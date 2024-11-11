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نائب جلالة الملك ولي العهد يترأس الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء

11/11/2024 9:06:17 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) ترأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة نائب جلالة الملك ولي العهد، الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد اليوم، بقصر القضيبية.
في بداية الاجتماع، أكد المجلس على أهمية الزيارة التي يقوم بها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم إلى المملكة المتحدة الصديقة تلبية لدعوة تلقاها جلالته من صاحب الجلالة الملك تشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية ودور هذه الزيارة في فتح آفاق جديدة من التعاون والتنسيق الثنائي بين البلدين، مشيداً المجلس بعلاقات الصداقة الراسخة القائمة بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة وما تشهده من تطور ونماء على كافة الأصعدة.
وفي ضوء المرسوم الملكي الذي صدر عن حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم ، بتعيين الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد بن عبدالله آل خليفة وزيراً للمواصلات والاتصالات و أسامة بن صالح العلوي وزيراً للتنمية الاجتماعية، فقد رحب مجلس الوزراء بانضمامها كأعضاء في مجلس الوزراء، متمنياً لهما التوفيق والنجاح في أداء المسؤولية.
بعدها أشاد المجلس بنتائج زيارة ميلوجكو سبايتش رئيس وزراء جمهورية الجبل الأسود إلى مملكة البحرين وأهميتها على صعيد تطوير مسارات العمل والتنسيق المشترك بين البلدين الصديقين بما يفتح آفاقًا جديدةً للتعاون الثنائي، ويسهم في تحقيق الأهداف والمصالح المشتركة.

ثم رحب مجلس الوزراء بإطلاق الشبكة العالمية الداعمة لتنافسية الشباب 'شبكة الأمل' انطلاقاً من رؤية حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم
في تمكين الشباب، وتوجهات الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء للاستثمار في العنصر الشبابي، وبمبادرة كريمة من سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، مشيراً المجلس إلى أهمية "شبكة الأمل" كمنصة جامعة للدول المؤمنة بأهمية وقوة زراعة الأمل في نفوس الشباب مما يساعدهم على مواجهة التحديات وتحقيق أهدافهم .

بعد ذلك أعرب المجلس عن التهاني بمناسبة فوز المنتخب الوطني للكرة الطائرة بلقب البطولة الثالثة والعشرين للمنتخبات العربية للرجال، التي احتضنتها مملكة البحرين مؤخراً، مشيداً بالمستوى المتقدم الذي ظهر به المنتخب الوطني للكرة الطائرة والذي استحق على إثره الفوز بالبطولة ليضيف بذلك إلى الإنجازات التي تحققها الرياضة البحرينية في مختلف المجالات.
ثم أعرب المجلس عن أصدق التمنيات للقمة العربية والإسلامية غير العادية التي تستضيفها المملكة العربية السعودية بالتوفيق والنجاح في تحقيق الأهداف المنشودة منها، على صعيد تعزيز التضامن العربي والموقف العربي الموحد إزاء التطورات والمستجدات الإقليمية.
بعدها هنأ المجلس فخامة الرئيس دونالد ترامب الرئيس المنتخب للولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، بمناسبة فوزه في انتخابات الرئاسة الأمريكية، مشيدًا بالعلاقات الاستراتيجية والشراكة الوثيقة التي تجمع مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية والتي تمتد لأكثر من 120 عاماً.
بعد ذلك وافق المجلس على المذكرات التالية:
1. مذكرة اللجنة التنسيقية حول تطوير إدارة وتوفير الأدوية.
2.
مذكرة مجلس الخدمة المدنية حول إعادة هيكلة عدد من الوزارات والجهات الحكومية بهدف تحسين الأداء وزيادة الكفاءة.


3. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية حول وثيقة جدة- المؤتمر الوزاري رفيع المستوى عن مقاومة مضادات الميكروبات.


4. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية حول مذكرة تفاهم بين المجلس الأعلى للصحة والهيئة السعودية للتخصصات الصحية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة.


5. مذكرة وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة هيئة جودة التعليم والتدريب بشأن اعتماد تقارير الهيئة.


6. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية حول رد الحكومة على اقتراحين برغبة واقتراح بقانون مقدمة من مجلس النواب.
بعدها أخذ المجلس علماً من خلال التقارير الوزارية بما يلي:


1. نتائج المشاركة في الاجتماع (25) للجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تنفيذ القرارات ذات العلاقة بالعمل الخليجي المشترك.


2. نتائج الزيارة الرسمية التي قام بها وزير الصناعة والتجارة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.



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