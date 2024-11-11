معرض الكبار.. لوحات ومنحوتات فنية تلامس قضايا إنسانية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أحمد الشوابكة
عمان- تحت عنوان "معرض الكبار"، افتتحت رابطة الفنانين التشكيليين الأردنيين، معرضها الفني الفريد من نوعه، برعاية سفير دولة الكويت لدى الأردن حمد بن راشد المري، وبحضور رئيس الرابطة الفخري الفنان
القدير عبد العزيز التميمي.
اجتمع في المعرض نخبة من كبار الفنانين الأردنيين، لإبراز إبداعاتهم التي تعكس عمق القضايا الإنسانية والوطنية.
ويأتي هذا المعرض الذي نظم بالتعاون مع مجموعة "أفن"، كجزء من جهود الرابطة المستمرة لدعم الحركة التشكيلية الأردنية وتسليط الضوء على أعمال الفنانين الرواد الذين كانوا وما يزالون يشكلون أسس المشهد الفني المحلي.
وقد أعقب الافتتاح جلسة حوارية مميزة أدارها الدكتور مازن عصفور، حملت عنوان "واقع الفن الأردني بين العراقة والتجديد"؛ حيث تناولت الجلسة محاور مهمة حول تطور الفن التشكيلي في الأردن، وأثر التراث الأصيل والتأثيرات الحديثة في تشكيل هوية الفن المعاصر، وحضرها نخبة من الفنانين والنقاد والجمهور.
وشارك في المعرض 12 من أعلام الفن التشكيلي الأردني، وهم: حفيظ قسيس، خيري حرز الله، ديانا شمعونكي، صالح أبو شندي، عبد الرحيم واكد، عمر البصول، فادية عابودي، كرام النمري، محمد أبو زريق، محمد خير ديباجة، نصر عبد العزيز، وياسر دويك، وقد أبدع هؤلاء الفنانون في تقديم لوحات ومنحوتات فنية تحاكي قضايا تلامس صميم المشاعر الإنسانية وتعكس واقعا معبرا عن التحديات الوطنية والعالمية، لتروي كل لوحة ومنحوتة قصة إنسانية عميقة، تحمل بين تفاصيلها آلام وآمال الناس وتجسد تطلعاتهم نحو حياة أفضل.
وتحدث سفير دولة الكويت حمد بن راشد المري، في كلمة ألقاها، عن عمق العلاقات الثقافية بين الأردن والكويت وأهمية هذه الفعاليات في تعزيز الروابط الإنسانية عبر الفنون، معربا عن إعجابه بما رآه من إبداعات تنبض بالروح والهوية الأردنية.
فيما قال الفنان عبد العزيز التميمي، رئيس الرابطة الفخري، إن معرض الكبار هو تكريم مستحق لكل من بذل وأبدع في مسيرته الفنية وأسهم في بناء تاريخ الفن التشكيلي الأردني. وأضاف أن هذه الفعاليات ليست مجرد عرض فني، بل هي رسالة تجسد الإصرار على أن تظل الفنون هي لسان الثقافة وأداة الحفاظ على الهوية والتراث، مستلهمة من التجارب العميقة التي عاشها هؤلاء الفنانون.
من جانبه، عبر رئيس رابطة الفنانين التشكيليين الأردنيين، الدكتور إبراهيم الخطيب، عن اعتزازه بهذا المعرض الفني الاستثنائي الذي يجمع كبار المبدعين في الأردن، وقال: "إن معرض الكبار ليس مجرد حدث فني، بل هو احتفاء برواد الفن الأردني ونتاج إبداعهم الراسخ في وجدان الوطن. إن إسهامات هؤلاء الفنانين تعد إرثا قيما وأيقونات تلهم الأجيال المقبلة؛ فقد حملت أعمالهم هموم الناس، وخلدت قصصهم وحكاياتهم على الساحة الفنية محليا وعالميا".
وأضاف الخطيب "أن إقامة هذا المعرض تعكس حرص الرابطة على تمكين مسيرة الفن التشكيلي وتكريم مبدعيه، وتأتي تأكيدا لدورنا في تعزيز التواصل بين الفنانين والجمهور عبر فعاليات تعمق قيمة الفن في المجتمع. ونأمل أن يسهم هذا الحدث في تهيئة مساحات جديدة للحوار الفني وتطوير الحركة التشكيلية الأردنية، تماشيا مع تطلعات الفنانين وآمالهم".
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