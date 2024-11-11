شبيه فينيسيوس جونيور يثير ضجة بجوار سانتياغو برنابيو (فيديو)

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أثار أحد الأشخاص يشبه إلى حد كبير البرازيلي فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد، ضجة كبيرة بتواجده في محيط ملعب "سانتياغو برنابيو".
ونشر برنامج "التشرينغيتو" الإسباني الشهير فيديو للشاب الذي يشبه النجم البرازيلي وهو يرتدي ملابس يزينها شعار ريال مدريد، وتظهر ملامحه شبها كبيرا بينه وبين فينيسيوس، وتقوم الجماهير بالتقاط الصور والفيديوهات معه، وظهر على الشاب استمتاعه بما يحدث حوله.
وقال الشاب للبرنامج الإسباني إنه أيضا من البرازيل، وحضر لمشاهدة مباريات ريال مدريد.
ونال فينيسيوس جونيور دعما جماهيريا كبيرا بعد تسجيله "هاتريك" خلال مواجهة أوساسونا، يوم السبت الماضي، ضمن منافسات الجولة الـ13 من الليغا، في معقل الميرنغي ملعب "سانتياغو برنابيو".
وجاء الدعم الكبير للنجم البرازيلي بعد خسارته جائزة الكرة الذهبية لعام 2024، لصالح الإسباني رودري، نجم مانشستر سيتي.
وكان فينيسيوس قاد الريال للفوز بلقبي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، وكان المرشح الأكبر لحصد الجائزة، قبل أن يخسرها بفارق 41 صوتا ويكتفي بالمركز الثاني.
ورفع ريال مدريد رصيده إلى النقطة 27 في المركز الثاني مع وجود مباراة مؤجلة للنادي الملكي أمام فالنسيا.
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