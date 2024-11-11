رؤية التنوع والتداول بأمان - Wikiexpo Dubai 2024 جاهز للافتتاح بشكل رائع

MENAFN - AETOSWire) مع التطور المزدهر لصناعة الفوركس العالمية، سينطلق WikiEXPO Dubai 202 ، الذي تستضيفه WikiGlobal ويشارك في تنظيمه WikiF ، رسميًا في 27 نوفمبر، تحت عنوان "رؤية التنوع والتداول بأمان". سيجمع هذا الحدث النخبة العالمية لاستكشاف مستقبل المال.

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سيغطي المعرض قطاعات شهيرة بما في ذلك الفوركس والأصول الرقمية والتداول عبر الإنترنت والتكنولوجيا المالية. بالإضافة إلى ذلك، ستقدم WikiGloba العديد من الأحداث التي تركز على أمان وسط الاتجاهات المتنوعة في تطوير الاستثمار. سيجتمع المؤثرون المشهورون ونخب الصناعة من ساحة الاستثمار العالمية في مجتمع أعمال WikiFX لمشاركة رؤاهم وخبراتهم المهنية، مما يساعد المستثمرين على فهم ديناميكيات السوق وفرص الاستثمار بشكل أفضل.

منذ إطلاقه، اجتذب مجتمع أعمال WikiF اهتمامًا واسع النطاق من المطلعين على الصناعة. مع اقتراب موعد معرض ويكي إكسبو دبي، ستستضيف المنصة مجموعة متنوعة من الأحداث عبر الإنترنت وخارجها، مما يوفر المزيد من الفرص التجارية والمجالات للمشاركين. يتم تشجيع الشركات على التعاون مع ويكي إكسبو لمشاركة الموارد وتوسيع شبكات الأعمال وإنشاء نظام بيئي صناعي أكثر انفتاحًا، وبناء بيئة سوق مالية أكثر صحة وجدارة بالثقة بشكل جماعي.

من المتوقع أن يجذب المعرض أكثر من 6000 مشارك، بما في ذلك ما يقرب من 100 شخصية بارزة وقادة في الصناعة. يأتون من قطاعات ساخنة مثل الفوركس والأصول الرقمية والتداول عبر الإنترنت والتكنولوجيا المالية، حيث يجلبون معلومات متطورة ورؤى عميقة.

قائمة ضيوف قوية (قائمة جزئية)

- برادن بيري: شريك - كينيهيرتز بيري / محكم - NFA وFINRA

- دكتور محمد داماك: رئيس قطاع المؤسسات المالية ورئيس التمويل الإسلامي العالمي

- حسناء طالب: الشريك الإداري في Mintiply Capital

- جوستافو أنطونيو مونتيرو: مؤسس ورئيس مجلس إدارة Carter Capital

- نوشاد خادون: مدرب رئيسي - (FSI) موريشيوس

- حافظ عجمي: رئيس الامتثال للجرائم المالية / الامتثال للأصول الافتراضية - PwC Middle East

- إشها فرحة قريشي: الرئيس التنفيذي - IFQ Technologies

ويكي إكسبو: المعرض الرائد في العالم

يهدف ويكي إكسبو إلى إنشاء معرض رائد في العالم، مع التركيز على تكامل موارد الصناعة المختلفة والدعوة إلى المنافسة الصحية والتنمية المنظمة داخل القطاع. إنه بمثابة حدث صناعي كبير يجمع بين المعلومات الموثوقة ورؤى الصناعة والتواصل وفرص العمل.

دعونا نتطلع إلى وصول WikiEXPO دبي واستكشاف مستقبل التجارة المتنوعة والآمنة معًا!

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