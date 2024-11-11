برشلونة يكشف تشخيص إصابة لامين يامال ومدة غيابه

أصدر نادي برشلونة بيانًا رسميًّا، اليوم الاثنين، يكشف من خلاله التشخيص النهائي لإصابة لامين يامال، نجم الفريق، والتي تعرَّض لها قبل مواجهة ريال سوسيداد، أمس الأحد.



وتعرَّض يامال لإصابة أبعدته عن قائمة البارسا ضد ريال سوسيداد، في المباراة التي خسرها برشلونة بهدف نظيف على ملعب سان سباستيان في أنويتا.



وقال النادي عبر موقعه الرسمي، إن إصابة لامين يامال في الكاحل الأيمن من الدرجة الأولى؛ ما تسبب في إبعاده عن مواجهة ريال سوسيداد.

وأشار البلوغرانا إلى أن فترة غياب يامال ستكون بين أسبوعين وثلاثة أسابيع؛ ما يعني أنه لن ينضم لقائمة المنتخب الإسباني في معسكر نوفمبر الجاري.



وسيفتقد برشلونة جهود لامين يامال أيضًا في مواجهة سيلتا فيغو بشكل رسمي، وقد لا يلحق أيضًا بمباراة بريست الفرنسي في دوري أبطال أوروبا، يومي الـ23 والـ26 من نوفمبر، على الترتيب.



وشارك لامين يامال هذا الموسم مع برشلونة في 16 مباراة بمختلف المسابقات، وسجل 6 أهداف وصنع 8.