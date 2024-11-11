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فرنسا: عقوبات قريبة محتملة على المستوطنين الإسرائيليين الذين يتورطون في أعمال عنف

11/11/2024 9:08:47 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) باريس / PNN - قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو اليوم الاثنين إنه قد يتم قريبا فرض عقوبات أوروبية جديدة على المستوطنين الإسرائيليين الذين يتورطون في أعمال عنف.

وأضاف في منتدى باريس للسلام“قمنا بدور فعال في إنشاء نظام العقوبات (الأوروبي) الذي تم تفعيله مرتين بالفعل، وقد يتم تفعيله للمرة الثالثة قريبا”.

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