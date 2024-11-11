ارتفاع عدد الشهداء إلى 3243 منذ بدء الحرب على لبنان

ارتفاع عدد الشهداء إلى 3243 منذ بدء الحرب على لبنان
التاريخ
11/11/2024 2:38:06 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
ارتفعت الحصيلة الإجمالية لعدد الشهداء والجرحى منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على لبنان إلى 2343 شهيدا والجرحى إلى 14134، بحسب وزارة الصحة اللبنانية.
وذكر الصحة اللبنانية في تقريرها، الاثنين، أنه استشهد 54 شخصا وأصيب 56 آخرون الأحد.-(وكالات)
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