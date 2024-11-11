Monday, 11 November 2024 11:54 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


برشلونة يكشف تشخيص إصابة لامين يامال ومدة غيابه

11/11/2024 2:40:15 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

أصدر نادي برشلونة بيانًا رسميًّا، اليوم الاثنين، يكشف من خلاله التشخيص النهائي لإصابة لامين يامال، نجم الفريق، والتي تعرَّض لها قبل مواجهة ريال سوسيداد، أمس الأحد.


وتعرَّض يامال لإصابة أبعدته عن قائمة البارسا ضد ريال سوسيداد، في المباراة التي خسرها برشلونة بهدف نظيف على ملعب سان سباستيان في أنويتا.


وقال النادي عبر موقعه الرسمي، إن إصابة لامين يامال في الكاحل الأيمن من الدرجة الأولى؛ ما تسبب في إبعاده عن مواجهة ريال سوسيداد.

وأشار البلوغرانا إلى أن فترة غياب يامال ستكون بين أسبوعين وثلاثة أسابيع؛ ما يعني أنه لن ينضم لقائمة المنتخب الإسباني في معسكر نوفمبر الجاري.


وسيفتقد برشلونة جهود لامين يامال أيضًا في مواجهة سيلتا فيغو بشكل رسمي، وقد لا يلحق أيضًا بمباراة بريست الفرنسي في دوري أبطال أوروبا، يومي الـ23 والـ26 من نوفمبر، على الترتيب.


وشارك لامين يامال هذا الموسم مع برشلونة في 16 مباراة بمختلف المسابقات، وسجل 6 أهداف وصنع 8.

MENAFN11112024000072011014ID1108873535

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث