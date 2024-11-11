فرنسا: عقوبات قريبة محتملة على المستوطنين الإسرائيليين الذين يتورطون في أعمال عنف

فرنسا: عقوبات قريبة محتملة على المستوطنين الإسرائيليين الذين يتورطون في أعمال عنف
التاريخ
11/11/2024 9:08:47 AM
(MENAFN
- Palestine News Network
)
باريس / PNN - قال وزير
الخارجية الفرنسي جان نويل بارو اليوم الاثنين إنه قد يتم قريبا فرض عقوبات أوروبية جديدة على المستوطنين الإسرائيليين الذين يتورطون في أعمال عنف.
وأضاف في منتدى باريس للسلام“قمنا بدور فعال في إنشاء نظام العقوبات (الأوروبي) الذي تم تفعيله مرتين بالفعل، وقد يتم تفعيله للمرة الثالثة قريبا”.
MENAFN11112024000205011050ID1108872551
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.