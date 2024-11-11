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أرتيتا خائب من التعادل مع تشيلسي.. وجوارديولا يتعهد بتحسين النتائج

11/11/2024 2:40:11 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



مدن - يرى الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني لآرسنال، أن فريقه كان الأفضل في معظم فترات مباراة تشيلسي التي انتهت بالتعادل 1-1 أول من أمس، في قمة مباريات الجولة الحادية عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وكان آرسنال الأكثر سيطرة نسبيا على الكرة خلال اللقاء، بيد أن تشيلسي هدد مرمى ضيفه بشكل أكبر.
وقال أرتيتا، في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" عقب المباراة: "نشعر بخيبة الأمل من عدم الحصول على النقاط الثلاث أكثر من الشعور بالرضا، وربما تكون أكبر بعد مشاهدتها مرة أخرى".
وأضاف: "أعتقد أننا سيطرنا على اللقاء وكنا الفريق الأفضل في معظم أوقات المباراة وبعد التقدم، شعرنا بخيبة أمل كبيرة بسبب الطريقة التي استقبلنا بها الهدف، كانت سيئة للغاية، إنها ليست طريقتنا ولا نقبلها".
وعن هدف تشيلسي، قال: "كانت ركلة ثابتة في المرحلة الثانية وكنا غير منظمين، لا نعيد تنظيم أنفسنا بالسرعة الكافية، ولا يمكنك السماح بالتمرير بهذه الطريقة.. أنت بحاجة إلى جودة نيتو للقيام بذلك، ولكن معاييرنا لم تكن جيدة بما يكفي".
وعن مارتن أوديجارد، قال: "غاب عن الملعب لمدة 6 أسابيع وبالكاد تدرب مع الفريق، القدرة على اللعب على هذا المستوى في الدوري الإنجليزي الممتاز تخبرك بمدى اهتمامه بنفسه والقيادة والشخصية التي يتمتع بها".
وتابع: "كل شيء يتدفق بشكل أفضل مع لاعبين مثله، اليوم كنا أفضل بكثير، يمكنك أن ترى أن كل شيء يتدفق ولكن مرة أخرى الأمر يتعلق بالفوز".
وختم: "لقد وجدنا أنه يتعين علينا كل يوم تغيير شيء كبير، كما تعلمون، المحرك، والعجلات، وعجلة القيادة لأننا واجهنا مشكلة تلو الأخرى.. عادة ما يتراجع الفريق، لكن هذا الفريق يتمتع بطاقة لا تصدق وروح معنوية عالية للعب".
في الجهة المقابلة، أوضح بيدرو نيتو جناح تشيلسي، أن فريقه حقق نقطة جيدة بالتعادل أمام آرسنال، مشيرًا إلى أن "البلوز" دخل اللقاء من أجل الفوز.
وسجل نيتو هدف تشيلسي في التعادل 1-1 مع آرسنال، وقال في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" عقب المباراة: "أردنا الفوز، لكننا كنا نعلم أن أمامنا عملًا شاقًا لأنهم فريق جيد".
وتابع: "لقد أتينا للفوز، لذلك لسنا سعداء، لكننا لم نكن نريد الخسارة وكانت نقطة جيدة ضد فريق جيد. قرأنا المباراة جيدًا، كانت لدينا لحظات من الممكن أن نكون فيها أفضل، لكننا قمنا بعمل جيد ونريد الاستمرار في التحسن على هذا المستوى".
وختم: "أنا سعيد حقًا بمساعدة الفريق، هذه مجموعة تعمل بجد كل يوم، أعمل كل يوم على تحسين أدائي، وأحاول التحسن والوصول إلى أفضل مستوى".
وبهذه النتيجة، وصل الفريقان إلى النقطة رقم 19، ليحتل تشيلسي المركز الثالث بفارق الأهداف عن آرسنال الرابع.
سلوت يمتدح صلاح
وصف المدرب الهولندي لنادي ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي أرني سلوت، مهاجمه الدولي المصري محمد صلاح بـ"الاستثنائي"، تعليقا على إحصائياته اللافتة منذ استلام مهام تدريب الـ"ريدز"، خلفا للألماني يورجن كلوب.
وقال سلوت في تصريح للموقع الرسمي للنادي على شبكة الإنترنت عقب المساهمة الفعالة للفرعون المصري في الفوز على أستون فيلا 2-0 السبت: "أعمل معه منذ أربعة أو خمسة أشهر، وأنتم (وسائل الإعلام) ترونه هنا منذ ستة أو سبعة أعوام متتالية".
وأضاف: "كان استثنائيا بتسجيله لهذا العدد الكبير من الأهداف في السابق، وما يجعل الأمر أكثر إثارة للإعجاب هو أنه يفعل ذلك عامًا بعد عام".
وخاض صلاح 1347 دقيقة في 17 مباراة مع ليفربول في مختلف المسابقات هذا الموسم، وسجل 10 أهداف ومثلها تمريرات حاسمة بينها واحدة للأوروجوياني داروين نونيز، وهدفا في المباراة ضد أستون فيلا، حيث ابتعد فريقه خمس نقاط في الصدارة.
وتابع سلوت: "ليس هناك الكثير من اللاعبين القادرين على القيام بذلك، وحقيقة أنه قادر على القيام بذلك تقول الكثير عن مؤهلاته".
