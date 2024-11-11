النفط يعمق خسائره مع تجدد المخاوف بشأن الطلب - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) عمقت أسعار النفط خسائرها خلال تعاملات الإثنين، مع تجدد المخاوف بشأن الطلب في ثاني أكبر اقتصاد
في العالم، وبضغط من ارتفاع قيمة الدولار مقابل العملات الرئيسية.
وتراجعت أسعار العقود الآجلة لخام“برنت” القياسي تسليم يناير بنسبة 2.25% أو 1.67 دولار إلى 72.20 دولار للبرميل بعدما هبطت إلى 72.03 دولار في وقت سابق من الجلسة.
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وانخفضت أسعار العقود الآجلة لخام“نايمكس” الأمريكي تسليم ديسمبر بنسبة 2.50% أو 1.76 دولار إلى 68.62 دولار للبرميل، بعدما لامست 68.45 دولار في وقت سابق.
وارتفع مؤشر الدولار – الذي يقيس قيمته مقابل سلة من العملات الرئيسية – بنسبة 0.50% إلى 105.53 نقطة، وهو ما شكل ضغطًا على أسعار السلع المقومة بالعملة الأمريكية.
وأظهرت بيانات اليوم، تباطؤ وتيرة الائتمان الكلي الجديد في الصين -القروض الممنوحة- إلى 1.4 تريليون يوان (195 مليار دولار) خلال أكتوبر من 1.8 تريليون يوان في الشهر المناظر من العام الماضي.
ويأتي ذلك بعدما تباطأ التضخم السنوي في أسعار المستهلكين بالصين إلى 0.3% في أكتوبر من 0.4% في سبتمبر، ما يعكس استمرار مخاطر انكماش الأسعار بسبب ضعف الطلب.
ويوم الجمعة، أقرت لجنة بالبرلمان الصيني حزمة من الدعم المالي بقيمة 1.4 تريليون دولار، وخصصتها لرفع سقف استدانة الحكومات المحلية، وهي حزمة حظيت بردود فعل سلبية من الأسواق، حيث يشعر المستثمرون أنها غير كافية لتحفيز الاقتصاد.
في نفس الوقت، تراجعت مخاطر اضطراب إمدادات الطاقة الأمريكية مع ضعف حدة الإعصار“رافائيل”، والذي عطل نحو 25% من طاقة إنتاج النفط و16% من قدرات إنتاج الغاز في خليج المكسيك حتى أمس الأحد.
المصدر:
MENAFN11112024000202011048ID1108873375
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