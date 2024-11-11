نائب جلالة الملك ولي العهد يترأس الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) ترأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة نائب جلالة الملك ولي العهد، الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد اليوم، بقصر القضيبية.
في بداية الاجتماع، أكد المجلس على أهمية الزيارة التي يقوم بها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك
البلاد المعظم إلى المملكة المتحدة الصديقة تلبية لدعوة تلقاها جلالته من صاحب الجلالة الملك تشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية ودور هذه الزيارة في فتح آفاق جديدة من التعاون والتنسيق الثنائي بين البلدين، مشيداً المجلس بعلاقات الصداقة الراسخة القائمة بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة وما تشهده من تطور ونماء على كافة الأصعدة.
وفي ضوء المرسوم الملكي الذي صدر عن حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم ، بتعيين الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد بن عبدالله آل خليفة وزيراً للمواصلات والاتصالات و أسامة بن صالح العلوي وزيراً للتنمية الاجتماعية، فقد رحب مجلس الوزراء بانضمامها كأعضاء في مجلس الوزراء، متمنياً لهما التوفيق والنجاح في أداء المسؤولية.
بعدها أشاد المجلس بنتائج زيارة ميلوجكو سبايتش رئيس وزراء جمهورية الجبل الأسود إلى مملكة البحرين وأهميتها على صعيد تطوير مسارات العمل والتنسيق المشترك بين البلدين الصديقين بما يفتح آفاقًا جديدةً للتعاون الثنائي، ويسهم في تحقيق الأهداف والمصالح المشتركة.
ثم رحب مجلس الوزراء بإطلاق الشبكة العالمية الداعمة لتنافسية الشباب 'شبكة الأمل' انطلاقاً من رؤية حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم
في تمكين الشباب، وتوجهات الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء للاستثمار في العنصر الشبابي، وبمبادرة كريمة من سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، مشيراً المجلس إلى أهمية "شبكة الأمل" كمنصة جامعة للدول المؤمنة بأهمية وقوة زراعة الأمل في نفوس الشباب مما يساعدهم على مواجهة التحديات وتحقيق أهدافهم .
بعد ذلك أعرب المجلس عن التهاني بمناسبة فوز المنتخب الوطني للكرة الطائرة بلقب البطولة الثالثة والعشرين للمنتخبات العربية للرجال، التي احتضنتها مملكة البحرين مؤخراً، مشيداً بالمستوى المتقدم الذي ظهر به المنتخب الوطني للكرة الطائرة والذي استحق على إثره الفوز بالبطولة ليضيف بذلك إلى الإنجازات التي تحققها الرياضة البحرينية في مختلف المجالات.
ثم أعرب المجلس عن أصدق التمنيات للقمة العربية والإسلامية غير العادية التي تستضيفها المملكة العربية السعودية بالتوفيق والنجاح في تحقيق الأهداف المنشودة منها، على صعيد تعزيز التضامن العربي والموقف العربي الموحد إزاء التطورات والمستجدات الإقليمية.
بعدها هنأ المجلس فخامة الرئيس دونالد ترامب الرئيس المنتخب للولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، بمناسبة فوزه في انتخابات الرئاسة الأمريكية، مشيدًا بالعلاقات الاستراتيجية والشراكة الوثيقة التي تجمع مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية والتي تمتد لأكثر من 120 عاماً.
بعد ذلك وافق المجلس على المذكرات التالية:
1. مذكرة اللجنة التنسيقية حول تطوير إدارة وتوفير الأدوية.
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مذكرة مجلس الخدمة المدنية حول إعادة هيكلة عدد من الوزارات والجهات الحكومية بهدف تحسين الأداء وزيادة الكفاءة.
3. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية حول وثيقة جدة- المؤتمر الوزاري رفيع المستوى عن مقاومة مضادات الميكروبات.
4. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية حول مذكرة تفاهم بين المجلس الأعلى للصحة والهيئة السعودية للتخصصات الصحية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة.
5. مذكرة وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة هيئة جودة التعليم والتدريب بشأن اعتماد تقارير الهيئة.
6. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية حول رد الحكومة على اقتراحين برغبة واقتراح بقانون مقدمة من مجلس النواب.
بعدها أخذ المجلس علماً من خلال التقارير الوزارية بما يلي:
1. نتائج المشاركة في الاجتماع (25) للجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تنفيذ القرارات ذات العلاقة بالعمل الخليجي المشترك.
2. نتائج الزيارة الرسمية التي قام بها وزير الصناعة والتجارة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.
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