تنديد بجرائم إسرائيل ومطالبة بدولة فلسطينية في افتتاح قمة الرياض

MENAFN - Palestine News ) الرياض / PNN - قال السعودي محمد بن سلمان إن "إمعان إسرائيل في عدوانها على الشعب الفلسطيني يعوق جهود السلام".

وأكد في كلمة خلال افتتاح القمة العربية الإسلامية في العاصمة السعودية الرياض اليوم الاثنين على ضرورة "مواصلة الجهود المشتركة لإقامة دولة فلسطينية على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية"، مشددا على رفض انتقاص دور السلطة الفلسطينية.

وجدد ولي العهد السعودي رفض الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني وندد بمنع الأونروا وإعاقة المنظمات الإغاثية في تقديم المساعدات، ودان العمليات العسكرية التي تستهدف أراضي لبنان وتنتهك سيادته، ورفض الهجمات على الأراضي الإيرانية.

ويشارك في القمة عدد من القادة والرؤساء من بينهم أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني

والرئيس التركي

رجب طيب أردوغان

والرئيس الفلسطيني محمود عباس والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وملك الأردن عبد الله الثاني.

كما يشارك رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان والرئيس السوري بشار الأسد ورئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني ومحمد رضا النائب الأول لرئيس إيران.

وأفادت قناة الإخبارية السعودية بأن القمة ستشهد "صدور بيان ختامي متفق عليه بالإجماع من الدول الـ 57 المشاركة في القمة".

وتأتي هذه القمة "امتدادا للقمة العربية الإسلامية المشتركة التي عُقدت في الرياض في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023′′، وفق بيان للخارجية السعودية أمس.

ومن أهم مخرجات قمة العام الماضي، إنشاء مجموعة اتصال بشأن غزة تضم تركيا والسعودية ومصر والأردن وقطر وفلسطين وإندونيسيا ونيجيريا، حيث تواصل مجموعة الاتصال العمل على وقف الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة والتوصل إلى حل الدولتين.