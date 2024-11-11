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مشروع لنثر البذور الرعوية

11/11/2024 2:30:54 PM
(MENAFN- Al Watan) نفذ المركز الوطني للغطاء النباتي ومكافحة التصحر بالحدود الشمالية مشروع ((نثر بذور النباتات الرعوية))، وذلك في مواقع تنمية المراعي بمنطقة الحدود الشمالية، ومسيج معيلة ((3)) جنوب شرق مدينة عرعر.
ويهدف المشروع، الذي سيستمر ثلاثة أيام، إلى إعادة إحياء الغطاء النباتي في المملكة، وتوعية الأفراد بأهمية التشجير، وتوفير مساحات خضراء تسهم في مكافحة التصحر وانجراف التربة، للحفاظ على بيئة نقيةً وصحية، وتأهيل الأراضي المتصحرة، وزيادة الغطاء النباتي بالمنطقة، بالإضافة إلى تحسين المراعي وتغذيتها بالبذور، وذلك حسب البيئة المناسبة لها.
وأوضح ممثل المركز الوطني للغطاء النباتي ومكافحة التصحر بالمنطقة، مروعي الخرمي، أنه تم نثر 3 أطنان من البذور الرعوية على مساحة بلغت 3 آلاف هكتار. وشملت البذور التي نُثرت 12 نوعًا من النباتات الرعوية الأصيلة.

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