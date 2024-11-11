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الغور الشمالي.. سيدات يفتحن أبواب دخل في موسم الحمضيات لإعالة أسرهن

11/11/2024 2:35:33 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
علا عبد اللطيف






الغور الشمالي- تشهد مزارع الحمضيات في لواء الغور الشمالي، إقبال العديد من النساء للعمل في موسم الحمضيات، يبدأ العمل في عمليات القطف والتعبئة والتغليف، وصناعة العصائر والمربيات، بهدف تأمين مصدر دخل يسد احتياجات ومتطلبات أسرهن.
وخلال الفترة الحالية، ينشط "تضمين" مزارع الحمضيات في اللواء، إذ يلجأ بعض المزارعين إلى هذا العمل بهدف الحصول على المال لسداد الديون.
وتؤكد الأربعينية عالية الواكد، أنها في مثل هذا الوقت من كل عام، تبحث عن فرصة عمل بمزارع الحمضيات، مشيرة إلى أن موسم الحمضيات يشكل أهمية كبيرة لدى العديد من النساء لارتفاع الأجور، ولأن العمل فيه يناسب المرأة، خصوصا عملية الترتيب والتغليف والتحميل.
وقالت الواكد، إنها في بعض الأحيان تعمل فترتين صباحية ومسائية، ولكل فترة أجرة مختلفة عن الأخرى، مما يسهم في رفع قدرة المرأة على تلبية احتياجات منزلها وأفراد أسرتها من أقساط جامعية ومدرسية، ناهيك عن المتطلبات الأخرى المتراكمة على العائلات الفقيرة في اللواء. ولا يختلف الحال كثيرا بالنسبة للثلاثينية أم علي القويسم، التي ترى أن موسم الحمضيات يشكل ركيزة كبيرة لدى العديد من النساء في لواء الغور الشمالي، خصوصا غير الحاصلات على أي من الشهادات العلمية، واللواتي تقتصر قدرتهن على العمل في المجال الزراعي، والاستفادة من المردود المالي لتغطية متطلبات أخرى تراكمت عليهن جراء الظروف الاقتصادية الصعبة.
وتشير القويسم إلى أنهن، بالإضافة إلى الأجرة، يحصلن أيضا على كميات من ثمار المزارع، ويقمن باستغلالها في صناعة المربيات الطبيعية، والاستفادة من القشور في عمل العطور، والعصير الطبيعي، وبيعه للجمعيات الخيرية والتعاونية التي تقوم بدورها بتسويق تلك المنتوجات.
وبحسب المواطنة صابرين، فإنها لم تكن تتوقع بأن حصولها وجارتها على قرض مالي مشترك من إحدى المؤسسات الإقراضية سيصبح سببا لملاحقتها قضائيا، وذلك بعد عجزها عن سداد القرض جراء الظروف الجوية التي ضربت الموسم الزراعي، من ارتفاع لدرجات الحرارة لمستويات قياسية في الصيف، وموجات صقيع في فصل الشتاء.
وأكدت صابرين، أنها تنتظر على أحر من الجمر بدء موسم قطاف ثمار الحمضيات الحالي لتكون فرصة لتوفير المال الذي تستطيع من خلاله سداد ديونها، وتأمين متطلبات الحياة الأساسية لها، مشيرة إلى أنها في كل يوم تبحث عن فرصة عمل بقطف الثمار لتتمكن من مواجهة الفقر والحرمان، خصوصا أن لواء الغور الشمالي يعد من المناطق الأشد فقرا، ويشكل نسبة بطالة عالية بين صفوف الشباب والنساء.
كما أكدت أن موسم الحمضيات بالنسبة لها وللكثير من الأسر في اللواء يعد "المنقذ"، فمن خلاله تتمكن العديد من الأسر من تسديد ذمم مالية عليها، بالإضافة إلى أن هناك العديد من المزارعين الصغار الذين تعمل نساؤهم على مساعدتهم لتوفير مستلزمات المعيشة الأساسية.
من جانبه، يؤكد صاحب إحدى مزارع الحمضيات، عبدالله الزينات، أن الصقيع أثناء فصل الشتاء وارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف العام الماضي، أمور أثرت سلبا على إنتاج مزرعته، ما أجبره على الاستغناء عن العديد من العمال، خوفا من تواصل الخسائر المالية التي لحقت به وبالعديد من المزارعين، لافتا إلى أن الكثير من النساء في اللواء يعملن في قطف ثمار الحمضيات، رغم غياب الكثير من حقوقهن العمالية.
وتبلغ مساحة الأراضي الزراعية بمناطق وادي الأردن حوالي 330 ألف دونم، تستفيد منها 11 ألف أسرة تعتمد في دخلها على العمل في هذا القطاع، فيما يقبع أكثر من ثلثي سكان الوادي تحت خط الفقر، مع ارتفاع ملحوظ في نسبة البطالة، خاصة بين الشباب.

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