير رحلات من الكويت إلى مدينة العقبة للموسم الشتوي، للعام 2024-2025.
وأشار التقرير، إلى أنه ما تزال عمليات جميع شركات الطيران منخفض التكاليف إلـى العقبة متوقفة منذ بداية العام ما عدا شركة طيران ويزاير (Wizzair) من أبو ظبي التي شكلت تراجعا بنسبة 5.5 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
ومن التحديات التي كشف عنها التقرير، تأجيل إطلاق التذاكر الإلكترونية حتى نهاية العام.
وأظهر التقرير، أن من تحديات القطاع التأخر في إجراءات طرح عطاء عدد مــن المتاحف لأمور تتعلق بتوافق التصاميم مع المتطلبات الفنية.
ومن التحديات إيجاد آلية لضمان استمرارية عمل جمعية درب الأردن، لتحقيق الاستدامة المالية وتطوير البيئة المحيطة بها.

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