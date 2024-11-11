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معرض الكبار.. لوحات ومنحوتات فنية تلامس قضايا إنسانية

11/11/2024 2:39:22 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
أحمد الشوابكة






عمان- تحت عنوان "معرض الكبار"، افتتحت رابطة الفنانين التشكيليين الأردنيين، معرضها الفني الفريد من نوعه، برعاية سفير دولة الكويت لدى الأردن حمد بن راشد المري، وبحضور رئيس الرابطة الفخري الفنان القدير عبد العزيز التميمي.
اجتمع في المعرض نخبة من كبار الفنانين الأردنيين، لإبراز إبداعاتهم التي تعكس عمق القضايا الإنسانية والوطنية.
ويأتي هذا المعرض الذي نظم بالتعاون مع مجموعة "أفن"، كجزء من جهود الرابطة المستمرة لدعم الحركة التشكيلية الأردنية وتسليط الضوء على أعمال الفنانين الرواد الذين كانوا وما يزالون يشكلون أسس المشهد الفني المحلي.
وقد أعقب الافتتاح جلسة حوارية مميزة أدارها الدكتور مازن عصفور، حملت عنوان "واقع الفن الأردني بين العراقة والتجديد"؛ حيث تناولت الجلسة محاور مهمة حول تطور الفن التشكيلي في الأردن، وأثر التراث الأصيل والتأثيرات الحديثة في تشكيل هوية الفن المعاصر، وحضرها نخبة من الفنانين والنقاد والجمهور.
وشارك في المعرض 12 من أعلام الفن التشكيلي الأردني، وهم: حفيظ قسيس، خيري حرز الله، ديانا شمعونكي، صالح أبو شندي، عبد الرحيم واكد، عمر البصول، فادية عابودي، كرام النمري، محمد أبو زريق، محمد خير ديباجة، نصر عبد العزيز، وياسر دويك، وقد أبدع هؤلاء الفنانون في تقديم لوحات ومنحوتات فنية تحاكي قضايا تلامس صميم المشاعر الإنسانية وتعكس واقعا معبرا عن التحديات الوطنية والعالمية، لتروي كل لوحة ومنحوتة قصة إنسانية عميقة، تحمل بين تفاصيلها آلام وآمال الناس وتجسد تطلعاتهم نحو حياة أفضل.
وتحدث سفير دولة الكويت حمد بن راشد المري، في كلمة ألقاها، عن عمق العلاقات الثقافية بين الأردن والكويت وأهمية هذه الفعاليات في تعزيز الروابط الإنسانية عبر الفنون، معربا عن إعجابه بما رآه من إبداعات تنبض بالروح والهوية الأردنية.
فيما قال الفنان عبد العزيز التميمي، رئيس الرابطة الفخري، إن معرض الكبار هو تكريم مستحق لكل من بذل وأبدع في مسيرته الفنية وأسهم في بناء تاريخ الفن التشكيلي الأردني. وأضاف أن هذه الفعاليات ليست مجرد عرض فني، بل هي رسالة تجسد الإصرار على أن تظل الفنون هي لسان الثقافة وأداة الحفاظ على الهوية والتراث، مستلهمة من التجارب العميقة التي عاشها هؤلاء الفنانون.
من جانبه، عبر رئيس رابطة الفنانين التشكيليين الأردنيين، الدكتور إبراهيم الخطيب، عن اعتزازه بهذا المعرض الفني الاستثنائي الذي يجمع كبار المبدعين في الأردن، وقال: "إن معرض الكبار ليس مجرد حدث فني، بل هو احتفاء برواد الفن الأردني ونتاج إبداعهم الراسخ في وجدان الوطن. إن إسهامات هؤلاء الفنانين تعد إرثا قيما وأيقونات تلهم الأجيال المقبلة؛ فقد حملت أعمالهم هموم الناس، وخلدت قصصهم وحكاياتهم على الساحة الفنية محليا وعالميا".
وأضاف الخطيب "أن إقامة هذا المعرض تعكس حرص الرابطة على تمكين مسيرة الفن التشكيلي وتكريم مبدعيه، وتأتي تأكيدا لدورنا في تعزيز التواصل بين الفنانين والجمهور عبر فعاليات تعمق قيمة الفن في المجتمع. ونأمل أن يسهم هذا الحدث في تهيئة مساحات جديدة للحوار الفني وتطوير الحركة التشكيلية الأردنية، تماشيا مع تطلعات الفنانين وآمالهم".

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