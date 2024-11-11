قوة متعددة الجنسيات وانسحاب الجيش الإسرائيلي: الخطة الأمريكية لإدارة مؤقتة في غزة

MENAFN - Palestine News ) رام الله /PNN / كشفت القناة 12 الإسرائيلية عن ملامح الخطة الأمريكية لانهاء الحرب على قطاع غزة ، وكيفية إدارة القطاع في اليوم التالي للحرب .

ووفقا للقناة العبرية فقد عرضت الولايات المتحدة على أبو مازن مقترحاً بشأن الإدارة المستقبلية في قطاع غزة بمشاركة السلطة الفلسطينية، الرئيس عباس لم يقدم بعد ردا على الاقتراح، لكن مقربين منه يقولون إنه لا يعجبه وفقا للقناة .

وقدمت مساعدة الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأوسط، باربرا ليف، للرئيس عباس ما يسمى باللغة الدبلوماسية“مسودة” خلال لقائهما في رام الله، تتضمن مقترحات الإدارة الأميركية بشأن التخطيط لمستقبل قطاع غزة. والنقطة الأساسية في هذا الاقتراح هي تشكيل“وفد دولي موقت” لفترة محدودة ستدعوه السلطة الفلسطينية لتولي إدارة قطاع غزة.

تم الكشف عن الوثيقة

إقامة إدارة مدنية: بمساعدة السلطة الفلسطينية، ستدعم الدول المشاركة الجهود الرامية إلى إنشاء إدارة مدنية في غزة، والترتيبات الأمنية وإعادة التأهيل المبكر للقطاع خلال الفترة الانتقالية.

المجلس التنفيذي: سيقوم الشركاء، بالتعاون مع السلطة الفلسطينية، بتشكيل مجلس تنفيذي للمهمة الانتقالية. وسوف تضم ممثلين فلسطينيين، بما في ذلك من غزة.

إصلاحات السلطة الفلسطينية: ستواصل السلطة تنفيذ إصلاحات ملموسة وبناء المؤسسات.

إعادة بعض وزارات السلطة الفلسطينية:

منها المياه والبنوك والطاقة والتجارة وجمع الموارد للمستشفيات

قوة أمنية فلسطينية جديدة: ستقوم الدول الشريكة بتدريب وتسليح قوات أمنية فلسطينية جديدة غير مرتبطة بحمااش. وستتولى قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية مسؤولية الحفاظ على القانون والنظام في غزة، وستتولى لاحقا المسؤولية الأمنية الكاملة للقطاع.

مساعدات السلطة الفلسطينية:

ستتولى السلطة الفلسطينية إدارة المكاتب التي كانت في أيدي حمااش، بما في ذلك في مناطق قطاع غزة.

القوة المؤقتة المتعددة الجنسيات:

ستقوم الدول الشريكة بتشكيل قوة مؤقتة متعددة الجنسيات، بالتعاون مع السلطة الفلسطينية، والتي ستضم شركاء إقليميين ودوليين رئيسيين. الهدف: أمن الحدود، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية.

انسحاب الجيش الإسرائيلي: سيتم انسحاب تدريجي لجيش الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة، حيث تتولى الإدارة المؤقتة المسؤولية عن المهام المختلفة.

التمويل:

ستساعد الدول الشريكة، بما فيها الولايات المتحدة، في تمويل المهام المطلوبة لتشكيل الحكومة المؤقتة. وسيتم تركيز المبلغ في صندوق مخصص. وسيتم تحويل تمويل إعادة إعمار القطاع عبر السلطة الفلسطينية.

تحويل عائدات الضرائب: ستقوم إسرائيل بتحويل عائدات الضرائب أو الجمارك إلى السلطة الفلسطينية، بما في ذلك الصندوق المخصص لقطاع غزة.

المؤتمر الدولي: ستدخل الدول الشريكة

في مؤتمر دولي لتقديم دعم مالي وسياسي قوي للمهمة الانتقالية.

دعم الميزانية: ستقوم الكويت وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة بتحويل مساعدات شهرية لتزويد السلطة الفلسطينية في رام الله بدعم مباشر ومنتظم للميزانية خلال الفترة الانتقالية ولدعم جهودها الإصلاحية.

الشراكة مع الأمم المتحدة:

ستعمل الإدارة المؤقتة

بالشراكة مع الأمم المتحدة من خلال تسهيل ودعم دور الأمم المتحدة ووكالاتها في قطاع غزة، لتوسيع نطاق المساعدات الإنسانية ولن تعمل الوكالات بأي شكل من الأشكال على الاتصال بحركة حمااش أو أي كيان إرهابي آخر.

التزام إسرائيل: تتعهد إسرائيل بالامتناع عن اتخاذ إجراءات في الضفة الغربية من شأنها أن تعرقل أو تعرض للخطر تحقيق حل عادل وشامل وواقعي ومستدام للصراع الإسرائيلي الفلسطيني. وعلى وجه التحديد: يجب على إسرائيل أن تلتزم ببنود اتفاقيتي شرم والعقبة، وتؤكد من جديد التزامها بالوضع الراهن في الحرم القدسي.

توحيد الضفة الغربية وقطاع غزة: ستقوم الدول الشريكة بنشر بيان نوايا يتضمن الالتزام بدعم توحيد الضفة الغربية وقطاع غزة تحت حكومة واحدة وآلية أمنية واحدة ومساحة قانونية واحدة، كأول خطوة خطوة نحو إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة.

قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة: ستطلب الدول الشريكة، بالتنسيق مع إسرائيل، استصدار قرار من مجلس الأمن الدولي لوضع الترتيبات المفصلة في الوثيقة، بما في ذلك إنشاء البعثة بدعم من السلطة الفلسطينية وأهدافها.