أرتيتا خائب من التعادل مع تشيلسي.. وجوارديولا يتعهد بتحسين النتائج

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مدن - يرى الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني لآرسنال، أن فريقه كان الأفضل في معظم فترات مباراة
تشيلسي التي انتهت بالتعادل 1-1 أول من أمس، في قمة مباريات
الجولة الحادية عشرة من الدوري
الإنجليزي الممتاز.
وكان آرسنال الأكثر سيطرة نسبيا على الكرة خلال اللقاء، بيد أن تشيلسي هدد مرمى ضيفه بشكل أكبر.
وقال أرتيتا، في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" عقب المباراة: "نشعر بخيبة الأمل من عدم الحصول على النقاط الثلاث أكثر من الشعور بالرضا، وربما تكون أكبر بعد مشاهدتها مرة أخرى".
وأضاف: "أعتقد أننا سيطرنا على اللقاء وكنا الفريق الأفضل في معظم أوقات المباراة وبعد التقدم، شعرنا بخيبة أمل كبيرة بسبب الطريقة التي استقبلنا بها الهدف، كانت سيئة للغاية، إنها ليست طريقتنا ولا نقبلها".
وعن هدف تشيلسي، قال: "كانت ركلة ثابتة في المرحلة الثانية وكنا غير منظمين، لا نعيد تنظيم أنفسنا بالسرعة الكافية، ولا يمكنك السماح بالتمرير بهذه الطريقة.. أنت بحاجة إلى جودة نيتو للقيام بذلك، ولكن معاييرنا لم تكن جيدة بما يكفي".
وعن مارتن أوديجارد، قال: "غاب عن الملعب لمدة 6 أسابيع وبالكاد تدرب مع الفريق، القدرة على اللعب على هذا المستوى في الدوري الإنجليزي الممتاز تخبرك بمدى اهتمامه بنفسه والقيادة والشخصية التي يتمتع بها".
وتابع: "كل شيء يتدفق بشكل أفضل مع لاعبين مثله، اليوم كنا أفضل بكثير، يمكنك أن ترى أن كل شيء يتدفق ولكن مرة أخرى الأمر يتعلق بالفوز".
وختم: "لقد وجدنا أنه يتعين علينا كل يوم تغيير شيء كبير، كما تعلمون، المحرك، والعجلات، وعجلة القيادة لأننا واجهنا مشكلة تلو الأخرى.. عادة ما يتراجع الفريق، لكن هذا الفريق يتمتع بطاقة لا تصدق وروح معنوية عالية للعب".
في الجهة المقابلة، أوضح بيدرو نيتو جناح تشيلسي، أن فريقه حقق نقطة جيدة بالتعادل أمام آرسنال، مشيرًا إلى أن "البلوز" دخل اللقاء من أجل الفوز.
وسجل نيتو هدف تشيلسي في التعادل 1-1 مع آرسنال، وقال في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" عقب المباراة: "أردنا الفوز، لكننا كنا نعلم أن أمامنا عملًا شاقًا لأنهم فريق جيد".
وتابع: "لقد أتينا للفوز، لذلك لسنا سعداء، لكننا لم نكن نريد الخسارة وكانت نقطة جيدة ضد فريق جيد. قرأنا المباراة جيدًا، كانت لدينا لحظات من الممكن أن نكون فيها أفضل، لكننا قمنا بعمل جيد ونريد الاستمرار في التحسن على هذا المستوى".
وختم: "أنا سعيد حقًا بمساعدة الفريق، هذه مجموعة تعمل بجد كل يوم، أعمل كل يوم على تحسين أدائي، وأحاول التحسن والوصول إلى أفضل مستوى".
وبهذه النتيجة، وصل الفريقان إلى النقطة رقم 19، ليحتل تشيلسي المركز الثالث بفارق الأهداف عن آرسنال الرابع.
سلوت يمتدح صلاح
وصف المدرب الهولندي لنادي ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي أرني سلوت، مهاجمه الدولي المصري محمد صلاح بـ"الاستثنائي"، تعليقا على إحصائياته اللافتة منذ استلام مهام تدريب الـ"ريدز"، خلفا للألماني يورجن كلوب.
وقال سلوت في تصريح للموقع الرسمي للنادي على شبكة الإنترنت عقب المساهمة الفعالة للفرعون المصري في الفوز على أستون فيلا 2-0 السبت: "أعمل معه منذ أربعة أو خمسة أشهر، وأنتم (وسائل الإعلام) ترونه هنا منذ ستة أو سبعة أعوام متتالية".
وأضاف: "كان استثنائيا بتسجيله لهذا العدد الكبير من الأهداف في السابق، وما يجعل الأمر أكثر إثارة للإعجاب هو أنه يفعل ذلك عامًا بعد عام".
وخاض صلاح 1347 دقيقة في 17 مباراة مع ليفربول في مختلف المسابقات هذا الموسم، وسجل 10 أهداف ومثلها تمريرات حاسمة بينها واحدة للأوروجوياني داروين نونيز، وهدفا في المباراة ضد أستون فيلا، حيث ابتعد فريقه خمس نقاط في الصدارة.
وتابع سلوت: "ليس هناك الكثير من اللاعبين القادرين على القيام بذلك، وحقيقة أنه قادر على القيام بذلك تقول الكثير عن مؤهلاته".
ويحتل صلاح المركز الثاني على لائحة الهدافين في الدوري برصيد ثمانية أهداف الى جانب الكاميروني براين مبويمو (برنتفورد) والنيوزيلندي كريس وود (نوتنجهام فوريست) وبفارق أربعة أهداف خلف مهاجم مانشستر سيتي الدولي النرويجي إرلينج هالاند المتصدر.
