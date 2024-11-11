ارتفاع عدد الشهداء إلى 3243 منذ بدء الحرب على لبنان

ارتفعت الحصيلة الإجمالية لعدد الشهداء والجرحى منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على لبنان إلى 2343 شهيدا والجرحى إلى 14134، بحسب وزارة الصحة اللبنانية.



وذكر الصحة اللبنانية في تقريرها، الاثنين، أنه استشهد 54 شخصا وأصيب 56 آخرون الأحد.-(وكالات)