معرض صور في قلقيلية بذكرى استشهاد ياسر عرفات

(MENAFN
- Palestine News Network
)
قلقيلية / PNN - نظمت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، ومؤسسة الأشبال والزهرات بمفوضية التعبئة والتنظيم بالتعاون مع بلدية قلقيلية، اليوم الاثنين، معرض صور، إحياءً للذكرى الـ20 لاستشهاد ياسر عرفات.
وقال محافظ قلقيلية حسام أبو حمدة، إن ياسر عرفات كان رمزا للنضال وللمقاومة والصمود، ووضع القضية الفلسطينية في قلب اهتمامات العالم.
وأوضح مسؤول دائرة الإعلام بإقليم فتح طارق الخطيب، أن المعرض يضم زوايا متنوعة تشمل صورا خاصة بالشهيد ياسر عرفات ومراحله النضالية والبطولية، وزاوية أخرى تختص بالكتب التاريخية والقضية الفلسطينية، ومجسمات تحاكي معاناة الشعب الفلسطيني إثر العدوان الإسرائيلي.
MENAFN11112024000205011050ID1108872554
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.