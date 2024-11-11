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انطلاق النسخة العشرين من مؤتمر (كهرباء الخليج 2024) في مملكة البحرين

11/11/2024 9:06:20 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) انطلقت اليوم فعاليات النسخة العشرين من مؤتمر (كهرباء الخليج 2024)
بتنظيم من اللجنة الإقليمية لنظم الطاقة الكهربائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (سيجري الخليج)، وبالتعاون مع هيئة الكهرباء والماء في مملكة البحرين، بحضور المهندس كمال بن أحمد محمد رئيس هيئة الكهرباء والماء وعدد من الوزراء، ووفود دول مجلس التعاون الخليجي وممثلي الشركات العالمية المتخصصة في قطاع الطاقة.
وبهذه المناسبة، أكد المهندس كمال بن أحمد محمد أن استضافة النسخة العشرين من مؤتمر (سيجري الخليج)، الحدث السنوي الرائد إقليميًا في مملكة البحرين، خلال الفترة من 11 إلى 13 نوفمبر 2024، يعكس التزام المملكة بالمشاركة الفاعلة في دعم التنمية المستدامة وتطوير قطاع الطاقة. حيث يجمع المؤتمر نخبة من الخبراء وصناع القرار من مختلف أنحاء العالم للنقاشات الحيوية وتبادل الخبرات بهدف تعزيز قطاع الطاقة على المستويين الخليجي والعالمي.
وأشار المهندس إلى أن استضافة البحرين لهذا المؤتمر يعكس رؤيتها الطموحة نحو تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في قطاع الطاقة. وأوضح أن المؤتمر سيستعرض أحدث الابتكارات في مجال الطاقة المتجددة والتقنيات الحديثة، مع التركيز على الاستراتيجيات التي تساهم في تحقيق الأهداف البيئية والاقتصادية. مضيفًا أن النقاشات والآراء التي ستطرح خلال المؤتمر ستساهم في دعم مبادرات المملكة الخاصة بالتحول إلى الطاقة النظيفة وتحقيق استدامة الموارد الطبيعية، بما يتماشى مع رؤية المملكة المستقبلية وتوجهاتها نحو الابتكار والتنمية المستدامة.
ويركز المؤتمر هذا العام على عدد من أهم المواضيع والتحديات والفرص لتطوير هذا القطاع الحيوي،ومنها أفضل الممارسات العالمية والابتكارات الحديثة التي تسهم في تحسين كفاءة خدمات الكهرباء والطاقة، وتعزيز الاستدامة في القطاع محليًا وعلى الصعيدين الإقليمي والعالمي، تشغيل النظم والتحكم، تطوير النظام والاقتصاديات، أسواق الكهرباء والتنظيم، أنظمة التوزيع والمحطات الفرعية. بالإضافة للمواضيع متخصصة مثل تصميم وتصنيع وأداء المحولات، الخطوط العلوية والكابلات المعزولة، الطاقة المتجددة والنووية لدول الخليج، الشبكات الذكية، وإدارة الأصول لأنظمة الطاقة.
وخلال جلسة حوارية عقدت ضمن حفل الإطلاق مع المهندس كمال بن أحمد محمد، وبإدارة الدكتور لورنس جونز، نائب الرئيس الأول للبرامج الدولية في معهد إديسون للكهرباء في الولايات المتحدة الأمريكية، استعرض الرئيس خطط مملكة البحرين لتنويع مصادر الطاقة، متطرقًا إلى مساعي هيئة الكهرباء والماء لتنفيذ خطة التحول للطاقة المتجددة التي تشمل زيادة نصيب الطاقة المتجددة بنسبة 20% بحلول عام 2035، والحد من الانبعاثات الكربونية لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2060.
وتطرقت الجلسة إلى جهود هيئة الكهرباء والماء في تحسين كفاءة استهلاك الطاقة عبر إطلاق برنامج (كفاءة) بالتعاون مع شركات خدمات الطاقة، الذي يستهدف تعزيز كفاءة الطاقة في المباني الحكومية والخاصة ، حيث أشار إلى أنه من المتوقع أن يسهم البرنامج في توفير حوالي 975 جيجاواط/ساعة من الكهرباء وتقليل انبعاثات الكربون بحوالي 488 ألف طن بحلول عام 2040.
كما ناقش الرئيس التحول التدريجي في الهيئة نحو تبني تقنيات متطورة تهدف إلى تحسين الكفاءة التشغيلية في قطاع الطاقة، إلى جانب خطط استبدال المحطات القديمة بمحطات أكثر كفاءة، مؤكداً على أهمية هذا التحول في تعزيز الاستدامة وتقليص الانبعاثات الكربونية بما يتماشى مع الأهداف المناخية الطموحة للمملكة.
من جانبه، أوضح المهندس أحمد ناصر النصر، رئيس مجلس إدارة (سيجري الخليج)، رئيس المؤتمر، إلى أن (سيجري الخليج) تساهم بشكل فعال في تبادل الخبرات بين المتخصصين في هذا القطاع والتي تعزز التعاون إقليميًا وعالميًا
وتعمل على تطوير أنظمة الطاقة وتوفير الحلول الحالية والمستقبلية. وأضاف: " أن مهمتنا الأساسية هي المساهمة في تحسين أنظمة الطاقة والكهرباء من خلال تعزيز التعاون بين
خبراء أنظمة الطاقة وصناع القرار على الصعيد العالمي لدعم الابتكار والعمل على تطوير أنظمة الطاقة الكهربائية، ويمثل هذا المؤتمر أهمية كبيرة في تبادل الخبرات والمناقشات الهادفة إلى تلبية أعلى معايير الكفاءة التي تساهم في تحقيق أهداف التنمية الشاملة والتطلعات المستقبلية الطموحة في قطاع الطاقة المستدامة".
ومن جهته، أكد المهندس أحمد علي الإبراهيم، رئيس اللجنة الفنية في (سيجري الخليج)، على أن مؤتمر (كهرباء الخليج 2024) يعد المنصة المثالية التي تجمع الخبراء في قطاع الطاقة، كما يتيح المعرض للشركات التواصل مع الجمهور واستعراض فرص الأعمال كما يوفر للحضور تعزيز المعرفة من خلال المحاضرات العلمية المتخصصة في هذا القطاع. وأشار إلى ان
دول مجلس التعاون الخليجي تعد من كبار مستهلكي الطاقة بجانب الطلب المتزايد حالياُ،
وفي الوقت نفسه، يتزايد الطلب على الهيدروكربونات كوقود ومواد خام بسبب توسع الأنشطة الصناعية كثيفة الطاقة، ولذا تلتزم سيجري الخليج بدعم تطوير هذا القطاع الحيوي ومواكبة التغييرات والمتطلبات من خلال البحث والتطوير الفعال.

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