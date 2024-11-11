القبض على 23 تاجرا ومروجا ومهربا للمخدرات في 11 قضية نوعية

MENAFN - Amman Net) التعامل مع أربع قضايا لأشخاص يتعاملون مع عصابات إقليمية لتهريب المخدرات وضُبطت بحوزتهم كمّيات كبيرة من المواد المخدرة

من ضمن القضايا إحباط تهريب كمّيات كبيرة من الحبوب المخدرة إلى إحدى دول الجوار بقضيتين منفصلتين

قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ العاملين في إدارة مكافحة المخدرات، تعاملوا خلال الأيام القليلة الماضية مع 11 قضية نوعية أُلقي القبض خلالها على 23 تاجراً ومروجاً ومهرباً للمخدرات.

وأكّد الناطق الإعلامي أنّ أبرز تلك القضايا كانت التعامل مع أربع قضايا لأشخاص مهربين وتجار للمخدرات ارتبطوا بعصابات إقليمية لتهريب المخدرات، حيث أُلقي القبض في القضية الأولى في العاصمة على أحدهم بعد مداهمته وضبط بحوزته على 2 كغم من مادة الكوكايين المخدرة ، فيما دوهم في القضية الثانية والثالثة شخصان ممن يتعاونون مع تلك العصابات في محافظة العقبة وأُلقي القبض عليهما وضُبط بحوزة الأول 18 كف حشيش، فيما ضُبط بحوزة الثاني 17 كف حشيش، وفي القضية الرابعة في محافظة العقبة كذلك وبعد جمع المعلومات حول أحد الأشخاص والتأكد من استلامه كمّيات كبيرة من المواد المخدرة وتخزينها بموقعين مختلفين في المحافظة جرت مداهمته وإلقاء القبض عليه وبتفتيش الموقعين عُثر على 85 كف حشيش .

كما وتم إحباط محاولتي تهريب للحبوب المخدرة لإحدى دول الجوار في قضيتين منفصلتين ، حيث دوهم في القضية الأولى في محافظة جرش شخص حاز وخطط لتهريب 100 ألف حبة مخدرة، حيث أُلقي القبض عليه وضُبطت كمية من الحبوب المخدرة بحوزته ، فيما اشتبه العاملون بمطار الملكة علياء الدولي بأحد الطرود البريدية التي تحوي ألواح إنارة متجهة لدولة مجاورة وبعد التحقق من الطرد عثر داخله على 40 ألف حبة مخدرة أُخفيت داخل الألواح بطريقة سرية وبمتابعة التحقيق تم تحديد شخصين تورطا بالقضية وأُلقي القبض عليهما .

كما ونُفّذت حملتان أمنيتان في البادية الشمالية وجنوب العاصمة لملاحقة وضبط مطلوبين ومشبوهين ومروجين للمخدرات، حيث أُلقي القبض في الحملة الأولى في البادية الشمالية على خمسة أشخاص وضُبط بحوزتهم كميات متفرقة من المواد المخدرة، فيما أُلقي القبض في الحملة جنوب العاصمة على سبعة أشخاص وضُبط ما بحوزتهم من مخدرات .

وفي محافظة المفرق دوهم تاجر للمخدرات بعد جمع المعلومات حوله وضبط بحوزته 9 آلاف حبة مخدرة ،وأُلقي القبض كذلك في البادية الشمالية على مروجين اثنين للمخدرات وضُبط بحوزتهما نصف كغم من مادة الكريستال المخدرة وكمية من الحبوب المخدرة ، وفي محافظة إربد وبعد جمع المعلومات حول أحد المطلوبين والمصنف بالخطر وتحديد مكان وجوده جرت مداهمته وإلقاء القبض عليه.

وأحيلت القضايا كافّة للمدعي العام لمحكمة أمن الدولة.