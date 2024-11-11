فريق المحامين الدولي يشتبك في معركة دولية جديدة ضد الإحتلال لمحاصرة يسرائيل كاتس وزير الحرب الإسرائيلي

MENAFN - Palestine News ) بيت لحم /PNN / أقدم فريق المحامين الدولي المناب عن الشعب الفلسطيني لدى مكتب المدعي الدولي والمحكمة الجنائية الدولية برئاسة الكويتي الدكتور فيصل خزعل وعضوية التونسيين أكرم الزريبي وشوقي الطبيب والفلسطيني سهيل عاشور نقيب المحامين الفلسطينيين السابق اليوم ١١ تشرين الثاني / نوفمبر ٢٠٢٤ بالإشتباك في معركة دولية جديدة ضد الإحتلال لمحاصرة يسرائيل كاتس الحرب الإسرائيلي أمام مكتب المدعي الدولي ، حيث أفاد مسؤول مقرب من دائرة مكتب المدعي الدولي في المحكمة الجنائية الدولية - فضل عدم ذكر اسمه - أن الفريق قام بإدراج إسم يسرائيل كاتس وزير الحرب الإسرائيلي ضمن قائمة المتهمين ليحمل الرقم ٢٠ في القائمة مطالبين مكتب المدعي الدولي تعديل طلبه كإجراء موجز في مسألة إصدار مذكرة توقيف بحق المتهم رقم ٤ ، يؤاف غالانت (أو إضافة طلب جديد) ليشمل مذكرة توقيف المتهم رقم ٢٠ ، يسرائيل كاتس ، بالإضافة إلى المتهمين ٢ و ٤ ، وذلك لأسباب قاموا بشرحها بشكل مفصل في الملحق رقم ١٤ الذي أودعوه (مع حافظة مستندات تحتوي على ٨ أدلة) ، بالإضافة إلى تأكيدهم على طلباتهم الرئيسية المدرجة بالدعوى المقدمة في ٦ كانون الأول / ديسمبر ٢٠٢٣ والملاحق التي تلته.

وقال رئيس فريق المحامين الدولي الدكتور فيصل خزعل:“منذ تاريخ إستلام يسرائيل كاتس وزير الحرب في حكومة الإحتلال ، المتهم رقم ٢٠ منصبه ، تمت عمليات إبادة للمدنيين العزل من أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة بمختلف أشكال القتل المتعمد مع سبق الإصرار والترصد ، وذلك في عمليات إزهاق للأرواح البريئة من تاريخ ٥ نوفمبر ٢٠٢٤ وحتى تاريخ إيداع هذا الملحق رقم ١٤ بتاريخ ١١ نوفمبر ٢٠٢٤ ، حيث أن الجرائم التي قام بها يوآف غالانت وزير الحرب الأسبق في حكومة الإحتلال ، المتهم رقم ٤ منذ أكتوبر ٢٠٢٣ وحتى تاريخ إقالته في ٥ نوفمبر ٢٠٢٤ هي نفس الجرائم التي تشابه من حيث حجم الجرم وبشاعته وطريقة إرتكابه وجميع أبعاده للجرائم التي قام بها المتهم رقم ٢٠ من تاريخ توليه منصبه في ٥ نوفمبر ٢٠٢٤ وحتى تاريخه.”

يقوم فريق المحامين الدولي المناب عن الشعب الفلسطيني لدى مكتب المدعي الدولي والمحكمة الجنائية الدولية بتفويض من نقابة المحامين الفلسطينيين منذ تشرين الاول ٢٠٢٣ الماضي بأعمال جليلة لصالح القضية الفلسطينية بشكل عام وبالأخص عن الحرب على قطاع غزة للحفاظ على حقوق الشهداء وجميع أهالي القطاع المنكوب تحت وطأة القصف والقتل والتجويع والتهجير القسري المستمر ، كما دخلوا في العديد من المواجهات مع الإحتلال ودول أخرى تقوم بدعمه على مدى عام كامل قام الفريق بها بدحض جميع الطعون المقدمة من حكومة الاحتلال والدفاع المقدم من الدول الداعمة له التي تم تقديمها سابقا للمحكمة، وفي المقابل قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بالاعتداء على فريق المحامين الدولي واعتقال عدد من أفراد أسرهم بقصد ثنيهم عن تأدية مهامهم في محاولات لإجبارهم على سحب الشكوى من المحكمة الجنائية الدولية.

واختتم الدكتور فيصل خزعل تصريحه قائلا: "إن الجرائم التي إرتكبها يوآف غالانت وقام المدعي الدولي ومعاونيه الموقرين على أساسها بطلب إصدار مذكرة توقيف بحقه قد إستمرت بنفس الشكل من حيث طريقة إرتكاب الجرائم بحق المدنيين الفلسطينيين العزل على يد يسرائيل كاتس الذي حل في نفس محل المتهم يوآف غالانت في جميع صفاته الوظيفية وسلطاته ونفوذه التي تمنحه نفس التخويل (من جانبهم) لإرتكاب الجرائم المتطابقة والمتشابهة من حيث التنفيذ والإستمرارية ، ويقع عليه نفس الإتهام وحجم إرتكاب الجرم ، حيث أن العدالة لا يجب ان تكون منقوصة في عملية التنفيذ ، كما أنها لا يجب أن تميز بين متهم وآخر أو تمنح أحدهم ميزات لا يمتاز بها الآخر أو حصانة يستطيع أن يفلت بها من العقاب على إرتكابه للجرائم التي يعاقب عليها القانون ، وأن القانون يتجسد في مكتب المدعي الدولي والمحكمة الجنائية الدولية."