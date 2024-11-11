اليابان تعتزم استثمار 65 مليار دولار لدعم صناعة الرقائق - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) كشف رئيس الوزراء الياباني“شيجيرو إيشيبا” عن خطة بقيمة 10 تريليونات ين (65 مليار دولار) لدعم صناعة الرقائق في البلاد بحلول 2030، مع تطلع طوكيو للسيطرة على سلاسل توريد الصناعة في ظل تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وبحسب مسودة اطلعت عليها وكالة“رويترز”، الإثنين، تعتزم الحكومة اليابانية تقديم الخطة، والتي تشمل قوانين لدعم الإنتاج الضخم للرقائق من الجيل الحديث، إلى اجتماع القادم.

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ولا تعتزم الحكومة اليابانية إصدار سندات تغطي العجز لتمويل الخطة الداعمة للصناعة، في حين لم تكشف عن بدائل أخرى حول خطة التمويل.

ويستهدف الدعم المقترح تحديدًا شركة“رابيدوس – Rapidus”، والتي تتولى قيادة الشركات اليابانية في الصناعة، وتستهدف الإنتاج الضخم للرقائق المتطورة في مصنعها القائم بجزيرة هوكايدو الشمالية بداية من عام 2027.

ويعتبر الدعم جزءًا من حزمة اقتصادية شاملة ينوي مجلس الوزراء الموافقة عليها في الثاني والعشرين من نوفمبر، وتدعوا إلى استثمار إجمالي 50 تريليون ين من القطاعين العام والخاص في صناعة الرقائق على مدى السنوات العشر المقبلة.

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