وسجل صلاح هدفا في مرمى بولونيا الايطالي (2-0) في الجولة الثانية من مسابقة دوري أبطال أوروبا، وهدفا في مرمى وست هام (5-1) في الدور الثالث لمسابقة كأس الرابطة.
أمام أستون فيلا، نجح ليفربول في الحفاظ على نظافة شباكه للمرة التاسعة في 17 مباراة في مختلف المسابقات هذا الموسم.
ويتصدر ليفربول ترتيب مسابقة دوري أبطال أوروبا بنظامها الجديد بالعلامة الكاملة بعد أربع جولات، وبلغ ربع نهائي مسابقة كأس الرابطة المحلية التي يحمل لقبها حيث سيلاقي ساوثمبتون في 18 كانون الأول (ديسمبر) المقبل.
ومني ليفربول بخسارة واحدة فقط حتى الآن، وكانت أمام ضيفه نوتنجهام فوريست (0-1) في المرحلة الرابعة من الدوري.
جوارديولا: سيتي سيتعافى
وعد الإسباني بيب جوارديولا باستعادة فريقه مانشستر سيتي "أفضل مستوياته"، بعد تعرضه لأربع خسارات تواليا بمختلف المسابقات، في سابقة خلال مشواره التدريبي الزاخر الذي بدأ العام 2007.
وقبل سقوطه أمام برايتون 1-2 السبت في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، كان "سيتيزنز"، خسر أمام توتنهام 1-2 في كأس الرابطة، بورنموث 1-2 في الدوري وسبورتنج البرتغالي 1-4 في دوري أبطال أوروبا.
ويحتل رجال جوارديولا، الطامحون إلى اللقب خامس تواليا في الدوري الإنجليزي، المركز الثاني بفارق خمس نقاط عن ليفربول المتصدر وصاحب 9 انتصارات من أول 11 مرحلة.
وقال مدرب الفريق المملوك لأبوظبي: "كنت لاعب كرة قدم وفي العديد من المرات خسرت مباريات كثيرة. أربع على التوالي، خمس، ست".
وتابع المدرب الذي يغيب عن صفوف فريقه لاعب الوسط الإسباني رودري المتوج مؤخرا، بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم: "لم أتوقع شيئا مختلفا، لمجرد أننا فزنا في الماضي وأننا فريق مميز. يؤمن الناس بهذا الشيء لكنه غير صحيح".
ويعاني سيتي من تخمة إصابات في صفوفه، في ظل غياب قلب الدفاع البرتغالي روبن دياز، جاره في الخط الخلفي جون ستونز، الجناحين البلجيكي جيريمي دوكو وجاك جريليش، فيما لم يستعد صانع اللعب البلجيكي كيفن دي بروين مستواه السابق بعد عودته من الإصابة.
وتابع مدرب بايرن ميونيخ الألماني وبرشلونة الإسباني السابق: "لسنا ثابتين بما يكفي للحفاظ على المستوى الذي خولنا إحراز ما نريد لسنوات عدة".
وتوج سيتي ست مرات بلقب "البربميرليج" في آخر سبع سنوات، لكن تراجعه في فصل الخريف بات مألوفا.
فاز الموسم الماضي مرة يتيمة في ست مباريات خلال تشرين الثاني (نوفمبر) وكانون الأول (ديسمبر)، بيد أنه تعافى في الوقت المناسب. وشرح المدرب الفذ :"لا تكتفوا إذا فزتم كثيرا، تعرفون كم أن هذا الأمر صعب. بتنا نفهم مدى صعوبة تحقيقه وكم سنفرح عندما نفوز مجددا".
وأضاف: "لسنا في أفضل حالاتنا الآن، هذا بديهي. لكن ما نزال في (نوفمبر)، لذا آمل في العودة خطوة بخطوة. ستكون كل مباراة صعبة لكل فريق. سنستعيد أفضل مستوياتنا ثم نرى".
وبعد فترة التوقف الدولية هذا الأسبوع، يخوض سيتي مباريات صعبة ضد توتنهام، ليفربول، نوتنجهام فوريست، كريستال بالاس، مانشستر يونايتد وأستون فيلا.
هاو: جويلينتون "وحش"
وصف إيدي هاو مدرب نيوكاسل، نجم فريقه جويلينتون بأنه وحش، بعد دوره البارز في الفوز على نوتنجهام فورست بنتيجة 3-1 أول من أمس.
وتأخر نيوكاسل في النتيجة بالشوط الأول بهدف برأسية موريلو، وأدرك التعادل بهدف ألكسندر إيزاك في الدقائق الأولى من الشوط الثاني، وتقدم بهدف رائع سجله جويلينتون.
وحسم نيوكاسل الفوز بهدف ثالث سجله هارفي بارنز في آخر 10 دقائق، ليحقق الفريق فوزه الثالث على التوالي في جميع المسابقات.
وقال هاو في تصريحات تلفزيونية: "لقد سجل جوي هدفا رائعا وحاسما في المباراة، أنا سعيد من أجله، فهو يبذل قصارى جهده دائما، ولا يخيب الآمال".
وأضاف مدرب نيوكاسل: "لقد تحول إلى وحش وماكينة، فهو يؤدي بشكل جيد للغاية بغض النظر عن مركزه داخل الملعب، إنه يتمتع بعقلية ذهنية تدفعه للفوز بكل شيء، فهو يبذل قصارى جهده وبإمكانه تقديم المزيد، وأنتظر منه أن يسجل أهدافا أكثر".
وختم هاو تصريحاته: "لقد سجل هدفين هذا الموسم، يؤكدان قدراته الرائعة في إنهاء الهجمات". -(وكالات)
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