Tuesday, 12 November 2024 09:50 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


اليابان تعتزم استثمار 65 مليار دولار لدعم صناعة الرقائق - جريدة البورصة

11/11/2024 2:30:33 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) كشف رئيس الوزراء الياباني“شيجيرو إيشيبا” عن خطة بقيمة 10 تريليونات ين (65 مليار دولار) لدعم صناعة الرقائق في البلاد بحلول 2030، مع تطلع طوكيو للسيطرة على سلاسل توريد الصناعة في ظل تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وبحسب مسودة اطلعت عليها وكالة“رويترز”، الإثنين، تعتزم الحكومة اليابانية تقديم الخطة، والتي تشمل مشاريع قوانين لدعم الإنتاج الضخم للرقائق من الجيل الحديث، إلى اجتماع البرلمان القادم.

موضوعات متعلقة الاقتصاد الروسى يدخل فى مواجهة مع التضخم المتصاعد ارتفاع إغلاق الشركات فى المملكة المتحدة ارتفاع الأسهم الأوروبية بأكثر من 1% عند ختام أولى جلسات الأسبوع

ولا تعتزم الحكومة اليابانية إصدار سندات تغطي العجز لتمويل الخطة الداعمة للصناعة، في حين لم تكشف عن بدائل أخرى حول خطة التمويل.

ويستهدف الدعم المقترح تحديدًا شركة“رابيدوس – Rapidus”، والتي تتولى قيادة الشركات اليابانية في الصناعة، وتستهدف الإنتاج الضخم للرقائق المتطورة في مصنعها القائم بجزيرة هوكايدو الشمالية بداية من عام 2027.

ويعتبر الدعم جزءًا من حزمة اقتصادية شاملة ينوي مجلس الوزراء الموافقة عليها في الثاني والعشرين من نوفمبر، وتدعوا إلى استثمار إجمالي 50 تريليون ين من القطاعين العام والخاص في صناعة الرقائق على مدى السنوات العشر المقبلة.

المصدر:

MENAFN11112024000202011048ID1108873371

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث