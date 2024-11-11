اليابان تعتزم استثمار 65 مليار دولار لدعم صناعة الرقائق - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) كشف رئيس الوزراء الياباني“شيجيرو إيشيبا” عن خطة بقيمة 10 تريليونات ين (65 مليار دولار) لدعم صناعة الرقائق في البلاد بحلول 2030، مع تطلع طوكيو للسيطرة على سلاسل توريد الصناعة في ظل تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
وبحسب مسودة اطلعت عليها وكالة“رويترز”، الإثنين، تعتزم الحكومة اليابانية تقديم الخطة، والتي تشمل مشاريع قوانين لدعم الإنتاج الضخم للرقائق من الجيل الحديث، إلى اجتماع البرلمان القادم.
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ولا تعتزم الحكومة اليابانية إصدار سندات تغطي العجز لتمويل الخطة الداعمة للصناعة، في حين لم تكشف عن بدائل أخرى حول خطة التمويل.
ويستهدف الدعم المقترح تحديدًا شركة“رابيدوس – Rapidus”، والتي تتولى قيادة الشركات اليابانية في الصناعة، وتستهدف الإنتاج الضخم للرقائق المتطورة في مصنعها القائم بجزيرة هوكايدو الشمالية بداية من عام 2027.
ويعتبر الدعم جزءًا من حزمة اقتصادية شاملة ينوي مجلس الوزراء الموافقة عليها في الثاني والعشرين من نوفمبر، وتدعوا إلى استثمار إجمالي 50 تريليون ين من القطاعين العام والخاص في صناعة الرقائق على مدى السنوات العشر المقبلة.
المصدر:
MENAFN11112024000202011048ID1108873371
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