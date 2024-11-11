Monday, 11 November 2024 11:53 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الشباب يدخل معسكرا تحضيرا لنهائيات آسيا

11/11/2024 2:40:08 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



دخل المنتخب الوطني تحت 20 عاما لكرة القدم أمس، معسكرا داخليا يستمر لغاية التاسع عشر من الشهر الحالي، في إطار البرنامج التحضيري استعدادا للمشاركة في نهائيات كأس التي تقام بالصين خلال الفترة من 12 شباط (فبراير) وحتى 1 آذار (مارس) من العام المقبل.
وخاض المنتخب الجرعة التدريبية الأولى عصر أمس، على ملعب الكرامة بمدينة الحسين للشباب، بقيادة المدير الفني الهولندي بيتر ماينديرسما وجهازه الفني المساعد، بمشاركة معظم اللاعبين الذين كانوا مع المنتخب خلال الفترة الماضية، إضافة إلى عدد من اللاعبين الذين تم استدعاؤهم لتعزيز قدرات وإمكانيات "الشباب" في مشاركته القارية، وضمت قائمة المنتخب الأخيرة كلا من اللاعبين: محمد الطرايرة، نور الدين ياسين، إبراهيم صبرة، صلاح الدين فراش، عبدالله المنيص، عبدالله الشقران، أمين أبو خليفة، عبد الرحمن الخضور، محمود ذيب، محمد أبو السكر، عمر مرار، أنس الخب، عودة الفاخوري، عدنان نوفل، سلامة سلمان، محمد طه، عمر جق، عز الدين أبو السعود، صالح فريج، ينال المحمود، أحمد خليل، يوسف المقابلة وعبيدة جراح.
ويبحث اتحاد الكرة عن تأمين عدد من المباريات الودية مع منتخبات عربية وآسيوية خلال الفترة المقبلة، وقام بمخاطبة العديد من الاتحادات بذلك، كما تتجه النية لإقامة معسكر خارجي بتركيا قبل انطلاق المنافسات. ووضعت قرعة النهائيات المنتخب بالمجموعة الثانية، إلى جانب العراق السعودية، وكوريا الشمالية. ويستهل المنتخب مشاركته بمواجهة السعودية، ثم يلاقي كوريا الشمالية، على أن يختتم دور المجموعات بلقاء العراق، وتعد المجموعة متوازنة مع تقارب مستويات المنتخبات الفنية، حيث يملك المنتخب الوطني فرصة كبيرة بالتأهل للدور الثاني، في ظل الاستقرار الفني وامتلاكه مجموعة من اللاعبين المميزين.

MENAFN11112024000072011014ID1108873527

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث