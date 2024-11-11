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ليس هناك متسع للكلام

11/11/2024 2:37:33 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)








على مدار أكثر من عام، هو عمر العدوان الإسرائيلي على غزة، والذي تطور نحو اعتداءات متواصلة في مدن الضفة الغربية جميعها، ثم إلى شن عدوان مفتوح على لبنان، ظل الأردن ممسكا بخريطة طريق حقيقية تقود إلى الخروج من دوامة العنف والتصعيد، وذلك بالعودة إلى جذور الصراع، والمتمثل بوجود الاحتلال بوجهه القبيح، ومصادرة حقوق الشعب الفلسطيني في الحياة الحرة الكريمة، وبآماله في دولة مستقلة على خطوط الرابع من حزيران، وقابلة للحياة.
الرؤية الأردنية لم تكن وليدة المواجهة الأخيرة التي أعقبت أحداث السابع من أكتوبر للعام الماضي، بل هي حصيلة الخبرة التي كونها خلال عقود طويلة من الصراع، ظل فيها منحازا لمصلحة المنطقة وأمن وسلام شعوبها، وهو ما لا يمكن تحقيقه بوجود بؤرة دائمة للتوتر وإطلاق النزاعات، والمتمثلة بوجود الاحتلال الإسرائيلي في المناطق الفلسطينية.
ما بعد المواجهة الأخيرة، تعامل الخطاب الأردني مع الأولويات، والتي رأى أنها تتمحور حول إنهاء العدوان الإسرائيلي فورا على قطاع غزة، وضمان إيصال المساعدات الإغاثية لسكان القطاع الذين يعانون اليوم واحدة من أقسى الأوضاع الكارثية الإنسانية بصعوبة الحصول على الغذاء والماء والدواء والرعاية الصحية، بعد أن شن الاحتلال الإسرائيلي عدوانا غير مسبوق في التاريخ الحديث، وارتكب جرائم حرب وتطهيرا عرقيا، أعقبها بحصار على كامل القطاع. كما حذر بشدة من أن التصعيد يمكن أن يجر المنطقة بكاملها إلى حرب شاملة تطال الجميع.
في خطابه أمس، أمام القمة العربية والإسلامية غير العادية في الرياض، أعاد جلالة الملك التذكير بخريطة الطريق الأردنية التي تستدعي وقفا فوريا للعدوان، والتعامل السريع مع الوضع الإنساني في القطاع من خلال إطلاق جسر إنساني لإيصال المساعدات يكسر الحصار وينهي الكارثة الإنسانية.
التصعيد في الضفة الغربية والاعتداءات على الأماكن المقدسة، وما يقوم به المستوطنون المتطرفون، هي أعمال لا تخدم التهدئة، وتجر إلى صراع طويل الأمد، لذلك نبه الملك إلى ضرورة مواجهة هذا التصعيد، والذي يضعف فرص السلام، كما أنه يبعد من آمال إنشاء الدولة الفلسطينية المستقلة، طالما استمر الاستيطان غير الشرعي يقضم الأراضي.
العدوان على لبنان، ما كان ليكون لولا فشل المجتمع الدولي في التصدي للتجاوزات الإسرائيلية، والتي منحت ضوءا أخضر للاستمرار في الممارسات العدوانية والسياسات التوسعية، خصوصا بوجود حكومة يمينية متطرفة لا ترى أي خطوط حمراء في أي قرار تتخذه. ومن هنا، طالب الملك بضرورة دعم سيادة لبنان وأمنه، ووقف الحرب عليه، وتوفير كل ما يحتاجه الشعب اللبناني من مساعدات.
إن ما تعاني منه منطقتنا اليوم، هو نتاج طبيعي لتراخي العالم وعدم عدالته في النظر إلى المظلومية التاريخية للشعب الفلسطيني، والذي فقد أرضه، وتم تهجيره إلى قارات العالم جميعها، من دون أن يمثل مثل هذا الأمر دافعا للمجتمع الدولي من أجل العمل على إنصافه وتحقيق حلمه بدولة تلم أبنائه.
اليوم، يضع الملك جميع ملفات المنطقة على الطاولة، مذكرا أن أساس عدم الاستقرار هو عدم قدرة المجتمع الدولي على حل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، ويدعو بشدة إلى إيجاد أفق سياسي حقيقي لهذا الموضوع، فهو السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار والأمن في المنطقة.
حتى اليوم، ورغم قتامة المشهد الإقليمي، لم يفقد الأردن إيمانه بقدرة المجتمع الدولي على تصويب الأوضاع، لذلك يدعو جلالة الملك إلى انتهاج جميع سبل الضغط على إسرائيل لوقف عدوانها المتشعب. وأيضا، فإن جلالته يخاطب اجتماع الدول العربية والإسلامية في الرياض، عالما بالقوة الحقيقية لهذه المنظمة، ويعرف بأن في مقدورها استخدام أوراق ضغط كثيرة لوقف العدوان وإدخال المساعدات إلى مستحقيها.
اليوم، لم يعد هناك متسع للكلام من أجل الكلام والمواقف الرمادية، كما يؤكد الملك، فالمنطقة تحتاج إلى مواقف جادة وواضحة، قبل أن ينزلق الجميع إلى صراع لن ينجو منه أحد.

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