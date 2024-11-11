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النفط يعمق خسائره مع تجدد المخاوف بشأن الطلب - جريدة البورصة

11/11/2024 2:30:36 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) عمقت أسعار النفط خسائرها خلال تعاملات الإثنين، مع تجدد المخاوف بشأن الطلب في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وبضغط من ارتفاع قيمة الدولار مقابل العملات الرئيسية.

وتراجعت أسعار العقود الآجلة لخام“برنت” القياسي تسليم يناير بنسبة 2.25% أو 1.67 دولار إلى 72.20 دولار للبرميل بعدما هبطت إلى 72.03 دولار في وقت سابق من الجلسة.

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وانخفضت أسعار العقود الآجلة لخام“نايمكس” الأمريكي تسليم ديسمبر بنسبة 2.50% أو 1.76 دولار إلى 68.62 دولار للبرميل، بعدما لامست 68.45 دولار في وقت سابق.

وارتفع مؤشر الدولار – الذي يقيس قيمته مقابل سلة من العملات الرئيسية – بنسبة 0.50% إلى 105.53 نقطة، وهو ما شكل ضغطًا على أسعار السلع المقومة بالعملة الأمريكية.

وأظهرت بيانات اليوم، تباطؤ وتيرة الائتمان الكلي الجديد في الصين -القروض الممنوحة- إلى 1.4 تريليون يوان (195 مليار دولار) خلال أكتوبر من 1.8 تريليون يوان في الشهر المناظر من العام الماضي.

ويأتي ذلك بعدما تباطأ التضخم السنوي في أسعار المستهلكين بالصين إلى 0.3% في أكتوبر من 0.4% في سبتمبر، ما يعكس استمرار مخاطر انكماش الأسعار بسبب ضعف الطلب.

ويوم الجمعة، أقرت لجنة بالبرلمان الصيني حزمة من الدعم المالي بقيمة 1.4 تريليون دولار، وخصصتها لرفع سقف استدانة الحكومات المحلية، وهي حزمة حظيت بردود فعل سلبية من الأسواق، حيث يشعر المستثمرون أنها غير كافية لتحفيز الاقتصاد.

في نفس الوقت، تراجعت مخاطر اضطراب إمدادات الطاقة الأمريكية مع ضعف حدة الإعصار“رافائيل”، والذي عطل نحو 25% من طاقة إنتاج النفط و16% من قدرات إنتاج الغاز في خليج المكسيك حتى أمس الأحد.

المصدر:

MENAFN11112024000202011048ID1108873375

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