برشلونة يكشف تشخيص إصابة لامين يامال ومدة غيابه

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أصدر نادي برشلونة بيانًا رسميًّا، اليوم الاثنين، يكشف من خلاله التشخيص النهائي لإصابة لامين يامال، نجم الفريق، والتي تعرَّض لها قبل مواجهة ريال سوسيداد، أمس الأحد.
وتعرَّض يامال لإصابة أبعدته عن قائمة البارسا ضد ريال سوسيداد، في المباراة التي خسرها برشلونة بهدف نظيف على ملعب سان سباستيان في أنويتا.
وقال النادي عبر موقعه الرسمي، إن إصابة لامين يامال في الكاحل الأيمن من الدرجة الأولى؛ ما تسبب في إبعاده عن مواجهة ريال سوسيداد.
وأشار البلوغرانا إلى أن فترة غياب يامال ستكون بين أسبوعين وثلاثة أسابيع؛ ما يعني أنه لن ينضم لقائمة المنتخب الإسباني في معسكر نوفمبر الجاري.
وسيفتقد برشلونة جهود لامين يامال أيضًا في مواجهة سيلتا فيغو بشكل رسمي، وقد لا يلحق أيضًا بمباراة بريست الفرنسي في دوري أبطال أوروبا، يومي الـ23 والـ26 من نوفمبر، على الترتيب.
وشارك لامين يامال هذا الموسم مع برشلونة في 16 مباراة بمختلف المسابقات، وسجل 6 أهداف وصنع 8.
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