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شبيه فينيسيوس جونيور يثير ضجة بجوار سانتياغو برنابيو (فيديو)

11/11/2024 2:40:13 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

أثار أحد الأشخاص يشبه إلى حد كبير البرازيلي فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد، ضجة كبيرة بتواجده في محيط ملعب "سانتياغو برنابيو".


ونشر برنامج "التشرينغيتو" الإسباني الشهير فيديو للشاب الذي يشبه النجم البرازيلي وهو يرتدي ملابس يزينها شعار ريال مدريد، وتظهر ملامحه شبها كبيرا بينه وبين فينيسيوس، وتقوم الجماهير بالتقاط الصور والفيديوهات معه، وظهر على الشاب استمتاعه بما يحدث حوله.

وقال الشاب للبرنامج الإسباني إنه أيضا من البرازيل، وحضر لمشاهدة مباريات ريال مدريد.


ونال فينيسيوس جونيور دعما جماهيريا كبيرا بعد تسجيله "هاتريك" خلال مواجهة أوساسونا، يوم السبت الماضي، ضمن منافسات الجولة الـ13 من الليغا، في معقل الميرنغي ملعب "سانتياغو برنابيو".

وجاء الدعم الكبير للنجم البرازيلي بعد خسارته جائزة الكرة الذهبية لعام 2024، لصالح الإسباني رودري، نجم مانشستر سيتي.

وكان فينيسيوس قاد الريال للفوز بلقبي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، وكان المرشح الأكبر لحصد الجائزة، قبل أن يخسرها بفارق 41 صوتا ويكتفي بالمركز الثاني.


ورفع ريال مدريد رصيده إلى النقطة 27 في المركز الثاني مع وجود مباراة مؤجلة للنادي الملكي أمام فالنسيا.

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