ويحتل صلاح المركز الثاني على لائحة الهدافين في الدوري برصيد ثمانية أهداف الى جانب الكاميروني براين مبويمو (برنتفورد) والنيوزيلندي كريس وود (نوتنجهام فوريست) وبفارق أربعة أهداف خلف مهاجم مانشستر سيتي الدولي النرويجي إرلينج هالاند المتصدر.
وسجل صلاح هدفا في مرمى بولونيا الايطالي (2-0) في الجولة الثانية من مسابقة دوري أبطال أوروبا، وهدفا في مرمى وست هام (5-1) في الدور الثالث لمسابقة كأس الرابطة.
أمام أستون فيلا، نجح ليفربول في الحفاظ على نظافة شباكه للمرة التاسعة في 17 مباراة في مختلف المسابقات هذا الموسم.
ويتصدر ليفربول ترتيب مسابقة دوري أبطال أوروبا بنظامها الجديد بالعلامة الكاملة بعد أربع جولات، وبلغ ربع نهائي مسابقة كأس الرابطة المحلية التي يحمل لقبها حيث سيلاقي ساوثمبتون في 18 كانون الأول (ديسمبر) المقبل.
ومني ليفربول بخسارة واحدة فقط حتى الآن، وكانت أمام ضيفه نوتنجهام فوريست (0-1) في المرحلة الرابعة من الدوري.
جوارديولا: سيتي سيتعافى
وعد الإسباني بيب جوارديولا باستعادة فريقه مانشستر سيتي "أفضل مستوياته"، بعد تعرضه لأربع خسارات تواليا بمختلف المسابقات، في سابقة خلال مشواره التدريبي الزاخر الذي بدأ العام 2007.
وقبل سقوطه أمام برايتون 1-2 السبت في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، كان "سيتيزنز"، خسر أمام توتنهام 1-2 في كأس الرابطة، بورنموث 1-2 في الدوري وسبورتنج البرتغالي 1-4 في دوري أبطال أوروبا.
ويحتل رجال جوارديولا، الطامحون إلى اللقب خامس تواليا في الدوري الإنجليزي، المركز الثاني بفارق خمس نقاط عن ليفربول المتصدر وصاحب 9 انتصارات من أول 11 مرحلة.
وقال مدرب الفريق المملوك لأبوظبي: "كنت لاعب كرة قدم وفي العديد من المرات خسرت مباريات كثيرة. أربع على التوالي، خمس، ست".
وتابع المدرب الذي يغيب عن صفوف فريقه لاعب الوسط الإسباني رودري المتوج مؤخرا، بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم: "لم أتوقع شيئا مختلفا، لمجرد أننا فزنا في الماضي وأننا فريق مميز. يؤمن الناس بهذا الشيء لكنه غير صحيح".
ويعاني سيتي من تخمة إصابات في صفوفه، في ظل غياب قلب الدفاع البرتغالي روبن دياز، جاره في الخط الخلفي جون ستونز، الجناحين البلجيكي جيريمي دوكو وجاك جريليش، فيما لم يستعد صانع اللعب البلجيكي كيفن دي بروين مستواه السابق بعد عودته من الإصابة.
وتابع مدرب بايرن ميونيخ الألماني وبرشلونة الإسباني السابق: "لسنا ثابتين بما يكفي للحفاظ على المستوى الذي خولنا إحراز ما نريد لسنوات عدة".
وتوج سيتي ست مرات بلقب "البربميرليج" في آخر سبع سنوات، لكن تراجعه في فصل الخريف بات مألوفا.
فاز الموسم الماضي مرة يتيمة في ست مباريات خلال تشرين الثاني (نوفمبر) وكانون الأول (ديسمبر)، بيد أنه تعافى في الوقت المناسب. وشرح المدرب الفذ :"لا تكتفوا إذا فزتم كثيرا، تعرفون كم أن هذا الأمر صعب. بتنا نفهم مدى صعوبة تحقيقه وكم سنفرح عندما نفوز مجددا".
وأضاف: "لسنا في أفضل حالاتنا الآن، هذا بديهي. لكن ما نزال في (نوفمبر)، لذا آمل في العودة خطوة بخطوة. ستكون كل مباراة صعبة لكل فريق. سنستعيد أفضل مستوياتنا ثم نرى".
وبعد فترة التوقف الدولية هذا الأسبوع، يخوض سيتي مباريات صعبة ضد توتنهام، ليفربول، نوتنجهام فوريست، كريستال بالاس، مانشستر يونايتد وأستون فيلا.
هاو: جويلينتون "وحش"
وصف إيدي هاو مدرب نيوكاسل، نجم فريقه جويلينتون بأنه وحش، بعد دوره البارز في الفوز على نوتنجهام فورست بنتيجة 3-1 أول من أمس.
وتأخر نيوكاسل في النتيجة بالشوط الأول بهدف برأسية موريلو، وأدرك التعادل بهدف ألكسندر إيزاك في الدقائق الأولى من الشوط الثاني، وتقدم بهدف رائع سجله جويلينتون.
وحسم نيوكاسل الفوز بهدف ثالث سجله هارفي بارنز في آخر 10 دقائق، ليحقق الفريق فوزه الثالث على التوالي في جميع المسابقات.
وقال هاو في تصريحات تلفزيونية: "لقد سجل جوي هدفا رائعا وحاسما في المباراة، أنا سعيد من أجله، فهو يبذل قصارى جهده دائما، ولا يخيب الآمال".
وأضاف مدرب نيوكاسل: "لقد تحول إلى وحش وماكينة، فهو يؤدي بشكل جيد للغاية بغض النظر عن مركزه داخل الملعب، إنه يتمتع بعقلية ذهنية تدفعه للفوز بكل شيء، فهو يبذل قصارى جهده وبإمكانه تقديم المزيد، وأنتظر منه أن يسجل أهدافا أكثر".
وختم هاو تصريحاته: "لقد سجل هدفين هذا الموسم، يؤكدان قدراته الرائعة في إنهاء الهجمات". -(وكالات)

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