رؤية التنوع والتداول بأمان - Wikiexpo Dubai 2024 جاهز للافتتاح بشكل رائع

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- AETOSWire) مع التطور المزدهر لصناعة الفوركس العالمية، سينطلق WikiEXPO Dubai 202 ، الذي تستضيفه WikiGlobal ويشارك في تنظيمه WikiF ، رسميًا في 27 نوفمبر، تحت عنوان "رؤية التنوع والتداول بأمان". سيجمع هذا الحدث النخبة العالمية لاستكشاف مستقبل المال.
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سيغطي المعرض قطاعات شهيرة بما في ذلك الفوركس والأصول الرقمية والتداول عبر الإنترنت والتكنولوجيا المالية. بالإضافة إلى ذلك، ستقدم WikiGloba العديد من الأحداث التي تركز على أمان التداول وسط الاتجاهات المتنوعة في تطوير الاستثمار. سيجتمع المؤثرون المشهورون ونخب الصناعة من ساحة الاستثمار العالمية في مجتمع أعمال WikiFX لمشاركة رؤاهم وخبراتهم المهنية، مما يساعد المستثمرين على فهم ديناميكيات السوق وفرص الاستثمار بشكل أفضل.
منذ إطلاقه، اجتذب مجتمع أعمال WikiF اهتمامًا واسع النطاق من المطلعين على الصناعة. مع اقتراب موعد معرض ويكي إكسبو دبي، ستستضيف المنصة مجموعة متنوعة من الأحداث عبر الإنترنت وخارجها، مما يوفر المزيد من الفرص التجارية والمجالات للمشاركين. يتم تشجيع الشركات على التعاون مع ويكي إكسبو لمشاركة الموارد وتوسيع شبكات الأعمال وإنشاء نظام بيئي صناعي أكثر انفتاحًا، وبناء بيئة سوق مالية أكثر صحة وجدارة بالثقة بشكل جماعي.
من المتوقع أن يجذب المعرض أكثر من 6000 مشارك، بما في ذلك ما يقرب من 100 شخصية بارزة وقادة في الصناعة. يأتون من قطاعات ساخنة مثل الفوركس والأصول الرقمية والتداول عبر الإنترنت والتكنولوجيا المالية، حيث يجلبون معلومات متطورة ورؤى عميقة.
قائمة ضيوف قوية (قائمة جزئية)
- برادن بيري: شريك - كينيهيرتز بيري / محكم - NFA وFINRA
- دكتور محمد داماك: رئيس قطاع المؤسسات المالية ورئيس التمويل الإسلامي العالمي
- حسناء طالب: الشريك الإداري في Mintiply Capital
- جوستافو أنطونيو مونتيرو: مؤسس ورئيس مجلس إدارة Carter Capital
- نوشاد خادون: مدرب رئيسي - (FSI) موريشيوس
- حافظ عجمي: رئيس الامتثال للجرائم المالية / الامتثال للأصول الافتراضية - PwC Middle East
- إشها فرحة قريشي: الرئيس التنفيذي - IFQ Technologies
ويكي إكسبو: المعرض الرائد في العالم
يهدف ويكي إكسبو إلى إنشاء معرض رائد في العالم، مع التركيز على تكامل موارد الصناعة المختلفة والدعوة إلى المنافسة الصحية والتنمية المنظمة داخل القطاع. إنه بمثابة حدث صناعي كبير يجمع بين المعلومات الموثوقة ورؤى الصناعة والتواصل وفرص العمل.
دعونا نتطلع إلى وصول WikiEXPO دبي واستكشاف مستقبل التجارة المتنوعة والآمنة معًا!
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