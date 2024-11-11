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سيموترتش: عام 2025 عام السيادة” الاسرائيلية” على الضفة الغربية

11/11/2024 2:19:45 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) تل ابيب /PNN / قال وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، اليوم الاثنين:“حان الوقت لتطبيق السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية”.

وأضاف وزير المالية الإسرائيلي :“عام 2025 سيكون عام السيادة في الضفة الغربية، بحسب ما أوردته صحيفة جيروزاليم بوست العبرية.

وأشار سموتريتش إلى أنه وجه تعليماته لقسم الاستيطان في وزارة الجيش الإسرائيلية والإدارة المدنية بالبدء في العمل التحضيري الشامل والمهني لإعداد البنية التحتية اللازمة لتطبيق السيادة.

وقال الوزير الإسرائيلي المتطرف إنه حان الوقت في حقبة الرئيس الأمريكي المتطرف دونالد ترامب الجديدة لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية.

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