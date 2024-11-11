معرض صور في قلقيلية بذكرى استشهاد ياسر عرفات

MENAFN - Palestine News ) قلقيلية / PNN - نظمت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، ومؤسسة الأشبال والزهرات بمفوضية التعبئة والتنظيم بالتعاون مع بلدية قلقيلية، اليوم الاثنين، معرض صور، إحياءً للذكرى الـ20 لاستشهاد ياسر عرفات.

وقال محافظ قلقيلية حسام أبو حمدة، إن ياسر عرفات كان رمزا للنضال وللمقاومة والصمود، ووضع القضية الفلسطينية في قلب اهتمامات العالم.

وأوضح مسؤول دائرة الإعلام بإقليم فتح طارق الخطيب، أن المعرض يضم زوايا متنوعة تشمل صورا خاصة بالشهيد ياسر عرفات ومراحله النضالية والبطولية، وزاوية أخرى تختص بالكتب التاريخية والقضية الفلسطينية، ومجسمات تحاكي معاناة الشعب الفلسطيني إثر العدوان الإسرائيلي.