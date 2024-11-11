الشباب يدخل معسكرا تحضيرا لنهائيات آسيا

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
دخل
المنتخب الوطني تحت 20 عاما لكرة القدم
أمس، معسكرا داخليا يستمر لغاية التاسع عشر من الشهر الحالي، في إطار البرنامج التحضيري استعدادا للمشاركة في نهائيات كأس التي تقام بالصين خلال الفترة من 12 شباط (فبراير) وحتى 1 آذار (مارس) من العام المقبل.
وخاض المنتخب الجرعة التدريبية الأولى عصر أمس، على ملعب الكرامة بمدينة الحسين للشباب، بقيادة المدير الفني الهولندي بيتر ماينديرسما وجهازه الفني المساعد، بمشاركة معظم اللاعبين الذين كانوا مع المنتخب خلال الفترة الماضية، إضافة إلى عدد من اللاعبين الذين تم استدعاؤهم لتعزيز قدرات وإمكانيات "الشباب" في مشاركته القارية، وضمت قائمة المنتخب الأخيرة كلا من اللاعبين: محمد الطرايرة، نور الدين ياسين، إبراهيم صبرة، صلاح الدين فراش، عبدالله المنيص، عبدالله الشقران، أمين أبو خليفة، عبد الرحمن الخضور، محمود ذيب، محمد أبو السكر، عمر مرار، أنس الخب، عودة الفاخوري، عدنان نوفل، سلامة سلمان، محمد طه، عمر جق، عز الدين أبو السعود، صالح فريج، ينال المحمود، أحمد خليل، يوسف المقابلة وعبيدة جراح.
ويبحث اتحاد الكرة عن تأمين عدد من المباريات الودية مع منتخبات عربية وآسيوية خلال الفترة المقبلة، وقام بمخاطبة العديد من الاتحادات بذلك، كما تتجه النية لإقامة معسكر خارجي بتركيا قبل انطلاق المنافسات. ووضعت قرعة النهائيات المنتخب بالمجموعة الثانية، إلى جانب العراق السعودية، وكوريا الشمالية. ويستهل المنتخب مشاركته بمواجهة السعودية، ثم يلاقي كوريا الشمالية، على أن يختتم دور المجموعات بلقاء العراق، وتعد المجموعة متوازنة مع تقارب مستويات المنتخبات الفنية، حيث يملك المنتخب الوطني فرصة كبيرة بالتأهل للدور الثاني، في ظل الاستقرار الفني وامتلاكه مجموعة من اللاعبين المميزين.
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